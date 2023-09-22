Cyberpunk 2077 2.0 наконец-то позволяет убить одного из самых мерзотных персонажей без последствий

По всему Найт-Сити разбросано множество отвратительных людей. Это место пробуждает в людях самые худшие качества и привлекает самых больших засранцев на планете. К счастью, многих из них можно убить на протяжении всего основного сюжета Cyberpunk 2077. И вот, наконец, в новом обновлении к их числу может присоединиться еще одно недоразумение человечества.
Фингерс - рипер, причастный к судьбе Эвелин Паркер, - часто нередко оставался в живых игроками Cyberpunk 2077 благодаря своему внушительному запасу киберимплантов. Но теперь, когда вышло обновление 2.0, в котором запас киберимплантов делится на всех риперов, от него нет ни малейшей пользы. В честь этого фанаты делятся своими креативными способами его умерщвления.
Что сохраняло ему жизнь во многих прохождениях игры, так это тот факт, что он был единственным рипером, продававшим уникальные киберимпланты легендарного уровня. Если вы набьете его пулями, он больше не встанет, и все будет потеряно навсегда. Даже если вы ударите его во время допроса, он откажется обслуживать вас.
Но теперь, с выходом 2.0, система киберимплантов была изменена, и он больше не имеет исключительного права на эти вещи. Радостные игроки теперь делятся кадрами о том, как они избавляются от него.
Теперь вы можете приобрести товар в другом месте. Это также хорошая новость для тех из нас, кто не смог удержаться от желания напасть на него после того, как он признался в том, что сделал с Эвелин, и даже не подозревал, что только что заблокировал себя от одного из лучших киберимплантов в игре. Теперь вы больше не будете наказаны за правильное решение, избавив Найт-Сити от одного из ублюдков, пользующихся беззащитностью и слабостью других людей.
Я его завалил когда проходил, и даже незнал что только у него можно получить импланты
Аналогично.
Я тоже не знал.
Не знаю, в старом Cyberpunk 2077, как по мне, даже без него ты мог обвешаться по самое не хочу, если попрыгать по всем остальным риперам. Всегда его "вырубал" во время допроса, так как чувак реально аморальное чучело
А что он аморального сделал?
А я думал, речь вот об этом ипанате. У него и впрямь довольно мерзкий голосок.
Голос Данилы Поперечного вроде
Не вроде, а точно Его.
Ну он и сам прекрасно отъезжает.
Он кстати и не такой плохой персонаж ,он просто не притворяеться ,сколько он жизней спас людям у которых нет денег на нормальнных риперов. И с Эвелен он поступил как по мне не плохо,так как сама она не божий одуванчик учесть и то как она подставила главного героя ТПшка обычная возомнивщая себя чем то большим!!!
Нормальный чел, меня он даже прикалывает
я его и так стрелял, тупо отсиживался в другой комнате.
Даже не думал его убивать, а вот суициднице Джуди хотелось дать леща за манипуляции.
Я читами сразу все импланты добавлял, поэтому у меня не было проблем с тем чтоб замочить эту тварь
Это тупо. Привязка уникальных имплантов к одному риперу была интересной идеей