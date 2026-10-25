Cyberpunk 2077 достигла пикового показателя в 162 000+ одновременных игроков в Steam - лучший результат за 3 года

Студия CD Projekt RED недавно выпустила очередное обновление для Cyberpunk 2077, приуроченное к премьере второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» (Cyberpunk: Edgerunners). После выхода обновления 2.5 интерес к игре, похоже, достиг своего пика.

В Steam проект показал самый высокий результат по количеству одновременных игроков за последние три года. По данным SteamDB, за последние сутки пиковое число одновременных игроков в Cyberpunk 2077 составило 162 291 человек.

Стоит отметить, что в последний раз такой высокий интерес к игре наблюдался после выхода дополнения Phantom Liberty — события, которое многие считают одним из важнейших этапов в истории проекта. В октябре 2023 года пиковое число игроков в этом шутере от первого лица превышало 274 000 человек.

И вот теперь игра вновь достигла своего максимального показателя за всё время с того момента. Обновление 2.5 значительно расширило игру — это не просто приятный бонус для фанатов, приуроченный к выходу второго сезона аниме. В Cyberpunk 2077 появились долгожданные функции, например, возможность использовать оружие в обеих руках, а разработчики из CD Projekt RED добавили задание, которое служит предысторией событий второго сезона. В целом, команда проделала отличную работу, сумев вновь пробудить интерес к франшизе.

Чтобы максимально использовать успех нового аниме, CDPR также снизила цену на Cyberpunk 2077 в Steam на 70% — идеальный момент для новичков, чтобы познакомиться с этой вселенной. Аналогичным образом, недавний выход обновлённой версии The Witcher 3 вновь привлёк внимание к другой масштабной франшизе студии.