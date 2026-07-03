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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 359 оценок

Cyberpunk 2077 достигла 40 миллионов проданных копий спустя пять лет после релиза

IKarasik IKarasik

Cyberpunk 2077 преодолела отметку в 40 миллионов проданных копий спустя более пяти лет после релиза — показатель, который уже сложно объяснить только ожиданиями вокруг запуска. Со временем игра не просто удержалась на рынке, а закрепилась как один из самых устойчивых долгоживущих проектов в индустрии.

После крайне проблемного старта проект постепенно восстановил репутацию за счёт крупных обновлений и переработки систем. Вместо быстрого угасания интереса произошёл обратный эффект: Night City продолжил привлекать игроков даже спустя годы, а сама игра закрепилась в категории «долгоиграющих» AAA-релизов.

В CD PROJEKT считают, что этот результат отражает не случайный всплеск, а системную работу с миром игры и её поддержкой. Совместный CEO компании Михал Новаковский отметил:

«40 миллионов проданных копий демонстрируют невероятную и долгосрочную силу Cyberpunk 2077 и являются доказательством того, что CD PROJEKT лучше всего умеет создавать качественные, захватывающие истории, к которым игроки возвращаются годами».

На фоне этого успеха компания продолжает развивать франшизу и расширять её за пределы игр. Одним из ключевых проектов станет анимационный сериал Cyberpunk: Edgerunners 2, который должен усилить интерес к вселенной и привлечь новую аудиторию.

Индустрия 343
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10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
A E

поляки молодцы

40кк прогретых - солидно.

14
Lvinomord

И если учитывать что это исключительно сингловый проект и то, что его допиливали прямо очень долго и многие моменты не были до конца доделаны и несмотря на это у игры до сих пор высокий онлайн - это весьма впечатляющий результат. Молодцы!

13
stephenBROP

ну это База. Лучше чем гта-6

5
Кей Овальд

Ошибка в цитате. "создавать годами качественные, захватывающие истории», вот как правильно.
Я спиратил.

3
Господин Лидер Мур

у гта 6 за 1 день больше будет

3
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