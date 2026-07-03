Cyberpunk 2077 достигла 40 миллионов проданных копий спустя пять лет после релиза

Cyberpunk 2077 преодолела отметку в 40 миллионов проданных копий спустя более пяти лет после релиза — показатель, который уже сложно объяснить только ожиданиями вокруг запуска. Со временем игра не просто удержалась на рынке, а закрепилась как один из самых устойчивых долгоживущих проектов в индустрии.

После крайне проблемного старта проект постепенно восстановил репутацию за счёт крупных обновлений и переработки систем. Вместо быстрого угасания интереса произошёл обратный эффект: Night City продолжил привлекать игроков даже спустя годы, а сама игра закрепилась в категории «долгоиграющих» AAA-релизов.

В CD PROJEKT считают, что этот результат отражает не случайный всплеск, а системную работу с миром игры и её поддержкой. Совместный CEO компании Михал Новаковский отметил:

«40 миллионов проданных копий демонстрируют невероятную и долгосрочную силу Cyberpunk 2077 и являются доказательством того, что CD PROJEKT лучше всего умеет создавать качественные, захватывающие истории, к которым игроки возвращаются годами».

На фоне этого успеха компания продолжает развивать франшизу и расширять её за пределы игр. Одним из ключевых проектов станет анимационный сериал Cyberpunk: Edgerunners 2, который должен усилить интерес к вселенной и привлечь новую аудиторию.