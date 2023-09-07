CDPR расскажет о дате выхода обновления 2.0 для Cyberpunk 2077 на следующей неделе

Директор глобального сообщества CD Projekt RED Марцин Момот появился в социальных сетях, чтобы сообщить важные новости о дате выпуска огромного обновления 2.0 для Cyberpunk 2077.
Обновление, предназначенное исключительно для платформ текущего поколения и, следовательно, только для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, обещает внести множество улучшений, оптимизаций и дополнений в игровой процесс как в основной кампании, так и в действиях, которые будут осуществляться в расширении Phantom Liberty.
Обновление 2.0 Cyberpunk 2077 представит, например, переработанные деревья навыков и перков, обновленное киберпрограммное обеспечение, боевые действия на транспортных средствах и погони на автомобилях (или мотоциклах), а также расширенные улучшения искусственного интеллекта врагов в перестрелках. Также есть место для новой полицейской системы, глубоких изменений в луте, системе сбора и изготовления предметов, широкой оптимизации и новых радиостанциях.
Согласно тому, что Марцин Момот недавно отметил в Twitter/X, CD Projekt «поделится подробностями о дате выпуска обновления 2.0 на следующей неделе». Таким образом, через несколько дней мы узнаем официальную дату запуска следующего огромного бесплатного обновления Cyberpunk 2077 для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Отлично.Ждём.И опять буду играть за кочевника. Уже по сути второй раз)
Надеюсь моя папка с модами на 23гб не полетит с этим крупным обновлением. Жду релиз также, как и старфилд, но прожекты должны показать Тоду как делать Сюжет и нпц в играх ещё раз
Кто то из блогеров говорил,что все прежние моды не будут работать....но хз
Работать не будут, у них с каждой обновой гг модам
Они уже показали как не надо делать NPC и сюжеты с псевдо-вариативностью в диалогах. Все видели, все смеялись и предпочитают больше не вспоминать об этом, особенно секта.
Ты наверное ради Киберпанка и зарегался на этом сайте) Ты истинный фанат игры) Просто не хочешь в этом признаваться))
А у тебя так от меня печет, что ты стараешься отвечать мне в каждой подобной тебе. Но я рад, пусть печет
мож с 4го раза все таки не дропну..поглядим чего наворотят
Не надейся. Это делается для тех, кто безоговорочно хавает все что им сунут польские бездари
Я как то перед выходом Киберпанк2077 сказал что это большая качественная проработанная игра но будет сырой и поэтому её релиз состоится в 2022г нужно просто подождать.Но я ошибся на год.Обновление 2.0 это и есть реальный релиз Киберпанк 2077 и теперь можно будет поиграть с ещё большем удовольствием.
Все игры CDPR играл только из-за отличной локализации, закрывая глаза на баги и прочее. Если дальше решили идти по русофобской политической дорожке, то удачи им, а я лучше воздержусь.
Обновление багов до версии 2.0