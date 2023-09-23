Cyberpunk 2077 достигла 150 тыс. игроков онлайн в Steam впервые за два года

Cyberpunk 2077 переживает очередной ренессанс в Steam за свою трехлетнюю историю. И все это благодаря обновлению 2.0, вышедшему 21 числа, которое обновило и улучшило большинство ключевых элементов игры.
По статистике SteamDB, на пике последних 24 часов одновременно играло более 151 000 пользователей Steam. Это лучший показатель почти за два года – с 5 января 2021 года, когда пик одновременного онлайна достиг 153 тыс. игроков.
Вероятно, количество игроков онлайн станет ещё больше с выходом первого и единственного расширения Phantom Liberty, выход которого состоится в ближайший вторник — 26 сентября — для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Раз за игру. Если бы ещё разрабами были не лицемерные сволочи, то вообще было бы отлично.
Не разрабы а их крыша и маркетологи.
Так один чёрт/компания.
А кто-то говорил что Киберпанк забудут
Его и забыли. Но снизу постучали. Попросили прощения и принесли вкусное блюдо
С учетом, что в стим обладателей сабжа порядка 15-20КК, то подобные цифры онлайна кажутся не такими большими, это меньше 1%. Хотя, скорее всего, он еще существенно подрастет после релиза дополнения. Когда действительно у заинтересованных игроков появится стимул погрузиться в новое приключение, а не перепроходить старое в поисках разницы.
Так они же сами сказали что фантом последнее длс. Еще мб пара патчей выйдет и все. А основные силы уйдут на другие проекты. Там вон у них ведьмак 4 вроде как в планах.
Тот случай когда не опустили руки после падения и поднялись вновь
Думаю зря они, если это правда "выходом первого и единственного расширения" могли бы еще подоить народ, есть что в игре придумать.
конечно, есть. и уже делают сиквел, видимо. не хотят с этим движком мучиться.
Зашёл, на первой миссии пропал весь гуй, в конце ничего нельзя сделать — только висит бесконечная анимация "загрузки" данных из девушки.
Мда, даже на старте такого треша не было.
ботами накручивают чтоб очередной хайп поднять вокруг средней рубилки на один раз не более, вместо нормального продукта типа выдьмака юзают маркетинг по полной не щадя кошелька