CDPR расскажет о дате выхода обновления 2.0 для Cyberpunk 2077 на следующей неделе ©

Директор глобального сообщества CD Projekt RED Марцин Момот появился в социальных сетях, чтобы сообщить важные новости о дате выпуска огромного обновления 2.0 для Cyberpunk 2077.

Обновление, предназначенное исключительно для платформ текущего поколения и, следовательно, только для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, обещает внести множество улучшений, оптимизаций и дополнений в игровой процесс как в основной кампании, так и в действиях, которые будут осуществляться в расширении Phantom Liberty.

Обновление 2.0 Cyberpunk 2077 представит, например, переработанные деревья навыков и перков, обновленное киберпрограммное обеспечение, боевые действия на транспортных средствах и погони на автомобилях (или мотоциклах), а также расширенные улучшения искусственного интеллекта врагов в перестрелках. Также есть место для новой полицейской системы, глубоких изменений в луте, системе сбора и изготовления предметов, широкой оптимизации и новых радиостанциях.

Согласно тому, что Марцин Момот недавно отметил в Twitter/X, CD Projekt «поделится подробностями о дате выпуска обновления 2.0 на следующей неделе». Таким образом, через несколько дней мы узнаем официальную дату запуска следующего огромного бесплатного обновления Cyberpunk 2077 для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.