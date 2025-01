Cyberpunk 2077 остается одной из самых популярных соло-игр в Steam, легко опережая Veilguard и Indiana Jones

Спустя четыре года после релиза Cyberpunk 2077 по-прежнему чрезвычайно популярна для одиночной игры.

Как отметил главный дизайнер задания Павел Саско, с момента выхода версии 2.2 игра привлекла в Найт-Сити немало новых игроков. Ежедневный "пик" игроков в 61к пользователей Steam (по данным SteamDB), конечно, не сравнится с такими бесплатными многопользовательскими играми, как Counter-Strike 2 или Marvel Rivals, но этого достаточно, чтобы сделать Cyberpunk 2077 одной из самых популярных игр на платформе Valve. Не забывайте, что речь идет о строго однопользовательской игре, без каких-либо мультиплеерных функций.

Разработчик также ответил на пост ютубера Synth Potato в X. Пользователь отметил, что игра по-прежнему остается одной из самых популярных соло-игр в Steam, и о ней по-прежнему много говорят в соцсетях (или пишут на отраслевых сайтах). По мнению Саско, это "лучшая награда" за старания создателей, ведь "искусство без аудитории не имеет ценности".

К слову, The Witcher 3 также пользуется огромной популярностью на платформе Valve, хотя ей далеко до Cyberpunk 2077, которая вышла на пять лет раньше. Для сравнения, каждая из этих игр привлекает больше пользователей, чем Dragon Age: The Veilguard и Indiana Jones and the Great Circle вместе взятые.