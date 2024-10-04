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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 25 684 оценки

CDPR рассказала о процессе создания задания "Человек, который убил Джейсона Формана" в Cyberpunk 2077

AceTheKing
Новости

Студия CD Projekt RED в рамках участия в мероприятии Blocktober, решила подробнее рассказать о процессе создания побочного задания "Человек, который убил Джейсона Формана" в дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.

Процессом создания задания поделился дизайнер уровней студии Бартоломей Пырко:

Сначала я обозначил размеры и планировку области, создав самую базовую и примитивную её версию. Для боя с боссом требовалось не меньше трёх выходов из каждой комнаты, чтобы стимулировать игрока всё время двигаться по кругу, и много мест, где можно спрятаться. Таким образом мы хотели дать игроку свободу перемещения на протяжении всего боя.

Я сразу решил, что здесь надо поставить сложного босса. Весь отель должен был вызывать чувство тревоги и отчасти ужаса, а к итоговому бою я хотел создать настоящий ад на земле: коридоры с мигающими красными лампами, где царит гнетущая атмосфера и скрывается быстрый, опасный босс.

Во время разработки мы с художником по окружению, художником по освещению и звуковыми дизайнерами постоянно меняли и дорабатывали уровень, чтобы он вызывал у игрока ощущение беспокойства, граничащего с паникой. Напряжение достигает пика при встрече с жутким противником, а затем резко рассеивается, когда игрок видит Леона Райндера.
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Cyberpunk 2077 доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
MadPyramus
постоянно меняли и дорабатывали уровень, чтобы он вызывал у игрока ощущение беспокойства, граничащего с паникой. Напряжение достигает пика при встрече с жутким противником

Самое весёлое, это то что разрабы вечно забывают про такой киберимплант как берсерк, который даёт бессмертие на определённое время. В любой непонятной ситуации врубаешь его, и вообще без разницы что за противник, в сочетании с другими имплантами быть 1 на 1 легче простого, чем наоборот с толпой, например полицейские с МаксТаком. С другой стороны разрабы подсовывают подляну в виде финального босса в одной из концовок, где он неубиваемый на постоянной основе, и нужно совершить ряд определённых действий для его уничтожения, что обрубает весь билд на корню.

8
Andrew Green

Если прошёл стартовый сюжет дополнения, то для бессмертия уже даже Берсерк не нужен. Все культовые импланты на броню в дополнении настолько имба, что хп ниже 90% в толпе противников не опускается, и это на макс сложности. Вообще непонятно, чего в таком случае игроку стоит бояться.

0
MadPyramus Andrew Green

На максимальной сложности? Чую гонево, пруфы в студию.

3
ТентаклЪ Andrew Green

Я собирал макс броню на послелнем патче и в ваниле тебе лицо также могут снести, если ты полезешь на толпу без вампиризма и берсерка/сандевиса в высокоуровневых районах.

1
ТентаклЪ

Ну кстати если к культовому берсерку взять катану на два модуля снижающие требования к порогу здоровья на добивание, то в толпе у тебя берсерк не закончится, так как с двумя такими модулями шанс добивания 100% хп и ты после первого кила просто будешь жать одну кнопку и перс будет сам скакать от противника к противнику и ваншотить их продлевая действие модуля.

1
MadPyramus ТентаклЪ

Интересно. Я постоянно вижу бидлы сандевистана с катанами, и знаю что у катан немало баффов на милишника, но мне не охота повторять за большинством. Я обычно делаю свои биллды на которых фаново играть, например до релиза 2.0 любимым был милишник с моноструной, а после с клинками богомола. Сейчас пытась создать нетранера с оружием, а то рубить всех в капусту уже приелось)

0
Aellie

Забавно, я даже не помню там никакого гнетущего босса 😅 Стоило получше сложность проработать

5
LogicDisciple

чет я про босса не понял, это же к вест с полудохлым чуваком, у которого жетон забрать надо...там разве босс был?

3
Sinmax

типа босс это тот челик, который стену проламывает. он ещё ядовитые гранаты любит раскидывать и в стелс уходить. с оригинальными боссами в киберпанке вообще печально конечно. за всю игру разве что смэшера можно вспомнить, да и то после обновления, и химеру из длц. что странно, химеру разваливаешь в самомом начале, а в конце вместо босса пук-среньк лол курта сливают на изи даже без твоего участия, а рид отъезжает с одного хэдшота. даже босса-вертолёта не добавили, хотя вертолёт там был.

2
LogicDisciple Sinmax

а, блин, теперь вспомнил, спасибо! Ну Ода ещё мозги делать стал после того как считай обломали игру за нетраннера.

1
BigusDickus

послушал я его и замочил - нехороший негодяй.

0
SubaruBrzDream
0
Гомер11
Спойлер

На яхте мы сидели – лапшу жрали слегонца,

И напевали дружно: лох не мамонт, пшeкца-ца!

А так как не опорожнялись мы уж целый час,

То нам ударила в башку доширачная моча.

Сказал один, не помню кто, снимая лапшу с губ:

– Давай сколотим к игре-трупу ещё и длс-труп!

Сожрав пять пачек доширака, сектантов мы доить пошли,

А как назвать помоедлс? – разговор тут завели,

Тут по пути один алкаш, выхаркивая гарь, сказал:

– Замучил "пёсий кал", с*к*, п*дл*, тв*рь!

– А "пёсий кал" прозвали наши полторы игры,

Где седовласый дед лишь шпилится в гвинты!

И мы решили дружно – назовём шлакодлс так.

– Фаргусовское название!

– Хомяки схавают и так!

В "ой, извините" был фестиваль всяких каломасс,

И мы свой кусок кода впарили там за фулл прайс.

Закинули мы предзаказ, что доделывать ещё лет пять

И замочили!

– Киянкотрансошлак?

– В натуре вашу мать!

Игры делать мы не умели, не умеем и сейчас,

Но если очень надо, надуем сектантов ещё не раз.

-14
denixharl

наркоман

2
Medu3a denixharl

в то время как обычные игроки просто прошли игру получив каждый свои эмоции, этот человек называет сектантами кого угодно, но не себя, выдавая такие перлы. Сейчас еще кто-нибудь прибежит с пеной у рта, объясняя до какой степени никому не может понравиться кп77, так как объективно игра кал

2