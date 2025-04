Cyberpunk 2077 на Switch 2 потребует 64 ГБ памяти - четверть доступного объема консоли

CD Projekt Red официально подтвердила размер установки Cyberpunk 2077: Ultimate Edition на Nintendo Switch 2 — 64 ГБ. Это значительно меньше, чем на PS5 и Xbox Series X (100-110 ГБ), но с учетом того, что внутренняя память консоли составляет 256 ГБ, игра займет сразу четверть доступного пространства.

Релиз Cyberpunk 2077 на Switch 2 состоится одновременно с запуском самой консоли — 5 июня 2025 года. Игра будет доступна как в цифровом виде через Nintendo eShop, так и на физическом картридже объемом 64 ГБ.

Ранее Nintendo объявила, что некоторые картриджи для Switch 2 не будут содержать саму игру, а лишь ключ для загрузки, но Cyberpunk 2077 это не коснется — его можно будет запустить прямо с носителя.

Хотя 256 ГБ внутреннего хранилища выглядят внушительно по сравнению с 32 ГБ оригинального Switch, новые игры, похоже, будут куда требовательнее к месту. Например, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom весил всего 16 ГБ, а Switch 2-эксклюзивы, такие как Mario Kart World, могут потребовать гораздо больше.

Очевидным решением станет расширяемое хранилище. Если оригинальный Switch поддерживал стандартные microSD, microSDHC и microSDXC, то Switch 2 будет работать только с картами microSD Express, которые стоят ощутимо дороже.

Таким образом, владельцам новой консоли придется либо экономить место, либо сразу задуматься о покупке дополнительной памяти.