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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 30 194 оценки

Cyberpunk 2077 на Switch 2 потребует 64 ГБ памяти - четверть доступного объема консоли

IKarasik IKarasik

CD Projekt Red официально подтвердила размер установки Cyberpunk 2077: Ultimate Edition на Nintendo Switch 2 — 64 ГБ. Это значительно меньше, чем на PS5 и Xbox Series X (100-110 ГБ), но с учетом того, что внутренняя память консоли составляет 256 ГБ, игра займет сразу четверть доступного пространства.

Релиз Cyberpunk 2077 на Switch 2 состоится одновременно с запуском самой консоли — 5 июня 2025 года. Игра будет доступна как в цифровом виде через Nintendo eShop, так и на физическом картридже объемом 64 ГБ.

Ранее Nintendo объявила, что некоторые картриджи для Switch 2 не будут содержать саму игру, а лишь ключ для загрузки, но Cyberpunk 2077 это не коснется — его можно будет запустить прямо с носителя.

CD Projekt Red объявила, что Cyberpunk 2077 станет одной из стартовых игр для Nintendo Switch 2

Хотя 256 ГБ внутреннего хранилища выглядят внушительно по сравнению с 32 ГБ оригинального Switch, новые игры, похоже, будут куда требовательнее к месту. Например, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom весил всего 16 ГБ, а Switch 2-эксклюзивы, такие как Mario Kart World, могут потребовать гораздо больше.

Очевидным решением станет расширяемое хранилище. Если оригинальный Switch поддерживал стандартные microSD, microSDHC и microSDXC, то Switch 2 будет работать только с картами microSD Express, которые стоят ощутимо дороже.

Таким образом, владельцам новой консоли придется либо экономить место, либо сразу задуматься о покупке дополнительной памяти.

-7
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Алан Битаров

Мне больше интересно, как она вообще там пойдет. На PS4 она отвратно работала.

6
GayFish

Будет апскейл с 360-480p при помощи DLSS.

0
Алан Битаров GayFish

Надо в общем ждать, когда официально характеристики выкатят. Если по производительности будет хотя бы догонять PS4 Pro, то збсь. Если не обгонит даже PS4 базувую, то увы.

0
Шрек и осел vs CD Project

Ну ничего, соевички стерпят

3
Бэтмен из Блавикена

Порт Киберпанка - это конечно круто, но, имхо, это та игра, в которую лучше играть на мощном железе, причём чем круче, тем лучше, так как картинка там шикарная и явно на Сыче 2 это всё пойдет под нож

3
SheriffKo

Для геймдева не новость лишать проекты последних их положительных черт в том или ином виде. Ну, потеряет игрушка свой единственное достоинство под фоторежим в угоду портативности, и что с того?

0
KILLA06

согласен ,в эту игру надо играть с лучами в 4 к

-1
Деиман
2
Alex UnderSun

10 шакальный гейминг в тренде!!!!!!)))))))))))))

2
211186

Оптимизон будет конеш дерьмовый

1
Пользователь ВКонтакте

Больше всего весят текстуры.
на 1080р , если подойти в плотную к стене.
Разрешение текстуры будут максимум 2048.
Поэтому можно смела резать все текстуры до 1024.
Все будут играть 720р \60 фпс.
1024 - > 4096 , разница в 16 раз, в занимаемом размере на диске. // Александр Дельтазавр

0
sa1958

Всё что можно порежут и впихнут.

0