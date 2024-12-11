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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 27 126 оценок

CDPR предложила опцию отката до версии 2.13 в Cyberpunk 2077, чтобы игроки могли играть с необновленными модами

Gruz_
Новости

CD Projekt RED удивила своих поклонников, анонсировав, а на следующий день выпустив обновление 2.2 для Cyberpunk 2077. Правда, как это часто бывает, обновление оказалось несовместимым с ранее созданными модификациями, что может стать серьезной проблемой для многих игроков. Благо, студия подготовила для них решение.

Желающие могут включить бета-версию игры в Steam, что вернет ее к версии 2.13, на которой работает большинство модов. Такая же возможность доступна и в GOG. Правда, так называемый даунгрейд будет возможен только до конца января. Поэтому создатели модов должны успеть обновить свои творения до этого времени.

Кроме того, пользуясь случаем, поскольку Cyberpunk 2077 исполняется 4 года, разработчики игры выразили признательность совему сообщетву за пройденный вместе с ними путь:

Без вас, нашего сообщества, Найт-Сити не был бы таким, какой он есть. Спасибо, что делитесь с нами своими незабываемыми историями, делаете прекрасные фото города и его жителей, устраиваете для Ви покатушки и возвращаетесь домой после опасного концерта. Спасибо, что стали частью этого 4-летнего путешествия. За новый год в освещенном неоном Найт-Сити, полном сюрпризов!

Несколько слов добавил и Павел Саско, который поблагодарил за поддержку и отметил, что путь, который он прошел, оказался совсем не таким, как он ожидал. По словам Павла, это был нелегкий путь, но он стоил того, чтобы его пройти и двигаться дальше.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Garris1304

Я прошел от и до ванильный кибер. Все хочу пройти со сборкой на 200+ модов, только все органично настрою и тут обнова. И так уже 2 раза было.

5
Bessonnica

Надеюсь в срок мододелы успеют и обновят моды и в целом сборки до новой версии

0
Queenessy

Ну хороший варик, а потом моды все обновятся можно новую поставить

0
Eraser101

Это вряд ли...

0
Aksimad

а что за система DP?

0
Пользователь ВКонтакте

Вот теперь можно и пройти игру. // Русский Оккупант

-3
Пользователь ВКонтакте

да, без набора зрачков неиграбельно было // Игорь Байкалов

0