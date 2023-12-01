Cyberpunk 2077 официально получит систему метро с выходом обновления 2.1

CD Projekt Red рассказала о том, что войдет в обновление Cyberpunk 2077 Update 2.1, неожиданно появившееся 5 декабря вместе с Ultimate Edition.

Во время стрима на Twitch продюсер Cyberpunk 2077 Моника Яновска и квест-директор Павел Саско, а также старшие комьюнити-менеджеры Амелия Колат и Алисия Козера объявили, что в патче появится давно ожидаемая система метро.

По словам Саско, в оригинальном трейлере к Cyberpunk 2077 система метро была показана вместе с кинематографическим трейлером Phantom Liberty, поэтому CD Projekt Red решила наконец добавить ее.

Игроки могут перемещаться между 19 станциями метро, которые можно использовать как для быстрого перемещения, так и для полноценной поездки на метро (которую можно пропустить в любой момент). В Найт-Сити действуют пять линий метро, которые можно найти на отдельной карте. Доступ к системе метро будет открыт только после прохождения Компэки плаза, когда игроки получат звонок от директора метрополитена.

"Мы стремились к тому, чтобы у игроков была возможность по-настоящему погрузиться в мир и путешествовать по нему", - говорит Саско. "Это должно стать хорошей функцией для ролевого погружения".

Ожидалось, что обновление 2.0, вышедшее вместе с расширением Phantom Liberty в сентябре, станет последним большим патчем для Cyberpunk 2077, пока CD Projekt Red не объявила в ноябре 2023 года, что Ultimate Edition также выйдет вместе с новым обновлением.

Cyberpunk 2077 уже доступна на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру. Расширение Phantom Liberty также доступно на ПК и консолях текущего поколения.