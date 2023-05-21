Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 297 оценок

Cyberpunk 2077 обнаружена в нью-йоркском "Музее неудач"

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Procy_on
Новости

Находясь в поездке, один из поклонников Cyberpunk 2077 был поражен, обнаружив в Музее неудач экспонат, посвященный игре. Да, все верно, Cyberpunk 2077 попал в тот же музей, который рассказывает миру о таких катастрофах, как Google Glass и игра E.T.. И это только потому, что игра была полна ошибок и невыполненных обещаний, и ее убрали из магазина PlayStation на несколько месяцев из-за лавины запросов на возврат денег. Немного жестоко.

Похоже, что Cyberpunk 2077 уже давно фигурирует в Музее неудач, но пользователь Reddit p4ul1023 только что обратил на это внимание фанатов. Неудивительно, что не все считают, что игра заслуживает места в этом музее, особенно прямо над E.T.

Некоторые ссылаются на то, что у них не было проблем с игрой в первый день. Но трудно отрицать, что у кого-то они были. Даже без ошибок игре не хватало функций, которые демонстрировались в рекламных материалах, таких как погони на машинах и паркур.

Тем не менее, другие отмечают, что трудно утверждать, что это был провал, когда он на самом деле хорошо продавался, несмотря на беспорядочный запуск. Продажи только улучшились, когда были исправлены ошибки. И, конечно же, успех аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners, значительно увеличил продажи, особенно потому, что CD Projekt Red предусмотрительно выставила игру на распродажу, когда сериал был выпущен. Тем не менее, вполне вероятно, что первоначальное состояние игры будет использоваться в качестве поучительной истории еще долгие годы, так что в этом отношении ее все еще можно считать неудачной.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
spaMER_ID
Тем не менее, вполне вероятно, что первоначальное состояние игры будет использоваться в качестве поучительной истории еще долгие годы

И что? Хоть один издатель или игрок чему-то научился? Что-то сильно сомневаюсь.

5
Procy_on

игры стали чаще откладывать, не заметил?

-5
kvadrik337 Procy_on

Да, но в любом случае нынешние игры на выходе это забагованные куски не пойми чего, особенно на пк, так что киберпанк вышел таким же, как и тот же ведьмак 3, просто в основе своей большинство видео с ютуба о плохой оптимизации и баги записывали консольщики

2
Краб4ихун Procy_on

просто обсираются с доп задержкой

0
Real Slim Shady

Скоро вас, геймеры, ждут игры, которые заставят обернутся и простить Cyberpunk)

3
МАХАН МАХАНОВИЧ

Алгоритмы пегача уже все просчитали

2
-zotik-
1
Taicho

https://www.playground.ru/cyberpunk_2077/news/cyberpunk_2077_vklyuchili_v_muzej_provalov-1153022

1
AT_Sagor

Разве может быть провалом то, что приносит деньги?

0
Антонио 888

А ты с какой стороны прилавка?

-2
Fenharell

уг игра

-1
X_ray_83

Кибербаг теперь официально ))

-2
монcтр

киберпранк официально hah

-6
Мур Мур lamour

Официально? от слов Васи Попкина из Мусорсранска?

1