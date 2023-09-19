CDPR советует начинать новую игру в Cyberpunk 2077 после обновления до версии 2.0

Студия CD Projekt RED, после установки обновления 2.0, настоятельно рекомендует начать играть Cyberpunk 2077 с самого начала, даже если вы уже прошли сюжетную часть ранее. Дело в том, что, по заверениям разработчиков, новый патч несет в себе столько заметных улучшений, что это кардинальным образом изменит ваш игровой опыт. Если хотите — именно такой должна была получиться игра на старте осенью 2020 года.
Привет, чумбы! Хотя вы сможете продолжить игру своим текущим персонажем в существующем сохранении, мы рекомендуем начать новую игру после установки обновление 2.0. Если вы начнете играть заново, из-за большого количества изменений, ваш игровой процесс улучшится в целом!
Отметим, что обновление 2.0 выходит 21 сентября, а релиз ожидаемого сюжетного дополнения Phantom Liberty состоится 26 сентября.
А может это совет, чтобы сохранения не баговались? Хммм
хаха ты смотри какой хитрый
С 2020 до сегодняшнего дня играл 77 часов. Не охота заново начать сначала. Время летит очень быстро. 😔
Заплатил за товар и получил его тремя годами позднее XD
губу закатай, могут и похуже "релиза" длс высрать
Ну, в принципе киберпанк, для игры в открытом мире, не так много жрет времени. Можно и перепрейти, тем более осенний календарь релизов непривычно пустоват.
Пустоват? Рили? Балдурс гейт не давно вышел, спайдик второй, алан второй, старфилд сейчас вот вышел. Это типо пусто?
ЧП 2 эксклюзивно на пс5 о чем ты?)
Я, собственно, и не играл ещё, релиза полной версии игры ждал. Наконец-то есть шансы, что она таки выйдет.
шанс скажем так- небольшой
Тоже самое..
"Любую игру сохраняющую скрипты, после обновы следует начать заново" -- Таково первое правило тестирования. Вопрос, почему -- игроки должны этим заниматься...
Привет, чумбы
Дорова чудрилла
Если вы начнете играть заново
Не, спасибо. Сразу надо делать нормально
ееее
Походу с сохранялками на_уевертили
там игра + будет?
Нет. Реализация нг+ не будет никогда. Они заявили, что это никому из них не надо
Спасибо но нет. Я буквально в прошлом году прошел эту игру еще раз, за Корпората. У меня остался один единственный сейв перед миссией "По ком звонит колокол" и проходить игру в 3й раз, я не буду. После выхода дополнения - сразу поеду в ДогТаун.
Тут есть риск, что данный совет, может быть тонкий намёк, что единственный сейв может уйти лесом
Я именно так и планировал. Смысла бечь быстрее всех показать что там в допе нет. Лучше всё изучить с нуля. кайфффф
...Вот и дождался релиза полной игры!
Ну,это как бы логично,разве нет?Сохранения со старой версии вроде вообще должны послетать,там другой интерфейс,по другому сделанные ветки прокачки,и сохранения со старыми прокачками если вообще заработают,то явно багов не избежать
Я бы обиделся. Мало того, что так называют, так ещё намекают на бета-тест.
Намекает, что в гиперпука играют только дети джунглей
Это хорошо, конечно. Но у меня нету столько времени)
Ну да,время на комменты на пг есть,а на игру нет.
Оо сравнение.. Читать новости, писать комменты и т.п., можно в любое время и в любом виде, как например я пишу с телефона выкуривая сигарету на балконе. Да, прям неотличить от 70+ часовое прохождение кибера.
Играть в киберпук на стим деке тоже можно в любое время будь то едя в метро/автобусе, на перемене в школе/институте, в курилке во время обеденного перерыва на работе. Раунд.)))
Сидя в туалете тоже удобно. В самый раз игруля.
Сигу покурить есть время, а играть нет))
петушиная преальфа v2.0 XD
Да мы то начнём - вы главное не подведите! Моих честных 630 часов, сколько же ещё набегаю?)