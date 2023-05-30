CDPR воздержалась от публикации обновленных данных о продажах Cyberpunk 2077 ©

Польский разработчик и издатель CD Projekt Red воздержался от публикации обновленных данных о продажах Cyberpunk 2077.



Вчера CD Projekt Red опубликовала свои последние финансовые результаты за 1-й квартал текущего финансового года (FY23) и представила обновленную информацию о мировых продажах франшизы Ведьмака. По данным CDPR, продажи Witcher 3 превысили 50 миллионов копий по всему миру, а продажи франшизы в целом превысили 75 миллионов копий. Впечатляющая статистика. Интересно, однако, что в слайдах презентации не было никаких данных о продажах Cyberpunk 2077, а во время телефонной конференции компании с инвесторами старший вице-президент CDPR по развитию бизнеса Михал Новаковски также уклонился от ответа на вопрос о продажах игры.



Во время телефонной конференции Bloomberg спросил о количестве проданных копий по всему миру, но Новаковски сказал, что обновленные данные о продажах будут предоставлены, когда будет достигнут новый порог. Bloomberg спросил: "Вы назвали общее количество продаж Witcher 3. Что мы можем сказать о проданных копиях Cyberpunk? По-прежнему не достигнут следующий крупный уровень?"



Старший вице-президент CDPR по развитию бизнеса ответил:

Итак, что касается этого вопроса, я имею в виду, что мы объявили о новых пороговых показателях The Witcher 3. И когда у нас будет следующая порция порогов Cyberpunk, мы также поделимся новостями. Так что я оставляю это в качестве ответа.

Конечно, это не означает, что Cyberpunk 2077 не продается хорошо с тех пор, как в прошлом году были объявлены мировые продажи, и это может быть просто то, что CDPR хочет, чтобы франшиза The Witcher пока была в центре внимания. Также следует отметить, что ранее в этом году сообщалось, что основным движущим фактором доходов CDPR в прошлом году стали продажи Cyberpunk 2077.



Никаких новых данных о продажах Cyberpunk 2077 не поступало с прошлого года, когда CD Projekt Red сообщила, что игра была продана в количестве более 20 миллионов копий на всех платформах по всему миру.



