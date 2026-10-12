Cyberpunk 2077 можно пройти Найт-Сити с друзьями - кооперативный мод выйдет в открытую бету 19 октября

В Cyberpunk 2077 скоро можно будет отправиться на улицы Найт-Сити вместе с друзьями: авторы кооперативного мода Cyberpunk 2077 COOP MOD объявили, что открытая бета стартует 19 октября. Разработчики обещают совместное прохождение заданий, общий прогресс и возможность в любой момент продолжить историю в одиночку.

При этом сюжетные события будут работать не совсем так, как в полноценной кооперативной игре. Квестами и диалогами управляет хост — остальные участники наблюдают за разговорами и кат-сценами от первого лица. Однако система ответов учитывает характеристики всей команды: например, при выборе реплики могут иметь значение сила или интеллект другого игрока.

У каждого участника будет собственное сохранение, а завершённые задания засчитаются всей группе. Это позволит не привязывать прохождение исключительно к одному человеку: после совместной сессии каждый сможет продолжить приключение самостоятельно.

Экономика тоже рассчитана на отдельных игроков. Лут и деньги каждый собирает для себя, а награды за задания получают все участники. При этом предметами и валютой можно обмениваться, что должно сделать совместные вылазки удобнее.

Авторы предусмотрели и решение на случай технических проблем: если игрок застрянет в окружении или столкнётся с поломкой, хост сможет телепортировать к себе как отдельного участника, так и всю команду.

Cyberpunk 2077 COOP MOD может стать интересным способом заново исследовать Найт-Сити, особенно для тех, кто уже прошёл сюжет в одиночку. Впрочем, насколько стабильно будут работать задания, диалоги и совместный прогресс, станет понятно после начала открытой беты 19 октября.