CDPR процветает - продажи серии The Witcher достигли 90 млн копий, Cyberpunk 2077 - 40 млн, Phantom Liberty - 15 млн

За последние шесть месяцев CD Projekt Red добилась больших успехов. Польская группа зафиксировала значительный рост выручки и прибыли, а также похвасталась достижениями в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и серии игр The Witcher.

Группа компаний CD Projekt Red подвела итоги первых шести месяцев 2026 года. Последние финансовые результаты показывают, что польская компания показала значительно лучшие результаты за последние шесть месяцев, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам Петра Нилюбовича, финансового директора CD Projekt Red, выручка группы в первом полугодии 2026 года достигла 435 миллионов злотых. Это почти на 25% больше по сравнению с первыми шестью месяцами 2025 года.

Ещё большее улучшение зафиксировано в чистой прибыли от текущей деятельности. Она выросла на 37% по сравнению с прошлым годом, достигнув почти четверти миллиарда злотых.

Одновременно с публикацией финансовых результатов CD Projekt Red также похвасталась ещё одним успехом. Продажи Cyberpunk 2077 достигли 40 млн копий, а единственное крупное дополнение к игре, Phantom Liberty, уже продано тиражом 15 миллионов копий.

Достижения другой флагманской франшизы польской студии также впечатляют. Совокупные продажи игр серии «Ведьмак» уже превысили 90 миллионов копий по всему миру. Нилюбович отметил, что наибольший вклад в этот результат внесла игра The Witcher 3: Wild Hunt, которая уже продана тиражом 65 миллионов копий.