Cyberpunk 2077 достиг миллиарда скачиваний модов на Nexus Mods - раньше такого добивались только игры Bethesda

Когда пять лет назад выход Cyberpunk 2077 был омрачен скандалами, мало кто предполагал, что игра станет одним из столпов моддерского сообщества. Сегодня польская RPG от CD Projekt Red официально присоединилась к узкой элите самых модифицируемых игр в истории, встав в один ряд с гигантами от Bethesda.

Портал Nexus Mods зафиксировал исторический момент - модификации для Cyberpunk 2077 преодолели отметку в миллиард скачиваний. Таким образом, игра вошла в эксклюзивный клуб из четырех проектов, достигших этого результата. Рядом с ней теперь The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 4 и Fallout: New Vegas.

На портале для игры сейчас доступно более 19 тысяч модификаций. Среди наиболее часто скачиваемых, конечно же, технические улучшения. Кроме того, игроки с удовольствием скачивают визуальные улучшения, доработки интерфейса, новые квартиры, множество одежды и других деталей, позволяющих еще более детально настроить внешний вид Ви.