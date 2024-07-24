Cyberpunk 2077 и Prince of Persia: The Lost Crown вернулись в британские чарты

После небольшого перерыва аналитическое агентство GfK опубликовало свежие данные о самых успешных играх по итогам прошедшей недели в Великобритании.

В британские чарты вернулись Cyberpunk 2077 и Prince of Persia: The Lost Crown, которые заняли восьмую и девятую позиции в топ-10 соответственно. Hogwarts Legacy, EA Sports FC 24 и Luigi's Mansion 2 HD остались на прежних позициях.

Безусловно, тот факт, что Hogwarts Legacy удалось вернуться на первую строчку британского топ-10, говорит о том, что отличная игра по миру волшебников от Avalanche Software продолжает набирать обороты и ведь мы говорим об игре 2023 года, но даже в первой половине 2024 года она успел отметиться на нескольких международных рынках: есть ощущение, что в итоге игра производства Warner Bros. выйдет далеко за пределы 24 миллионов копий, проданных на данный момент.

Аналогичные аргументы можно привести и в отношении EA Sports FC 24, которая, однако, находится на заключительном этапе своего жизненного цикла, состоящего из важных скидок и предложений, рассчитанных на тех, кто пришел позже, в то время как на горизонте уже маячит запуск следующего издания, намеченный на 27 сентября.