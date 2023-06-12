CD Projekt Red представила коллекцию внутриигровых предметов, которые вы сможете получить после выхода Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. В рамках продолжающейся программы вознаграждений GOG вам нужно будет зарегистрироваться на платформе, а затем связать свой аккаунт с игрой, чтобы получить свои предметы, в основном посвященные Ведьмаку.
Если у вас есть The Witcher 3, вы можете получить один из мечей Геральта в качестве оружия, а также бронированную куртку. Тем временем игроки Gwent - получат пистолет и футболку. И, наконец, всем будет доступен жилет на тему CDPR.
Чтобы уточнить, эти награды доступны на всех платформах. Вам просто нужно связать свой аккаунт GOG через игру после выхода Phantom Liberty. Затем вы сможете найти эти предметы в тайнике Ви.
CDPR представила коллекцию внутриигровых вещей для Phantom Liberty, включающую меч Геральта и ведьмачью куртку©
CD Projekt Red представила коллекцию внутриигровых предметов, которые вы сможете получить после выхода Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. В рамках продолжающейся программы вознаграждений GOG вам нужно будет зарегистрироваться на платформе, а затем связать свой аккаунт с игрой, чтобы получить свои предметы, в основном посвященные Ведьмаку.
а как же машина? PLOTVA GT40 Turbo inspector 4X4 2073 года выпуска
Было бы канонично. В оригинале при вызове машины в городе она периодически умудряется "потеряться", а при вызове возле квартиры Джуди сплошь и рядом машина разбивается в переулке с контейнерами. Марка Plotva все бы объяснила...
Меня больше радует, что судя по трейлеру,на стволы,скорее всего,можно будет устанавливать модульный фонарь. Реально круто будет.
Лучше бы прикрутили тепловизор и ПНВ. А то у шлюхи из "Облаков" Кироши даже запись в тепловом спектре ведется, а в дорогущем импланте Ви есть виртуальный прицел, но нет подсветки, чтобы в темных углах ночью не потеряться.
Согласен.ПНВ не хватает.И скорее всего его не будет.(