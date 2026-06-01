CDPR прекращает поддержку Windows 10 у Cyberpunk 2077 вслед за The Witcher 3: Wild Hunt, но игры продолжат работать

Компания CD Projekt RED объявила, что Cyberpunk 2077 больше не будет официально поддерживать операционную систему Windows 10.
Компания объяснила это решение тем, что сама Microsoft уже прекратила поддержку данной ОС. Аналогичная участь ранее постигла и The Witcher 3: Wild Hunt - в отношении обеих игр разработчики решили придерживаться одинакового подхода.
При этом отказ от поддержки не означает, что Cyberpunk 2077 перестанет запускаться на Windows 10, но CDPR больше не будет тестировать игру на этой платформе, а следовательно, не может гарантировать её стабильную работу. CDPR отметила, что отключения работы игр на Windows 10 не планируется, но пользователям стоит быть готовыми к возможным проблемам.
Win11 уже нормально и стабильно работает, переходите на неё
Так давно пора, десятка уже мертва скоро и нвидия прекратит ее поддерживать драйверами, а потом и браузеры перестануть работать, уходите на идеальную вин 11 потратите пару часов на установку системы зато потом будете кайфовать
Винда для старикашек в подгузьниках сейчас или для нищей касты шыбзиков малолетних. Люди при деньгах давно уже выбирают маки, которые идеальны для работы и тянут все современные игры в эмуляции
тупо не удивлюсь, если в этих патчах еще и специально будет вшито так, что игра работала хуже на 10, чем на 11
не ну это уже заговор, интересно скоко рубашки занесли