Час геймплея Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Всего несколько недель назад самые большие поклонники Cyberpunk 2077 грызли ногти в ожидании первого и единственного сюжетного дополнения к игре, а сегодня до премьеры игры осталось всего несколько дней. Взгляните на час игрового процесса расширения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, в котором представлены новые персонажи, области и сюжетные линии.
Чтобы играть в расширение, нам нужна базовая версия игры, но не обязательно проходить её полностью, чтобы начать новую историю. Все, что вам нужно сделать, это добраться до Тихоокеанского округа или просто запустить DLC из меню.
Вот где этот ПГ плеер когда он так нужен!?
Mirror
https://gofile.io/d/d9XJnL
Ну и нубло с геймпадом....=\
какой это геймер?
Чо, залить вам видос то? :)
мб закроете новость? ролика нету, по ссылкам переходить желания нет
24:22