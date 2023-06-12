CDPR представила коллекцию внутриигровых вещей для Phantom Liberty, включающую меч Геральта и ведьмачью куртку ©

CD Projekt Red представила коллекцию внутриигровых предметов, которые вы сможете получить после выхода Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. В рамках продолжающейся программы вознаграждений GOG вам нужно будет зарегистрироваться на платформе, а затем связать свой аккаунт с игрой, чтобы получить свои предметы, в основном посвященные Ведьмаку.



Если у вас есть The Witcher 3, вы можете получить один из мечей Геральта в качестве оружия, а также бронированную куртку. Тем временем игроки Gwent - получат пистолет и футболку. И, наконец, всем будет доступен жилет на тему CDPR.



Чтобы уточнить, эти награды доступны на всех платформах. Вам просто нужно связать свой аккаунт GOG через игру после выхода Phantom Liberty. Затем вы сможете найти эти предметы в тайнике Ви.