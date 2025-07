Cyberpunk 2077 оказалась в тройке лидеров чарта продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период 1 по 8 июля 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

На этой неделе тройка лидеров чарта продаж Steam осталась неизменной. Первое место вновь занял Steam Deck, за которым следует неожиданно популярный симулятор скалолазания Peak и нестареющий Cyberpunk 2077.

Четвёртую строчку занял кооперативный хоррор Dead by Daylight, регулярно поднимающийся в чартах благодаря обновлениям и коллаборациям. Пятёрку замыкает Elden Ring, интерес к которому остаётся стабильно высоким на фоне ожидания дополнения Shadow of the Erdtree.

На шестое место поднялась Red Dead Redemption 2, совершив ощутимый рывок вперёд в сравнении с прошлой неделей. Далее в рейтинге разместились атмосферная Clair Obscur: Expedition 33, а также Baldur's Gate 3.

Финальные позиции в десятке заняли Sons of the Forest и амбициозная Dune: Awakening, которая продолжает удерживать внимание игроков.