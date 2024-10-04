CDPR рассказала о процессе создания задания "Человек, который убил Джейсона Формана" в Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED в рамках участия в мероприятии Blocktober, решила подробнее рассказать о процессе создания побочного задания "Человек, который убил Джейсона Формана" в дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.
Процессом создания задания поделился дизайнер уровней студии Бартоломей Пырко:
Сначала я обозначил размеры и планировку области, создав самую базовую и примитивную её версию. Для боя с боссом требовалось не меньше трёх выходов из каждой комнаты, чтобы стимулировать игрока всё время двигаться по кругу, и много мест, где можно спрятаться. Таким образом мы хотели дать игроку свободу перемещения на протяжении всего боя.
Я сразу решил, что здесь надо поставить сложного босса. Весь отель должен был вызывать чувство тревоги и отчасти ужаса, а к итоговому бою я хотел создать настоящий ад на земле: коридоры с мигающими красными лампами, где царит гнетущая атмосфера и скрывается быстрый, опасный босс.
Во время разработки мы с художником по окружению, художником по освещению и звуковыми дизайнерами постоянно меняли и дорабатывали уровень, чтобы он вызывал у игрока ощущение беспокойства, граничащего с паникой. Напряжение достигает пика при встрече с жутким противником, а затем резко рассеивается, когда игрок видит Леона Райндера.
Cyberpunk 2077 доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.
Самое весёлое, это то что разрабы вечно забывают про такой киберимплант как берсерк, который даёт бессмертие на определённое время. В любой непонятной ситуации врубаешь его, и вообще без разницы что за противник, в сочетании с другими имплантами быть 1 на 1 легче простого, чем наоборот с толпой, например полицейские с МаксТаком. С другой стороны разрабы подсовывают подляну в виде финального босса в одной из концовок, где он неубиваемый на постоянной основе, и нужно совершить ряд определённых действий для его уничтожения, что обрубает весь билд на корню.
Если прошёл стартовый сюжет дополнения, то для бессмертия уже даже Берсерк не нужен. Все культовые импланты на броню в дополнении настолько имба, что хп ниже 90% в толпе противников не опускается, и это на макс сложности. Вообще непонятно, чего в таком случае игроку стоит бояться.
На максимальной сложности? Чую гонево, пруфы в студию.
Я собирал макс броню на послелнем патче и в ваниле тебе лицо также могут снести, если ты полезешь на толпу без вампиризма и берсерка/сандевиса в высокоуровневых районах.
Ну кстати если к культовому берсерку взять катану на два модуля снижающие требования к порогу здоровья на добивание, то в толпе у тебя берсерк не закончится, так как с двумя такими модулями шанс добивания 100% хп и ты после первого кила просто будешь жать одну кнопку и перс будет сам скакать от противника к противнику и ваншотить их продлевая действие модуля.
Интересно. Я постоянно вижу бидлы сандевистана с катанами, и знаю что у катан немало баффов на милишника, но мне не охота повторять за большинством. Я обычно делаю свои биллды на которых фаново играть, например до релиза 2.0 любимым был милишник с моноструной, а после с клинками богомола. Сейчас пытась создать нетранера с оружием, а то рубить всех в капусту уже приелось)
Забавно, я даже не помню там никакого гнетущего босса 😅 Стоило получше сложность проработать
чет я про босса не понял, это же к вест с полудохлым чуваком, у которого жетон забрать надо...там разве босс был?
типа босс это тот челик, который стену проламывает. он ещё ядовитые гранаты любит раскидывать и в стелс уходить. с оригинальными боссами в киберпанке вообще печально конечно. за всю игру разве что смэшера можно вспомнить, да и то после обновления, и химеру из длц. что странно, химеру разваливаешь в самомом начале, а в конце вместо босса пук-среньк лол курта сливают на изи даже без твоего участия, а рид отъезжает с одного хэдшота. даже босса-вертолёта не добавили, хотя вертолёт там был.
а, блин, теперь вспомнил, спасибо! Ну Ода ещё мозги делать стал после того как считай обломали игру за нетраннера.
послушал я его и замочил - нехороший негодяй.
На яхте мы сидели – лапшу жрали слегонца,
И напевали дружно: лох не мамонт, пшeкца-ца!
А так как не опорожнялись мы уж целый час,
То нам ударила в башку доширачная моча.
Сказал один, не помню кто, снимая лапшу с губ:
– Давай сколотим к игре-трупу ещё и длс-труп!
Сожрав пять пачек доширака, сектантов мы доить пошли,
А как назвать помоедлс? – разговор тут завели,
Тут по пути один алкаш, выхаркивая гарь, сказал:
– Замучил "пёсий кал", с*к*, п*дл*, тв*рь!
– А "пёсий кал" прозвали наши полторы игры,
Где седовласый дед лишь шпилится в гвинты!
И мы решили дружно – назовём шлакодлс так.
– Фаргусовское название!
– Хомяки схавают и так!
В "ой, извините" был фестиваль всяких каломасс,
И мы свой кусок кода впарили там за фулл прайс.
Закинули мы предзаказ, что доделывать ещё лет пять
И замочили!
– Киянкотрансошлак?
– В натуре вашу мать!
Игры делать мы не умели, не умеем и сейчас,
Но если очень надо, надуем сектантов ещё не раз.
наркоман
в то время как обычные игроки просто прошли игру получив каждый свои эмоции, этот человек называет сектантами кого угодно, но не себя, выдавая такие перлы. Сейчас еще кто-нибудь прибежит с пеной у рта, объясняя до какой степени никому не может понравиться кп77, так как объективно игра кал