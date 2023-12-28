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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.8 18 579 оценок

Cyberpunk 2077 достиг своего максимума, считает глава CDPR

Gruz_
Новости

Генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичиньски в недавнем интервью подчеркнул, к чему привело полное возрождение Cyberpunk 2077. В интервью Parkiet Кичиньский немного рассказал о проблемах, выпавших на долю игры после релиза, и о том, как в результате напряженной работы студии удалось "переломить ситуацию" вокруг игры.

Очень хорошо. В целом, последние три года стали для нас серьезным испытанием. Буквально вчера мы вспоминали, что ровно три года назад весь совет директоров задавался вопросом, как - назову это эвфемистически - разрешить ситуацию, связанную с выходом Cyberpunk (Дебют Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря 2020 года, и оказалось, что консольные версии нуждаются в технических исправлениях).

Прошло три года, и мы вышли из этой передряги с победой. Мы вернулись на ринг в полном составе. Мы предоставили то качество, которое хотели получить игроки. Кроме того, расширение оказалось фантастическим. Как базовая игра, так и расширение получили очень хорошие оценки в Steam.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty доступна только в версиях для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

20
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
PolGhost

По сути, выкатили ранний билд, назвав релизом и 3 года делали нормальную версию, которая все равно имеет проблемы, которые ещё были и на релизе (в духе весьма странного спавна траффика)

9
TIMetal

Решил пройти игру на версии 2.1 и что ты думаешь я увидел? Да, да, как Джеки Уэлс перед миссией у Мальстремовцев проходит свозь машину Ви даже не обращая на неё внимание, я видел как машина с Декстером ДеШоном после того как Ви из неё вышла, встала на пустом перекрестке образую сзади себя пробку, и эти болванчики просто стояли и сигналили, не пытаясь объехать или что-то сделать...и это только начало) Погружение в игру с такими багами "зашкаливает"😬

8
DAJIekceu TIMetal

Плюс ещё за прилавками стоят два NPC в одной точке. В кистях рук торчат смартфоны, планшеты и т.д.

1
Mr_Diablo3393

не нужно было выпускать на пастгене было бы гораздо лучше и ора меньше

6
TIMetal

Был бы ор от владельцев пастгена, тогда их было много, так как был дефицит пс5 ХбоксХ

3
Mr_Diablo3393 TIMetal

был еще какой и до сих пор есть ор от них за то что не выпустили обновление на пастген

0
Гена Транквилизатор

Опять консоли в штаны пшeкaм насрали, по мнению очередного хомяка

0
Cidrow

Игроки хотели получить вменяемый режим от третьего лица, пускай хоть с кат-сценами и разговорами от первого. А так, работу над ошибками нельзя назвать достижением максимума. К слову один болт, то тут, то там скрипты норовят сломаться, некоторые не дают возможности пройти дальше по сюжету, приходится делать откат.

4
Кей Овальд

Он достиг своего релиза.

3
askazanov

Молодцы! Исправились!

2
nodas

Недоконца как были бани так они и остались

1
natan21313 nodas

скажи это играм беседки. той же скайрим которой 12лет и там до сих пор баги.

0
Дарт Вейдерофф natan21313

Скайрим без багов ,не Скайрим.

0
Haysen
Мы предоставили то качество, которое хотели получить игроки

На этапе выхода игры*

2
N1k3_22
и оказалось, что консольные версии нуждаются в технических исправлениях

Да, неприятно вышло. Старались, портировали-портировали, да не выпортировали, и внезапно игра оказалась абсолютно неиграбельной на всех платформах, о чём директоры узнали неожиданно на грани шока

1
CAN I HABE PIZZA PLS
Мы предоставили то качество, которое хотели получить игроки

Кто-нибудь скажите ему, что всё ещё нет, они не сделали то, что мы, игроки, хотели.

1
TheNikolay00

В не зависимости от хотелок они не сделали то, что сами обещали

1
komissar-blaga

глава CDPR брешет, в Cyberpunk 2077 и дополнение можно было ещё кучу всего придумать, было бы желание

1
Gridon

не смешите, Кичинский. Все мы помним, какой безобразный релиз был у вашей игры-мема. Как она лагала даже на последних консолях. Как половина обещанных функций так и не была добавлена. Да, вы подправили баги - ну и что, а? Это ваша работа! Не надо тут рассказывать про победы. Реальная победа будет, когда вы наконец подтянете игру до уровня первого трейлера. А пока - одни обещания и самообман. Не верю я в ваши победы!

0
TheNikolay00
подтянете игру до уровня первого трейлера

Они этого не сделают, да и не нужно уже

1
CT3H

Если б сделали ещё и 3-лицо с адекватными анимациями.. -тогда может быть и достиг бы своего максимума.

0
Egik81

Просто нужно всегда разевать роток на то что сможешь а не на то что хочется. И при этом поменьше говорить перед этим о своих возможностях по поглощению этим ротиком. Особенно когда у вас есть хоть какой то имидж.

0
BENDJI

Киберпанку бы ещё анимации и ИИ как в RDR2. Но даже так из мира игры не хочется уходить, яб там жил

Спойлер
+ ещё 3 картинки
0
ArtemOZR

Жил? Тебя в первый же день какой нибудь мальстремовец по рофлу бы пристрелил

1
BENDJI ArtemOZR

Я бы сам был Мальстрёмовцем

-1
Eyef

>>Прошло три года, и мы вышли из этой передряги с победой. Мы вернулись на ринг в полном составе. Мы предоставили то качество, которое хотели получить игроки

Вспомнилась фраза

Обещанного 3 года ждут
0
ZendaLin

да молодцы .... и русских засрали как могли ... россия сейчас как бак для поливки дерьмом отовсюду ... при чём тут политика и геймеры ... все сидят срут под себя за санкции ... сами себе доходы порезали 10% мирового дохода русс приносили ... умники ;))

-4
Tlister

Фига обиженка порвался

1
koolzera

Какой то набор слов! Ни черта не понятно.

0