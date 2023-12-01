Cyberpunk 2077 официально получит систему метро с выходом обновления 2.1

CD Projekt Red рассказала о том, что войдет в обновление Cyberpunk 2077 Update 2.1, неожиданно появившееся 5 декабря вместе с Ultimate Edition.
Во время стрима на Twitch продюсер Cyberpunk 2077 Моника Яновска и квест-директор Павел Саско, а также старшие комьюнити-менеджеры Амелия Колат и Алисия Козера объявили, что в патче появится давно ожидаемая система метро.
По словам Саско, в оригинальном трейлере к Cyberpunk 2077 система метро была показана вместе с кинематографическим трейлером Phantom Liberty, поэтому CD Projekt Red решила наконец добавить ее.
Игроки могут перемещаться между 19 станциями метро, которые можно использовать как для быстрого перемещения, так и для полноценной поездки на метро (которую можно пропустить в любой момент). В Найт-Сити действуют пять линий метро, которые можно найти на отдельной карте. Доступ к системе метро будет открыт только после прохождения Компэки плаза, когда игроки получат звонок от директора метрополитена.
"Мы стремились к тому, чтобы у игроков была возможность по-настоящему погрузиться в мир и путешествовать по нему", - говорит Саско. "Это должно стать хорошей функцией для ролевого погружения".
Ожидалось, что обновление 2.0, вышедшее вместе с расширением Phantom Liberty в сентябре, станет последним большим патчем для Cyberpunk 2077, пока CD Projekt Red не объявила в ноябре 2023 года, что Ultimate Edition также выйдет вместе с новым обновлением.
Cyberpunk 2077 уже доступна на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру. Расширение Phantom Liberty также доступно на ПК и консолях текущего поколения.
Слишком неожиданно. Даже как-то не верится, но радует.
Помню вас, дождуны, еще тогда, когда анонсировали TES 6.
А я до сих пор играю - мне норм)
Кааааак? Без настоящей мрачной атмосферы киберпанка?))
Да че новую игру плюс то не добавить никак ёпрст, ну не так инетресно , всё прямо с нуля начинать , ради того , чтобы посмотреть новое в игре. А вот с прокачкой по фану пробежать как в ведьмаке вот это было бы по кайфу )
если ты на ПК играешь, то можно какой-то тренер скачать, вкачать все умения и сделать бесконечные деньги и спокойно играть)
разница будет только что оружие, одежду и модификации придётся заново собирать, хотя вроде на wiki описаны места где что есть
Лучше бы тюнинг тачек добавили, а не 2 систему быстрых перемещений)
Так не он ли трындел, что метро нафиг не нужно и вообще это то, что не влияет на погружение? Всё равно контора петухов, что бы ни делали с этой игрой. 3 года доделать не могут, ор.
Так глядишь лет через 5 добавят функцию бега по стенам.
Что-ж, лучше поздно чем никогда👍
Ну зачем это МЕТРО!!!! Которым только раз попользуются и забудут!! Самая тупая хотелка игроков, зачем на такое вообще было время тратить.
Алилуя,ёпта!
Как говорится
Хорошо что я до сих пор не поиграл , теперь поиграю в лучшую версию
По сути это будут теми же самыми точками телепортации, поэтому в чем их практическое применение, вообще не понятно. Разве что как для эстетики живого города вполне сойдёт.
Ну вон народ столько лет ныл. Наверное знают, для чего оно им. :D
еще в рдр бесило, что для быстрого перемещения нужно было сделать целый ритуал. когда же сука до них дойдет, что если человек хочет воспользоваться БЫСТРЫМ перемещением, то это должно быть БЫСТРО! вместо сранного метро, которым будет пользоваться 2,5 человека по приколу, лучше бы дали возможность перемещаться в любой момент без установки модов.
Ну как бы можно, вон стоит шкафы для быстрого перемещения, до них меньше минуты всегда. А метро это просто помойка которым и 2,5 человека не будут пользоваться. Трата время на самое не нужное в этой игре.
я даже минуты до них бежать не хочу. в чем поинт бежать минуту, если можно включить карту и оказаться на месте за секунды.
Тогда прикол делать открытый мир если такие игроки даже двигаться не будут, а тп к одной точки в другую. Не знаю мне ездить нравится, и не проблема доехать, добежать. Ну метро помойка.
в чем прикол двигаться по территории которую ты хочешь скипнуть?
в чем прикол вообще тогда играть?
Внезапно, я бы так назвал!
Назло хейтерам, что бы хавальники свои захлопнули=) оно там нафиг не нужно, но поводов гнать на игру у дурачков тупо не останется=)
и подорожник и карта мир )
Если метро не будет таким же как в первом трейлере и анимехе - удаляем.
Эх, знали бы люди до выхода игры, что отсутствие метро и вида от третьего лица это не главные проблемы.
блин, убили кайф, нормально было без этих поездок на метро скучать - раньше хоть пешком можно было побродить, а не только скакать между станциями. теперь вообще весь прикол перемещений убили, все атмосферу испортили. да, погружение надо, но можно было и по-другому, чтоб не так скучно стало.
да и что за "новое издание"? опять денег прижать хотят за то, что должно было базово ещё год назад быть? короче поимели, как по мне, всю игру своими обновлениями и заявлениями, теперь одни разочарования. бомж апдейтов то есть.
Новую игру+ сделать не могли, зато метро для двух с половиной инвадидов запилили😂😂😂🤮
Кстати да, хочется нг+
Чушь какая то, лучше бы делали что то сущьное полезное, там итак же есть быстрое перемещение, а им ещё надо чтоб это было с отдельным интерфейсом под названием система метро, блин игроки вообще куку, сами же орут про старфилд что загрузки. сами же просят чтоб в киберпук добавили больше точек быстрого перемещения чтоб опять было больше загрузок. ну блин сядьте в транспорт и доехать, не, итак есть быстрое перемещение, хотя я им не пользовался никогда хз как оно реализовано, самое нормальное метро это в ватч догс первом, там вот реально хорошо сделано!
Странно, что в Ведьмаке не просили добавить извозчика, как в том же TES.
Я же просто пошутил про метро ಠ_ಠ
Для унылой игры унылые нововведения