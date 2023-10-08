Cyberpunk 2077 опередила "Ведьмака 3" по продажам

Студия CD Projekt RED рассказала о продажах актуальной флагманской игры Cyberpunk 2077. Об этом сообщается в отчёте для инвесторов, опубликованном на сайте компании.

По словам представителей польской студии, Cyberpunk 2077 разошлась тиражом 25 миллионов экземпляров. Причём год назад в компании заявляли, что продали 20 миллионов копий. Таким образом, CD Projekt RED удалось распространить игру среди 25 миллионов геймеров быстрее, чем за три года.

Для сравнения, «Ведьмак 3», которую критики называют одной из лучших игр в истории, достигла отметки 20 миллионов копий за пять лет. Таким образом, Cyberpunk 2077 опередила «Ведьмак 3» по темпу продаж. При этом игра 2015 года лидирует по продажам в штуках — за всё время было продано более 50 миллионов копий тайтла.

Также в студии рассказали о сюжетном дополнении Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, которое вышло неделю назад. За неполные семь дней студии удалось реализовать три миллиона копий DLC: 68 процентов продаж пришлись на ПК, 19 процентов — PlayStation, 13 процентов — Xbox.