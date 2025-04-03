Cyberpunk 2077 на Switch 2 потребует 64 ГБ памяти - четверть доступного объема консоли

CD Projekt Red официально подтвердила размер установки Cyberpunk 2077: Ultimate Edition на Nintendo Switch 2 — 64 ГБ. Это значительно меньше, чем на PS5 и Xbox Series X (100-110 ГБ), но с учетом того, что внутренняя память консоли составляет 256 ГБ, игра займет сразу четверть доступного пространства.
Релиз Cyberpunk 2077 на Switch 2 состоится одновременно с запуском самой консоли — 5 июня 2025 года. Игра будет доступна как в цифровом виде через Nintendo eShop, так и на физическом картридже объемом 64 ГБ.
Ранее Nintendo объявила, что некоторые картриджи для Switch 2 не будут содержать саму игру, а лишь ключ для загрузки, но Cyberpunk 2077 это не коснется — его можно будет запустить прямо с носителя.
Хотя 256 ГБ внутреннего хранилища выглядят внушительно по сравнению с 32 ГБ оригинального Switch, новые игры, похоже, будут куда требовательнее к месту. Например, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom весил всего 16 ГБ, а Switch 2-эксклюзивы, такие как Mario Kart World, могут потребовать гораздо больше.
Очевидным решением станет расширяемое хранилище. Если оригинальный Switch поддерживал стандартные microSD, microSDHC и microSDXC, то Switch 2 будет работать только с картами microSD Express, которые стоят ощутимо дороже.
Таким образом, владельцам новой консоли придется либо экономить место, либо сразу задуматься о покупке дополнительной памяти.
Мне больше интересно, как она вообще там пойдет. На PS4 она отвратно работала.
Будет апскейл с 360-480p при помощи DLSS.
Надо в общем ждать, когда официально характеристики выкатят. Если по производительности будет хотя бы догонять PS4 Pro, то збсь. Если не обгонит даже PS4 базувую, то увы.
Ну ничего, соевички стерпят
Порт Киберпанка - это конечно круто, но, имхо, это та игра, в которую лучше играть на мощном железе, причём чем круче, тем лучше, так как картинка там шикарная и явно на Сыче 2 это всё пойдет под нож
Для геймдева не новость лишать проекты последних их положительных черт в том или ином виде. Ну, потеряет игрушка свой единственное достоинство под фоторежим в угоду портативности, и что с того?
согласен ,в эту игру надо играть с лучами в 4 к
10 шакальный гейминг в тренде!!!!!!)))))))))))))
Оптимизон будет конеш дерьмовый
Больше всего весят текстуры.
на 1080р , если подойти в плотную к стене.
Разрешение текстуры будут максимум 2048.
Поэтому можно смела резать все текстуры до 1024.
Все будут играть 720р \60 фпс.
1024 - > 4096 , разница в 16 раз, в занимаемом размере на диске. // Александр Дельтазавр
Всё что можно порежут и впихнут.