CDPR раскрыли правителя нового района из дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ©

Польские разработчики из CD Projekt RED не устают погружать игроков в детали многогранного мира Cyberpunk 2077. Уже совсем скоро привычный Найт-сити будет расширен вместе с выходом сюжетного дополнения Phantom Liberty, где появится целый район для исследования. В новой публикации авторы игры решили познакомить нас с его правителем — Куртом Хансеном, которому однозначно уготована важная роль в DLC.

В своем сообщении разработчики из CDPR подчеркивают неоднозначность личности Курта Хансена. Несмотря на то, что он является лидером целого района, многие считают его безжалостным убийцей и даже террористом. При этом Курт остается харизматичным правителем, который удерживает под контролем всю власть, включая полицию, корпорации и местные банды.

Во время Объединяющей войны Курт Хансен завладел частью Найт-Сити, позже названной Пёсьим городом, и с тех пор поддерживает в ней жизнь благодаря торговле контрабандой.

Какая роль будет отведена Курту Хансену в дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty пока не совсем понятно. Он может быть лишь очередной преградой на пути главного героя или станет полноценным антагонистом в сюжете DLC.

Напомним, ранее разработчики познакомили игроков с другим ключевым персонажем Phantom Liberty — Розалинд Майерс.

Релиз платного дополнения в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty запланирован на 26 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.