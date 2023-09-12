CDPR подробнее рассказала об обновленной боевой системе на транспорте в Cyberpunk 2077 ©

Cyberpunk 2077 получит множество нового контента со своим первым и единственным расширением Phantom Liberty, но наряду с этим CD Projekt RED также выпустит крупное бесплатное обновление для самой базовой игры на консолях текущего поколения и ПК, которое обновит и улучшит некоторые базовые системы и механики: от развития и деревьев навыков до динамичных полицейских погонь. Еще одна система, которая претерпевает радикальные изменения, — это боевая система на автомобилях, о которой CD Projekt RED представила более подробную информацию.

С обновлением 2.0 у игроков Cyberpunk 2077 (и Phantom Liberty, конечно) будет несколько способов участвовать в бою, управляя транспортными средствами, наиболее очевидным из которых является просто выхватывание оружия и стрельба из него по другим, пока вы все еще находитесь за рулем. Управляя мотоциклами, вы даже сможете использовать оружие ближнего боя и даже использовать катаны и тому подобное, чтобы резать шины вражеских транспортных средств.

Другим вариантом будет использование нового навесного оружия, в частности, автоматических гатлинг-пушек, которое можно найти на некоторых автомобилях кочевников, использующих технологию CrystalDome. Наконец, вы также сможете использовать свои навыки нетраннера и, используя свои хакерские способности, заставлять автомобили продолжать ускоряться, внезапно нажимать на тормоза или даже взрываться.

Что касается того, когда мы сможем получить эти функции, CD Projekt RED заявила, что поделится подробностями о дате выпуска обновления 2.0 где-то на этой неделе.

Между тем, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет на PS5, Xbox Series X/S и ПК 26 сентября.