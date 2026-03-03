Cyberpunk 2077 и Planet of Lana 2 пополнят Xbox Game Pass в первой половине марта

Microsoft объявила о новых поступлениях в каталог Xbox Game Pass в первой половине марта. Главными релизами станут Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED и Planet of Lana 2: Children of the Leaf. Владельцы консолей смогут загрузить базовую версию Cyberpunk 2077 без дополнений.
Полный список новинок выглядит так:
4 марта — to a T (ПК, консоли) и EA Sports F1 25;
5 марта — Planet of Lana 2: Children of the Leaf (ПК, консоли);
10 марта — Construction Simulator (ПК, консоли) и Cyberpunk 2077 (консоли);
17 марта — DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (ПК, консоли).
15 марта сервис покинут Enter the Gungeon, F1 23 и ряд других проектов, поэтому желающим стоит поторопиться.
