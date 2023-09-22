Cyberpunk 2077 2.0 наконец-то позволяет убить одного из самых мерзотных персонажей без последствий ©

По всему Найт-Сити разбросано множество отвратительных людей. Это место пробуждает в людях самые худшие качества и привлекает самых больших засранцев на планете. К счастью, многих из них можно убить на протяжении всего основного сюжета Cyberpunk 2077. И вот, наконец, в новом обновлении к их числу может присоединиться еще одно недоразумение человечества.



Фингерс - рипер, причастный к судьбе Эвелин Паркер, - часто нередко оставался в живых игроками Cyberpunk 2077 благодаря своему внушительному запасу киберимплантов. Но теперь, когда вышло обновление 2.0, в котором запас киберимплантов делится на всех риперов, от него нет ни малейшей пользы. В честь этого фанаты делятся своими креативными способами его умерщвления.

Что сохраняло ему жизнь во многих прохождениях игры, так это тот факт, что он был единственным рипером, продававшим уникальные киберимпланты легендарного уровня. Если вы набьете его пулями, он больше не встанет, и все будет потеряно навсегда. Даже если вы ударите его во время допроса, он откажется обслуживать вас.

Но теперь, с выходом 2.0, система киберимплантов была изменена, и он больше не имеет исключительного права на эти вещи. Радостные игроки теперь делятся кадрами о том, как они избавляются от него.

Теперь вы можете приобрести товар в другом месте. Это также хорошая новость для тех из нас, кто не смог удержаться от желания напасть на него после того, как он признался в том, что сделал с Эвелин, и даже не подозревал, что только что заблокировал себя от одного из лучших киберимплантов в игре. Теперь вы больше не будете наказаны за правильное решение, избавив Найт-Сити от одного из ублюдков, пользующихся беззащитностью и слабостью других людей.