на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 740 оценок

CDPR советует начинать новую игру в Cyberpunk 2077 после обновления до версии 2.0

©
ltdx
Новости

Студия CD Projekt RED, после установки обновления 2.0, настоятельно рекомендует начать играть Cyberpunk 2077 с самого начала, даже если вы уже прошли сюжетную часть ранее. Дело в том, что, по заверениям разработчиков, новый патч несет в себе столько заметных улучшений, что это кардинальным образом изменит ваш игровой опыт. Если хотите — именно такой должна была получиться игра на старте осенью 2020 года.

Привет, чумбы! Хотя вы сможете продолжить игру своим текущим персонажем в существующем сохранении, мы рекомендуем начать новую игру после установки обновление 2.0. Если вы начнете играть заново, из-за большого количества изменений, ваш игровой процесс улучшится в целом!

Отметим, что обновление 2.0 выходит 21 сентября, а релиз ожидаемого сюжетного дополнения Phantom Liberty состоится 26 сентября.

35
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
neropashka

А может это совет, чтобы сохранения не баговались? Хммм

7
Treiv

хаха ты смотри какой хитрый

0
TheDjonnyGames

С 2020 до сегодняшнего дня играл 77 часов. Не охота заново начать сначала. Время летит очень быстро. 😔

3
Malady

Заплатил за товар и получил его тремя годами позднее XD

3
Zolq

губу закатай, могут и похуже "релиза" длс высрать

4
Dry2Ice

Ну, в принципе киберпанк, для игры в открытом мире, не так много жрет времени. Можно и перепрейти, тем более осенний календарь релизов непривычно пустоват.

2
Aksimad

Пустоват? Рили? Балдурс гейт не давно вышел, спайдик второй, алан второй, старфилд сейчас вот вышел. Это типо пусто?

-2
Treiv Aksimad

ЧП 2 эксклюзивно на пс5 о чем ты?)

0
Кей Овальд

Я, собственно, и не играл ещё, релиза полной версии игры ждал. Наконец-то есть шансы, что она таки выйдет.

2
Zolq

шанс скажем так- небольшой

0
SamuraiSan

Тоже самое..

0
Беркут Слеер

"Любую игру сохраняющую скрипты, после обновы следует начать заново" -- Таково первое правило тестирования. Вопрос, почему -- игроки должны этим заниматься...

2
Deveron

Привет, чумбы

Дорова чудрилла

Если вы начнете играть заново

Не, спасибо. Сразу надо делать нормально

1
Top Trader

ееее

0
wiezmin

Походу с сохранялками на_уевертили

0
metseldr

там игра + будет?

0
Nell_0071

Нет. Реализация нг+ не будет никогда. Они заявили, что это никому из них не надо

0
Сyberpunk

Спасибо но нет. Я буквально в прошлом году прошел эту игру еще раз, за Корпората. У меня остался один единственный сейв перед миссией "По ком звонит колокол" и проходить игру в 3й раз, я не буду. После выхода дополнения - сразу поеду в ДогТаун.

0
wiezmin
остался один единственный сейв перед миссией "По ком звонит колокол"

Тут есть риск, что данный совет, может быть тонкий намёк, что единственный сейв может уйти лесом

0
Scorpion_GamePlay

Я именно так и планировал. Смысла бечь быстрее всех показать что там в допе нет. Лучше всё изучить с нуля. кайфффф

0
ЕвМи

...Вот и дождался релиза полной игры!

-2
Мелинар

Ну,это как бы логично,разве нет?Сохранения со старой версии вроде вообще должны послетать,там другой интерфейс,по другому сделанные ветки прокачки,и сохранения со старыми прокачками если вообще заработают,то явно багов не избежать

-3
TAPAKAH222
Привет, чумбы!

Я бы обиделся. Мало того, что так называют, так ещё намекают на бета-тест.

-4
Deveron

Намекает, что в гиперпука играют только дети джунглей

0
Scerkrou7

Это хорошо, конечно. Но у меня нету столько времени)

-5
samosan

Ну да,время на комменты на пг есть,а на игру нет.

-5
jarahna samosan

Оо сравнение.. Читать новости, писать комменты и т.п., можно в любое время и в любом виде, как например я пишу с телефона выкуривая сигарету на балконе. Да, прям неотличить от 70+ часовое прохождение кибера.

0
Shеpard jarahna

Играть в киберпук на стим деке тоже можно в любое время будь то едя в метро/автобусе, на перемене в школе/институте, в курилке во время обеденного перерыва на работе. Раунд.)))

-1
Deveron Shеpard

Сидя в туалете тоже удобно. В самый раз игруля.

0
Сергей Понащенко jarahna

Сигу покурить есть время, а играть нет))

0
Гомер11

петушиная преальфа v2.0 XD

-7
Lvinomord

Да мы то начнём - вы главное не подведите! Моих честных 630 часов, сколько же ещё набегаю?)

-10