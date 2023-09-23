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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 13 072 оценки

Cyberpunk 2077 достигла 150 тыс. игроков онлайн в Steam впервые за два года

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monk70
Новости

Cyberpunk 2077 переживает очередной ренессанс в Steam за свою трехлетнюю историю. И все это благодаря обновлению 2.0, вышедшему 21 числа, которое обновило и улучшило большинство ключевых элементов игры.

По статистике SteamDB, на пике последних 24 часов одновременно играло более 151 000 пользователей Steam. Это лучший показатель почти за два года – с 5 января 2021 года, когда пик одновременного онлайна достиг 153 тыс. игроков.

Вероятно, количество игроков онлайн станет ещё больше с выходом первого и единственного расширения Phantom Liberty, выход которого состоится в ближайший вторник — 26 сентября — для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Кей Овальд

Раз за игру. Если бы ещё разрабами были не лицемерные сволочи, то вообще было бы отлично.

5
JustA_NiceGuy

Не разрабы а их крыша и маркетологи.

7
Кей Овальд JustA_NiceGuy

Так один чёрт/компания.

4
RTYWD

А кто-то говорил что Киберпанк забудут

1
Папел

Его и забыли. Но снизу постучали. Попросили прощения и принесли вкусное блюдо

-8
maximus388

С учетом, что в стим обладателей сабжа порядка 15-20КК, то подобные цифры онлайна кажутся не такими большими, это меньше 1%. Хотя, скорее всего, он еще существенно подрастет после релиза дополнения. Когда действительно у заинтересованных игроков появится стимул погрузиться в новое приключение, а не перепроходить старое в поисках разницы.

0
pilko

Так они же сами сказали что фантом последнее длс. Еще мб пара патчей выйдет и все. А основные силы уйдут на другие проекты. Там вон у них ведьмак 4 вроде как в планах.

0
AndruhaGruz
1
Death to the Nazis

Тот случай когда не опустили руки после падения и поднялись вновь

1
Юрец Одесса

Думаю зря они, если это правда "выходом первого и единственного расширения" могли бы еще подоить народ, есть что в игре придумать.

-1
Озверин

конечно, есть. и уже делают сиквел, видимо. не хотят с этим движком мучиться.

-3
Liaschim

Зашёл, на первой миссии пропал весь гуй, в конце ничего нельзя сделать — только висит бесконечная анимация "загрузки" данных из девушки.
Мда, даже на старте такого треша не было.

-6
Wolfenstein

ботами накручивают чтоб очередной хайп поднять вокруг средней рубилки на один раз не более, вместо нормального продукта типа выдьмака юзают маркетинг по полной не щадя кошелька

-18