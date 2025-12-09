Corsair и CD Pojekt RED отмечают 5-летие Cyberpunk 2077 коллекцией аксессуаров в стиле корпорации Arasaka

Corsair и CD Pojekt RED отметили пятилетие Cyberpunk 2077 выпуском лимитированной линейки устройств в стиле Arasaka. Главной новинкой является механическая игровая клавиатура K65 PLUS WIRELESS с 75% RGB-подсветкой. Она украшена логотипами Arasaka на колпачках клавиш и поворотном переключателе, оснащена плавными переключателями MLX и поддерживает стабильное беспроводное подключение. Эта версия поставляется только в североамериканской раскладке и будет доступна в ограниченном количестве.

Беспроводная лёгкая игровая мышь M75 с RGB-подсветкой продолжает тему, украшая её трёхлапой эмблемой Arasaka, а тканевый коврик для игровой мыши MM300 2XL Anti-Fray Cloth покрывает стол подробными схемами Mantis Blade, вдохновлёнными историей игры.

Полная коллекция поступит в продажу в ограниченном количестве по всему миру. Предзаказы принимаются с 9 декабря 2025 года в магазинах Corsair и CDPR.