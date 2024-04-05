CDPR: в Cyberpunk 2077 все еще есть секреты, которые никто не нашел

Квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско заявил, что геймеры обнаружили не все пасхалки в базовой игре и дополнении Phantom Liberty. К такому выводу он пришел после прочтения свежей статьи о секретах в ролевом экшене.

«В статье был длинный список секретов, однако в нем были не все пасхалки. Мы не знаем, были ли они найдены. Кто-то мог их обнаружить, но ни с кем не поделился»

По словам Саско, некоторые секреты связаны с телефоном из дополнения Phantom Liberty — в нем еще есть несколько нераскрытых номеров. Другие подсказки квест-директор давать не стал.

В марте 2024 года фанаты Cyberpunk 2077 отыскали небольшой секрет в главном меню игры. Оказывается, если в верхнем правом углу нажать на окно с текущей версией ролевого экшена, то цифры поменяются на «2.0.77».