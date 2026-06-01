CDPR прекращает поддержку Windows 10 у Cyberpunk 2077 вслед за The Witcher 3: Wild Hunt, но игры продолжат работать

Компания CD Projekt RED объявила, что Cyberpunk 2077 больше не будет официально поддерживать операционную систему Windows 10.

Компания объяснила это решение тем, что сама Microsoft уже прекратила поддержку данной ОС. Аналогичная участь ранее постигла и The Witcher 3: Wild Hunt - в отношении обеих игр разработчики решили придерживаться одинакового подхода.

При этом отказ от поддержки не означает, что Cyberpunk 2077 перестанет запускаться на Windows 10, но CDPR больше не будет тестировать игру на этой платформе, а следовательно, не может гарантировать её стабильную работу. CDPR отметила, что отключения работы игр на Windows 10 не планируется, но пользователям стоит быть готовыми к возможным проблемам.