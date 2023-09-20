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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 790 оценок

Час геймплея Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

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monk70
Новости

Всего несколько недель назад самые большие поклонники Cyberpunk 2077 грызли ногти в ожидании первого и единственного сюжетного дополнения к игре, а сегодня до премьеры игры осталось всего несколько дней. Взгляните на час игрового процесса расширения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, в котором представлены новые персонажи, области и сюжетные линии.

Чтобы играть в расширение, нам нужна базовая версия игры, но не обязательно проходить её полностью, чтобы начать новую историю. Все, что вам нужно сделать, это добраться до Тихоокеанского округа или просто запустить DLC из меню.

-3
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
VaZZers

Вот где этот ПГ плеер когда он так нужен!?

1
UnwaveringBaxter
0
H31senberg

Mirror

https://gofile.io/d/d9XJnL

0
Oliver Afton

Ну и нубло с геймпадом....=\

какой это геймер?

-1
Alex Hawk

Чо, залить вам видос то? :)

-1
Ray Liotta

мб закроете новость? ролика нету, по ссылкам переходить желания нет

-1
KindlyZach

24:22

-3