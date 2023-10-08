Cyberpunk 2077 опередила "Ведьмака 3" по продажам

Студия CD Projekt RED рассказала о продажах актуальной флагманской игры Cyberpunk 2077. Об этом сообщается в отчёте для инвесторов, опубликованном на сайте компании.
По словам представителей польской студии, Cyberpunk 2077 разошлась тиражом 25 миллионов экземпляров. Причём год назад в компании заявляли, что продали 20 миллионов копий. Таким образом, CD Projekt RED удалось распространить игру среди 25 миллионов геймеров быстрее, чем за три года.
Для сравнения, «Ведьмак 3», которую критики называют одной из лучших игр в истории, достигла отметки 20 миллионов копий за пять лет. Таким образом, Cyberpunk 2077 опередила «Ведьмак 3» по темпу продаж. При этом игра 2015 года лидирует по продажам в штуках — за всё время было продано более 50 миллионов копий тайтла.
Также в студии рассказали о сюжетном дополнении Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, которое вышло неделю назад. За неполные семь дней студии удалось реализовать три миллиона копий DLC: 68 процентов продаж пришлись на ПК, 19 процентов — PlayStation, 13 процентов — Xbox.
Ну так реально, если не смотреть на баги игра на высоте!!! Сюжетная линия так вообще пример всем остальным, так как даже побочки- всё завязано с общим сюжетом!)
Уже на патче 1.3, при втором моем прохождении, я встретил всего один баг за игру, это зависшая в воздухе сигарета Джонни.
Обычное линейное коридорное кинцо, что там сверхъестественного
Это не новость. Пк уже лет 10 как главный рынок.
Зависит от жанра и конкретной игры, но новость безусловно отличная, возможно при разработке след игры они будут ориентироваться прежде всего на пк при оптимизации!
Я кнч понимаю все, но где Цири епт, я хочу цири в кп2077
Не понимаю шо так много дизов, по лору ведьмака цири была в киберпанке. И просто как пасхалку бы её увидеть было бы круто.