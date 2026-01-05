ЧАТ ИГРЫ
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 616 оценок

Cyberpunk 2077 достиг миллиарда скачиваний модов на Nexus Mods - раньше такого добивались только игры Bethesda

Когда пять лет назад выход Cyberpunk 2077 был омрачен скандалами, мало кто предполагал, что игра станет одним из столпов моддерского сообщества. Сегодня польская RPG от CD Projekt Red официально присоединилась к узкой элите самых модифицируемых игр в истории, встав в один ряд с гигантами от Bethesda.

Портал Nexus Mods зафиксировал исторический момент - модификации для Cyberpunk 2077 преодолели отметку в миллиард скачиваний. Таким образом, игра вошла в эксклюзивный клуб из четырех проектов, достигших этого результата. Рядом с ней теперь The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 4 и Fallout: New Vegas.

На портале для игры сейчас доступно более 19 тысяч модификаций. Среди наиболее часто скачиваемых, конечно же, технические улучшения. Кроме того, игроки с удовольствием скачивают визуальные улучшения, доработки интерфейса, новые квартиры, множество одежды и других деталей, позволяющих еще более детально настроить внешний вид Ви.

Комментарии:  21
Lvinomord

1069 часов без единого мода.Игру ещё не прошёл;)

11
z8TiREX8z

что там делать 1069? я за 100сделал там все.

6
slim108

я тоже без модов играю в него пока что. Хотя в Скайрим кучу модов накидывал и пробовал пару сборок чужих.

2
Lvinomord z8TiREX8z

Я всегда так играю) Ооооочень медленно.

1
Tommy451

Ту же чушь начали делать что и для Скайрима, что от игры в конечном счете остается только название.
Моддинг игры можно разбить на 4 темы: милитари, секс, бимбо унитазы, и мусор.

5
0ncnjqybr
На портале для игры сейчас доступно более 19 тысяч модификаций

Ой да видели мы эти "моды" - фиксы багов, фиксы вылетов, фанатские патчи. Из остального - очередные гoвнопушки с 9000 урона, гoвноброня, гoвномашины, гoвножилища, реплейсеры, решейды и тонны другого мусора.

Ничего похожего хотя бы на сексрим и тем более Эндерал там нет и не будет. В этом плане игры беседки опережают киберпунк на световые годы.

5
William Dwight

Чекал как-то моды для Киберпанка, вообще ничего интересного не нашел. Че хоть люди там модят

5
Авраам Линкольн
Да там половина модов это лютое ЛГБT (обнимашки и поцелуи мужиков с мужиками в фоторежиме и даже анимации, добавление мужских пиcюнoв почти всем женским персонажам или наоборот, добавление вагин мужикам, ну и прочий подобный треш), а вторая половина, это моды на одежду, причем чуть ли не половина этой одежды опять таки на ЛГБT тематику (с флагами, радугой и прочим). Короче какая игра, такие и моды! По этим модам сразу становится понятно, кто и для кого эту игру делал! И кто является целевой аудиторией этой игры!

4
mxk1mx

Ты че несёшь? Там от силы 10% этого

1
Авраам Линкольн mxk1mx

Несу правду, только и исключительно правду! Я бы скинул тебе парочку скринов этих гoмoсятских модов, но тогда мое сообщение удалят, а мне кинут предупреждение. Уже раньше так делал.

1
Андрей Ккккк

Для киберпанка реально много хороших модов, особенно категории 18+, и в отличие от того же скайрима, ставятся они часто очень просто, закинул в папку модс и готово. А в скайриме замучаешься ставить 10 костылей чтобы хоть чтото работало.

3
User_200

Вопрос, конечно, не в тему! Игре Witcher 3, как назывался мод, который позволял носить ту же броню при повышении уровня Геральта, а уровень брони и двойных мечей масштабировался или скалировался не от уровня повышение? Что позволяла на протяжении всей игры проходить одних и тех же Доспехах, и это точно не мод Gear Level Scaling, там был другой мод! Если открыть инвентарь то броня и мечи подсвечиваются зеленым цветом.

1
Goodvini

Мда, чет моды так и не собрался глянуть, вполне побегал так, но спасибо, что напомнили, пока праздники можно поковырять)

1
Пользователь ВКонтакте

// Весёлый Александр

1
dimon99rus

На игру много классных модов, первое прохождение прошел без модов (включая dlc), со второго прохождения решил моды поставить. Сначала поставил по приколу BMW M3 GTR из NFSMW, в итоге мне понравилось, а дальше всё как в тумане и уже куча модов стоит...)))

