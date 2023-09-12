CDPR подробнее рассказала об обновленной боевой системе на транспорте в Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 получит множество нового контента со своим первым и единственным расширением Phantom Liberty, но наряду с этим CD Projekt RED также выпустит крупное бесплатное обновление для самой базовой игры на консолях текущего поколения и ПК, которое обновит и улучшит некоторые базовые системы и механики: от развития и деревьев навыков до динамичных полицейских погонь. Еще одна система, которая претерпевает радикальные изменения, — это боевая система на автомобилях, о которой CD Projekt RED представила более подробную информацию.
С обновлением 2.0 у игроков Cyberpunk 2077 (и Phantom Liberty, конечно) будет несколько способов участвовать в бою, управляя транспортными средствами, наиболее очевидным из которых является просто выхватывание оружия и стрельба из него по другим, пока вы все еще находитесь за рулем. Управляя мотоциклами, вы даже сможете использовать оружие ближнего боя и даже использовать катаны и тому подобное, чтобы резать шины вражеских транспортных средств.
Другим вариантом будет использование нового навесного оружия, в частности, автоматических гатлинг-пушек, которое можно найти на некоторых автомобилях кочевников, использующих технологию CrystalDome. Наконец, вы также сможете использовать свои навыки нетраннера и, используя свои хакерские способности, заставлять автомобили продолжать ускоряться, внезапно нажимать на тормоза или даже взрываться.
Что касается того, когда мы сможем получить эти функции, CD Projekt RED заявила, что поделится подробностями о дате выпуска обновления 2.0 где-то на этой неделе.
Между тем, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет на PS5, Xbox Series X/S и ПК 26 сентября.
Хакинг транспорта звучит интересно, но в основном сюжете кстати с этими такси деламейн дадут возможность их хакнуть или нет
Обязательно проверю,будет ли подаренный Деламейн бронированный)
Кстати у него же типа есть боевой режим, который не был продемонстрирован. И ничего не было сказано за этот счёт, хотя там тачка с оружием выглядит классно на ней думаю только и ездить
Повод пройти еще раз
в нее играть уже можно?
Все конечно круто, но оптимизацию бы...
она вроде с релиза норм
А что с ней не так?
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ну 12700 в рекомендованных, это слишком жирно или они думают у каждого второго такой проц есть
Ее 1050ти на средне высоких в фхд тянула с уверенными 30фпс в паре с 7400 на 4 ядра, офисный калькулятор даже по тем временам .
На реализацию метро о котором так просили игроки видимо не хватило ядер текущего поколения процессоров...
Не видел просьб про метро, но видел просьбы про полицейские погони.
Вот надо это всатое метро!! Один раз проехать и потом забить на него!! Зачем оно надо? Лучше уже говорить про тюнинг машин, кастомизация, ну нет НАДО МЕТРО!! КТо просил???? пару колек и для чего????? Вот горит и за такой тупости!!