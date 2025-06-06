Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2 в некоторых случаях практически неиграбельна

Cyberpunk 2077, пожалуй, одна из самых великолепно выглядящих игр этого десятилетия. С включенной трассировкой лучей и всеми настройками на максимум эта игра выглядит абсолютно феноменально. Тем не менее, люди задавались вопросом, как это техническое чудо будет работать на Nintendo Switch 2.

Портативное устройство официально выпущено, и, похоже, оно способно запускать такие игры, как Cyberpunk 2077, но похоже производительность не идеальна. В сети появились кадры игры, показывающие, что в некоторые моменты в нее практически невозможно играть из-за постоянных подтормаживаний.

Switch 2 не вызвал особого ажиотажа, и теперь видеоролики с плохой работой Cyberpunk 2077 на портативной консоли вызывают споры.

All Out Gaming опубликовал 12-минутное видео, демонстрирующее, как последняя консоль Nintendo справляется с техническим чудом. Даже обычный обход в Найт-Сити сопровождается множеством подтормаживаний, что делает игру совершенно неиграбельной.

Кроме того, в видео улицы Найт-Сити кажутся почти пустыми, но производительность все равно неоптимальна. Фанаты высмеивают это, говоря: «Просто у жителя Найт-Сити Covid-19».

Подтормаживания в игре могут не беспокоить фанатов, если они в небольших количествах. Однако видео демонстрирует так много подтормаживаний, что игра практически зависает на одном месте. Фанаты высмеивают консоль, поскольку она стоит более 450 долларов и будет включать игры стоимостью 80 долларов и более.

Забавно, что тестировщики никогда не показывают реальные кадры игрового процесса, когда знают, что они будут тормозить.

Фанаты еще больше злятся, потому что официальные кадры на самом деле не показали такой плохой производительности. Фактически, официальные кадры подразумевали, что игра работает так же хорошо, как и на Series S, а иногда даже выглядит лучше.

Nintendo даже не отправила консоли рецензентам для обзора, и теперь фанаты говорят, что знают, почему.