Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 459 оценок

Corsair и CD Pojekt RED отмечают 5-летие Cyberpunk 2077 коллекцией аксессуаров в стиле корпорации Arasaka

monk70 monk70

Corsair и CD Pojekt RED отметили пятилетие Cyberpunk 2077 выпуском лимитированной линейки устройств в стиле Arasaka. Главной новинкой является механическая игровая клавиатура K65 PLUS WIRELESS с 75% RGB-подсветкой. Она украшена логотипами Arasaka на колпачках клавиш и поворотном переключателе, оснащена плавными переключателями MLX и поддерживает стабильное беспроводное подключение. Эта версия поставляется только в североамериканской раскладке и будет доступна в ограниченном количестве.

Беспроводная лёгкая игровая мышь M75 с RGB-подсветкой продолжает тему, украшая её трёхлапой эмблемой Arasaka, а тканевый коврик для игровой мыши MM300 2XL Anti-Fray Cloth покрывает стол подробными схемами Mantis Blade, вдохновлёнными историей игры.

Полная коллекция поступит в продажу в ограниченном количестве по всему миру. Предзаказы принимаются с 9 декабря 2025 года в магазинах Corsair и CDPR.

Комментарии:  5
InkubatorKlef

надо было еще оперативную память сделать

3
ratte88

Корсары+дефицит памяти+лимитированная серия
Я чую, там цена до небес взлетит.

2
InkubatorKlef ratte88

та да

r0b0tf00t

дайте патчъ

1
Lvinomord

Клава без нампада и безпроводная мышь.....не наш вариант,а выглядит стильно