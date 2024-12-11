CDPR предложила опцию отката до версии 2.13 в Cyberpunk 2077, чтобы игроки могли играть с необновленными модами

CD Projekt RED удивила своих поклонников, анонсировав, а на следующий день выпустив обновление 2.2 для Cyberpunk 2077. Правда, как это часто бывает, обновление оказалось несовместимым с ранее созданными модификациями, что может стать серьезной проблемой для многих игроков. Благо, студия подготовила для них решение.

Желающие могут включить бета-версию игры в Steam, что вернет ее к версии 2.13, на которой работает большинство модов. Такая же возможность доступна и в GOG. Правда, так называемый даунгрейд будет возможен только до конца января. Поэтому создатели модов должны успеть обновить свои творения до этого времени.

Кроме того, пользуясь случаем, поскольку Cyberpunk 2077 исполняется 4 года, разработчики игры выразили признательность совему сообщетву за пройденный вместе с ними путь:

Без вас, нашего сообщества, Найт-Сити не был бы таким, какой он есть. Спасибо, что делитесь с нами своими незабываемыми историями, делаете прекрасные фото города и его жителей, устраиваете для Ви покатушки и возвращаетесь домой после опасного концерта. Спасибо, что стали частью этого 4-летнего путешествия. За новый год в освещенном неоном Найт-Сити, полном сюрпризов!

Несколько слов добавил и Павел Саско, который поблагодарил за поддержку и отметил, что путь, который он прошел, оказался совсем не таким, как он ожидал. По словам Павла, это был нелегкий путь, но он стоил того, чтобы его пройти и двигаться дальше.