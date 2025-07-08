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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 31 958 оценок

Cyberpunk 2077 оказалась в тройке лидеров чарта продаж Steam за прошлую неделю

butcher69 butcher69

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период 1 по 8 июля 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

На этой неделе тройка лидеров чарта продаж Steam осталась неизменной. Первое место вновь занял Steam Deck, за которым следует неожиданно популярный симулятор скалолазания Peak и нестареющий Cyberpunk 2077.

Четвёртую строчку занял кооперативный хоррор Dead by Daylight, регулярно поднимающийся в чартах благодаря обновлениям и коллаборациям. Пятёрку замыкает Elden Ring, интерес к которому остаётся стабильно высоким на фоне ожидания дополнения Shadow of the Erdtree.

На шестое место поднялась Red Dead Redemption 2, совершив ощутимый рывок вперёд в сравнении с прошлой неделей. Далее в рейтинге разместились атмосферная Clair Obscur: Expedition 33, а также Baldur's Gate 3.

Финальные позиции в десятке заняли Sons of the Forest и амбициозная Dune: Awakening, которая продолжает удерживать внимание игроков.

  1. Steam Deck
  2. Peak
  3. Cyberpunk 2077
  4. Dead by Daylight
  5. Elden Ring
  6. Red Dead Redemption 2
  7. Clair Obscur: Expedition 33
  8. Baldur's Gate 3
  9. Sons of the Forest
  10. Dune: Awakening
19
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
DezkQ

Ну в целом топ годный, хорошие игры.

7
barfly89

Кибер будет до второй части в топах продаж. Так что вполне себе ожидаемо.

6
luVol

Если выпустят второе длц для 1 части, то однозначно.

5
Lvinomord

Чего-то с инфой по патчу 2.3 тихо...

1
ChromeDisaster

"Elden Ring, интерес к которому остаётся стабильно высоким на фоне ожидания дополнения Shadow of the Erdtree" - ахаха, оно уже давно вышло.

1
Talendor3

это суммарно с продажами длс или без него?