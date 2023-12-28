Cyberpunk 2077 достиг своего максимума, считает глава CDPR

Генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичиньски в недавнем интервью подчеркнул, к чему привело полное возрождение Cyberpunk 2077. В интервью Parkiet Кичиньский немного рассказал о проблемах, выпавших на долю игры после релиза, и о том, как в результате напряженной работы студии удалось "переломить ситуацию" вокруг игры.
Очень хорошо. В целом, последние три года стали для нас серьезным испытанием. Буквально вчера мы вспоминали, что ровно три года назад весь совет директоров задавался вопросом, как - назову это эвфемистически - разрешить ситуацию, связанную с выходом Cyberpunk (Дебют Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря 2020 года, и оказалось, что консольные версии нуждаются в технических исправлениях).
Прошло три года, и мы вышли из этой передряги с победой. Мы вернулись на ринг в полном составе. Мы предоставили то качество, которое хотели получить игроки. Кроме того, расширение оказалось фантастическим. Как базовая игра, так и расширение получили очень хорошие оценки в Steam.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty доступна только в версиях для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.
По сути, выкатили ранний билд, назвав релизом и 3 года делали нормальную версию, которая все равно имеет проблемы, которые ещё были и на релизе (в духе весьма странного спавна траффика)
Решил пройти игру на версии 2.1 и что ты думаешь я увидел? Да, да, как Джеки Уэлс перед миссией у Мальстремовцев проходит свозь машину Ви даже не обращая на неё внимание, я видел как машина с Декстером ДеШоном после того как Ви из неё вышла, встала на пустом перекрестке образую сзади себя пробку, и эти болванчики просто стояли и сигналили, не пытаясь объехать или что-то сделать...и это только начало) Погружение в игру с такими багами "зашкаливает"😬
Плюс ещё за прилавками стоят два NPC в одной точке. В кистях рук торчат смартфоны, планшеты и т.д.
не нужно было выпускать на пастгене было бы гораздо лучше и ора меньше
Был бы ор от владельцев пастгена, тогда их было много, так как был дефицит пс5 ХбоксХ
был еще какой и до сих пор есть ор от них за то что не выпустили обновление на пастген
Опять консоли в штаны пшeкaм насрали, по мнению очередного хомяка
Игроки хотели получить вменяемый режим от третьего лица, пускай хоть с кат-сценами и разговорами от первого. А так, работу над ошибками нельзя назвать достижением максимума. К слову один болт, то тут, то там скрипты норовят сломаться, некоторые не дают возможности пройти дальше по сюжету, приходится делать откат.
Он достиг своего релиза.
Молодцы! Исправились!
Недоконца как были бани так они и остались
скажи это играм беседки. той же скайрим которой 12лет и там до сих пор баги.
Скайрим без багов ,не Скайрим.
На этапе выхода игры*
Да, неприятно вышло. Старались, портировали-портировали, да не выпортировали, и внезапно игра оказалась абсолютно неиграбельной на всех платформах, о чём директоры узнали неожиданно на грани шока
Кто-нибудь скажите ему, что всё ещё нет, они не сделали то, что мы, игроки, хотели.
В не зависимости от хотелок они не сделали то, что сами обещали
глава CDPR брешет, в Cyberpunk 2077 и дополнение можно было ещё кучу всего придумать, было бы желание
не смешите, Кичинский. Все мы помним, какой безобразный релиз был у вашей игры-мема. Как она лагала даже на последних консолях. Как половина обещанных функций так и не была добавлена. Да, вы подправили баги - ну и что, а? Это ваша работа! Не надо тут рассказывать про победы. Реальная победа будет, когда вы наконец подтянете игру до уровня первого трейлера. А пока - одни обещания и самообман. Не верю я в ваши победы!
Они этого не сделают, да и не нужно уже
Если б сделали ещё и 3-лицо с адекватными анимациями.. -тогда может быть и достиг бы своего максимума.
Просто нужно всегда разевать роток на то что сможешь а не на то что хочется. И при этом поменьше говорить перед этим о своих возможностях по поглощению этим ротиком. Особенно когда у вас есть хоть какой то имидж.
Киберпанку бы ещё анимации и ИИ как в RDR2. Но даже так из мира игры не хочется уходить, яб там жил
Жил? Тебя в первый же день какой нибудь мальстремовец по рофлу бы пристрелил
Я бы сам был Мальстрёмовцем
>>Прошло три года, и мы вышли из этой передряги с победой. Мы вернулись на ринг в полном составе. Мы предоставили то качество, которое хотели получить игроки
Вспомнилась фраза
да молодцы .... и русских засрали как могли ... россия сейчас как бак для поливки дерьмом отовсюду ... при чём тут политика и геймеры ... все сидят срут под себя за санкции ... сами себе доходы порезали 10% мирового дохода русс приносили ... умники ;))
Фига обиженка порвался
Какой то набор слов! Ни черта не понятно.