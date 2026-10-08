Cyberpunk 2077 доберётся до большого экрана - фильмом по игре займется продюссер "Константина"

Paramount Pictures начала раннюю работу над полнометражным фильмом по мотивам Cyberpunk 2077. Проект станет первой крупной игровой экранизацией этой вселенной в формате игрового кино с живыми актёрами, а события развернутся в Найт-Сити в 2077 году.

Продюсером картины выступит Лоренцо Ди Бонавентура, известный по работе над «Трансформерами», «Константином» и «1408». При этом подробностей о сюжете, актёрском составе и сроках производства пока нет. Неизвестно и то, будет ли фильм напрямую связан с историей Ви или расскажет совершенно новую историю в знакомом мире.

CD Projekt RED также примет участие в создании картины в качестве консультанта. Польская студия уже имеет опыт работы с экранизациями собственной вселенной: ранее она сотрудничала с создателями аниме «Киберпанк: Бегущие по краю», получившего самостоятельную историю в мире Cyberpunk 2077.

Выбор Найт-Сити в качестве места действия позволит фильму сохранить ключевую особенность игры — сочетание высоких технологий, неона, корпораций и криминального мира. При этом переход от интерактивного формата к кино открывает возможность показать город и его жителей с совершенно другой точки зрения.

Cyberpunk 2077 вышла в 2020 году и за почти шесть лет после релиза разошлась тиражом более 40 млн копий. После масштабных обновлений и выхода Phantom Liberty игра заметно укрепила репутацию франшизы, что теперь открывает ей путь и в кинематограф.

Пока экранизация находится на ранней стадии, поэтому до премьеры поклонникам придётся запастись терпением. Зато сам факт сотрудничества Paramount Pictures и CD Projekt RED показывает, что Cyberpunk постепенно превращается в полноценную мультимедийную франшизу.