Cyberpunk 2077 остается одной из самых популярных соло-игр в Steam, легко опережая Veilguard и Indiana Jones

Спустя четыре года после релиза Cyberpunk 2077 по-прежнему чрезвычайно популярна для одиночной игры.
Как отметил главный дизайнер задания Павел Саско, с момента выхода версии 2.2 игра привлекла в Найт-Сити немало новых игроков. Ежедневный "пик" игроков в 61к пользователей Steam (по данным SteamDB), конечно, не сравнится с такими бесплатными многопользовательскими играми, как Counter-Strike 2 или Marvel Rivals, но этого достаточно, чтобы сделать Cyberpunk 2077 одной из самых популярных игр на платформе Valve. Не забывайте, что речь идет о строго однопользовательской игре, без каких-либо мультиплеерных функций.
Разработчик также ответил на пост ютубера Synth Potato в X. Пользователь отметил, что игра по-прежнему остается одной из самых популярных соло-игр в Steam, и о ней по-прежнему много говорят в соцсетях (или пишут на отраслевых сайтах). По мнению Саско, это "лучшая награда" за старания создателей, ведь "искусство без аудитории не имеет ценности".
К слову, The Witcher 3 также пользуется огромной популярностью на платформе Valve, хотя ей далеко до Cyberpunk 2077, которая вышла на пять лет раньше. Для сравнения, каждая из этих игр привлекает больше пользователей, чем Dragon Age: The Veilguard и Indiana Jones and the Great Circle вместе взятые.
Удивительно, но после выхода Cyberpunk 2077 до сих пор не было создано действительно замечательной игры с большим и красивым открытым миром, в которой можно было бы играть в одиночку. Я и сам, бывает, захожу в неё раз в месяц, чтобы просто прогуляться по городу, слушая музыку из радио «Жара».
Я люблю сесть в машину какую нибудь не шибко быструю, размеренно ехать, слушаю музыку и наслаждаться видами. Игра давно пройдена, а мне нужна эта атмосфера.
Она мне помогает отвлечься и отдохнуть.
Сюжет игры просто бомба, но многие не доходят до его сути из-за неприязни поведения Джонни в начале игры.
Я проходил игру в апреле и августе 2024 года с нуля, багов просто 0. Нуль. ноль zero.
Если у тебя радеон - удивляться нечему, это не уровень. Или просто устаревший кал вроде 30хх серии зеленых.(я не ставил минусов)
Если баги проявляются от железа, при том не самого плохо, а вполне себе нормального (средняка), то это проблемы очевидно игры, а не железа
Причём тут железо вообще? Баги в игре к нему отношения не имеют. Да критических багов почти нет (хотя один квест из дополнения до сих пор нельзя пройти полностью), но мелких хватает (машины появляющиеся одна внутри другой или оружие попадающее под текстуры и т.д.).
Всё это время нас держали за дураков, и втихаря где-то играли в КП в 2010-м году?
ну неплохая игра,графа хорошая,сюжет норм,если бы побольше концовок с хеппи эндом и город поживее,ну там на дискотеки ходить,играть в какие небуть карточные или виртуальные игры и ходить на свидания,и было бы еще лучше,все равно пока ничего лучше в этом жанре не вышло.
Если сравнивать CP 2077 и Deus Ex HR 2011, то я выберу вторую, я люблю стелсить. В Deus Ex HR 2011 стелс ни такой кривой, лучше реализован. А так CP 2077 хорошая игра
стелс это самая конченная механика которую только придумали в играх
интерактивности мало, это да, но концовки бы я не трогал
еще со времен хитмана и голден глаза, взял пистик и разобрался со всеми
Тогда это была ГТА )
Она заслуживает этого!!!
Ну так Киберпанк 2077 игра сама по себе классная, интересная.
Такое себе. Не гоже хвастать победой над столь убогим соперником.
А вот этот посолиднее, да.
Потому что игра сделана с душой. Уже 3 раз перепрохожу игру, а эмоции всё те же. За 4 года (даже уже 5 почти) Киберпанк переродился, из багованного куска кода, в нетленную классику.
Сравнение нелепое - до безУмия.
Хорошая игра с классной задумкой,есть над чем подумать.
А некоторые треки до сих пор в моих наушниках.
Есть за что поругать игру, за что похвалить,что хотелось бы добавить, что поменять,но по прежнему продолжаю с огромным удовольствием играть в неё с момента выхода.Не так и много у меня в списке игр, которые реально могут надолго в себя затянуть...
Шесть прохождений (из них три с длс), причем первое и второе было на релизной версии с промежутком в полдня. Ни одна игра так не зацепила, ни до, ни после. Ни в одной игре не встречал такое количество харизматичных и запоминающихся персонажей (разве что в Ведьмаке- но приключения Белого Волка не так цепляют, может потому что ты играешь за готового персонажа, а игра за Ви- она более личностная что-ли. Ну и сеттинг для меня тоже порешал) Очень жаль, что длс только одно.
Это уже классика🤷♂️
Топовая игра,поэтому да,заслуженно. ♥
Да потому что шедевр. Я ещё в первый день выхода говорил уверенно, что люди массово играть в киберпанк будут годами... И не ошибся. Потому что шедевр сразу виден. Онлайн игры спустя 4 года после выхода говорит сам за себя. Одним словом, в игре есть душа. В бездушную игру так долго массово народ не играл бы...
Отвратительный бездушный Dragon Age: The Veilguard растерял почти весь свой онлайн спустя месяц, что для даже "недо rpg" ненормально. А тут аж 4 года в киберпанке прошло, онлайн растерять всё никак не могут... Одним слово - шедевр... не устану это повторять.
"К слову, The Witcher 3 также пользуется огромной популярностью на платформе Valve, хотя ей далеко до Cyberpunk 2077, которая вышла на пять лет раньше."
Смысловая ошибка, раньше вышел ведьмак.
потому что топ
Мододелы тоже красавцы. Тоже хорошо бустят игру
И в основном это заслуга мододелов. Хотя, на фоне того же Веилгварда, Киберпанк 2077 - сокровище и шедевр.
Это шедевр. Столько оконцовок сюжета это просто огонь // Sketo Seven
по началу думал гее полное а потом начал делать квесты вникать ,цепочка квестов детектива вообще топ ! с кафам прошел // West Best
А вуконг, киберпранк тоже опережает? А Banana? Будит ли сталкера опережать?
Ну глянешь, какой онлайн у вуконга через пять лет будет. А сейчас онлайн такой же как у пятилетнего киберпанка.
Ну с учетом, что вуконг 2024 года, еще и с 2.5 миллионами китайцев, разница всего 42к против 46к онлайна.
деловой
Да как ты .....л
Ничего против игры не имею, но у меня 40% знакомых использует эту игру тупо как бенчмарк, чтобы похвастаться новым железом
Я по началу тоже думал что проходняк.
Но когда начал и перетерпел 20 минут игры,понял что это лучшее что выходло за последние 10 лет!
Чем лучше:?
Сюжетом
Ну red dead redemption 2 лучше сюжетом и на много, cyberpunk 2077 просто хорошая игра, где и графика хорошая и сюжет
Да хавно этот киберпанк... на один раз и то с натягом... Скучный, быдловато-дегродный сеттинг для малолеток...
Ты по всем озвученным критериям вписываешься в этот "быдловато-дегродный" сеттинг как родной.
Урыл)))
Вот и не нравится, играет в то же, в чем живет