Cyberpunk 2077 достигла продаж на 10 млн копий больше, чем The Witcher 3 за тот же период

За последние шесть лет Cyberpunk 2077 от CDPR пережила довольно насыщенный период. Игра невероятно хорошо продавалась после того, как первоначальный ажиотаж спал, а многочисленные обновления и особенно сюжетное дополнение каждый раз приносили сотни тысяч дополнительных продаж.

Новое объявление от CD Projekt Red подтверждает, что Cyberpunk 2077 разошёлся тиражом в 40 миллионов копий спустя шесть лет после запуска. Для сравнения, к ноябрю прошлого года игра продала впечатляющие 35 миллионов копий, а за последние два года — более 15 миллионов.

Дополнительные 5 миллионов продаж за последние несколько месяцев после шести лет, и это без каких-либо крупных обновлений, — огромное достижение для студии.

Игра остаётся довольно популярной, и значительное количество игроков ежедневно активно бродит по роскошному миру Найт-Сити. Она является основным источником дохода CDPR в последние несколько лет.

Для сравнения, The Witcher 3 продала 30 миллионов копий за первые шесть лет, так что Cyberpunk 2077 опережает последнее на данный момент приключение Ведьмака Геральта как минимум на 10 миллионов копий.

За последние несколько лет Cyberpunk 2077, пожалуй, стала популярнее, чем The Witcher 3. Тем не менее, последняя по-прежнему впереди, достигнув отметки в 60 миллионов проданных копий.