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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 28 264 оценки

Cyberpunk 2077 остается одной из самых популярных соло-игр в Steam, легко опережая Veilguard и Indiana Jones

Procy_on
Новости

Спустя четыре года после релиза Cyberpunk 2077 по-прежнему чрезвычайно популярна для одиночной игры.

Как отметил главный дизайнер задания Павел Саско, с момента выхода версии 2.2 игра привлекла в Найт-Сити немало новых игроков. Ежедневный "пик" игроков в 61к пользователей Steam (по данным SteamDB), конечно, не сравнится с такими бесплатными многопользовательскими играми, как Counter-Strike 2 или Marvel Rivals, но этого достаточно, чтобы сделать Cyberpunk 2077 одной из самых популярных игр на платформе Valve. Не забывайте, что речь идет о строго однопользовательской игре, без каких-либо мультиплеерных функций.

Разработчик также ответил на пост ютубера Synth Potato в X. Пользователь отметил, что игра по-прежнему остается одной из самых популярных соло-игр в Steam, и о ней по-прежнему много говорят в соцсетях (или пишут на отраслевых сайтах). По мнению Саско, это "лучшая награда" за старания создателей, ведь "искусство без аудитории не имеет ценности".

К слову, The Witcher 3 также пользуется огромной популярностью на платформе Valve, хотя ей далеко до Cyberpunk 2077, которая вышла на пять лет раньше. Для сравнения, каждая из этих игр привлекает больше пользователей, чем Dragon Age: The Veilguard и Indiana Jones and the Great Circle вместе взятые.

43
56
Комментарии: 56
Ваш комментарий
SoggyOrrinthal

Удивительно, но после выхода Cyberpunk 2077 до сих пор не было создано действительно замечательной игры с большим и красивым открытым миром, в которой можно было бы играть в одиночку. Я и сам, бывает, захожу в неё раз в месяц, чтобы просто прогуляться по городу, слушая музыку из радио «Жара».

24
Комментарий удален
вупсич пупсич

Я люблю сесть в машину какую нибудь не шибко быструю, размеренно ехать, слушаю музыку и наслаждаться видами. Игра давно пройдена, а мне нужна эта атмосфера.
Она мне помогает отвлечься и отдохнуть.
Сюжет игры просто бомба, но многие не доходят до его сути из-за неприязни поведения Джонни в начале игры.

3
вупсич пупсич PolGhost

Я проходил игру в апреле и августе 2024 года с нуля, багов просто 0. Нуль. ноль zero.
Если у тебя радеон - удивляться нечему, это не уровень. Или просто устаревший кал вроде 30хх серии зеленых.(я не ставил минусов)

-4
PolGhost вупсич пупсич

Если баги проявляются от железа, при том не самого плохо, а вполне себе нормального (средняка), то это проблемы очевидно игры, а не железа

3
Hog2012 вупсич пупсич

Причём тут железо вообще? Баги в игре к нему отношения не имеют. Да критических багов почти нет (хотя один квест из дополнения до сих пор нельзя пройти полностью), но мелких хватает (машины появляющиеся одна внутри другой или оружие попадающее под текстуры и т.д.).

2
Котян Сутоевич
К слову, The Witcher 3 также пользуется огромной популярностью на платформе Valve, хотя ей далеко до Cyberpunk 2077, которая вышла на пять лет раньше.

Всё это время нас держали за дураков, и втихаря где-то играли в КП в 2010-м году?

8
Mihanbo

ну неплохая игра,графа хорошая,сюжет норм,если бы побольше концовок с хеппи эндом и город поживее,ну там на дискотеки ходить,играть в какие небуть карточные или виртуальные игры и ходить на свидания,и было бы еще лучше,все равно пока ничего лучше в этом жанре не вышло.

7
K0t Felix

Если сравнивать CP 2077 и Deus Ex HR 2011, то я выберу вторую, я люблю стелсить. В Deus Ex HR 2011 стелс ни такой кривой, лучше реализован. А так CP 2077 хорошая игра

-6
вупсич пупсич K0t Felix

стелс это самая конченная механика которую только придумали в играх

1
Темный-Властелин

интерактивности мало, это да, но концовки бы я не трогал

0
Темный-Властелин вупсич пупсич

еще со времен хитмана и голден глаза, взял пистик и разобрался со всеми

0
kolinmah

Тогда это была ГТА )

0
askazanov

Она заслуживает этого!!!

6
Wing42

Ну так Киберпанк 2077 игра сама по себе классная, интересная.

опережая Veilguard

Такое себе. Не гоже хвастать победой над столь убогим соперником.

и Indiana Jones

А вот этот посолиднее, да.

3
Jarvis666

Потому что игра сделана с душой. Уже 3 раз перепрохожу игру, а эмоции всё те же. За 4 года (даже уже 5 почти) Киберпанк переродился, из багованного куска кода, в нетленную классику.

3
Firеfuck

Сравнение нелепое - до безУмия.

3
DanteNefelimSparda

Хорошая игра с классной задумкой,есть над чем подумать.

А некоторые треки до сих пор в моих наушниках.

3
Lvinomord

Есть за что поругать игру, за что похвалить,что хотелось бы добавить, что поменять,но по прежнему продолжаю с огромным удовольствием играть в неё с момента выхода.Не так и много у меня в списке игр, которые реально могут надолго в себя затянуть...

3
Alex Row

Шесть прохождений (из них три с длс), причем первое и второе было на релизной версии с промежутком в полдня. Ни одна игра так не зацепила, ни до, ни после. Ни в одной игре не встречал такое количество харизматичных и запоминающихся персонажей (разве что в Ведьмаке- но приключения Белого Волка не так цепляют, может потому что ты играешь за готового персонажа, а игра за Ви- она более личностная что-ли. Ну и сеттинг для меня тоже порешал) Очень жаль, что длс только одно.

3
CidoroВitch

Это уже классика🤷‍♂️

2
SubaruBrzDream

Топовая игра,поэтому да,заслуженно. ♥

2
Janekste

Да потому что шедевр. Я ещё в первый день выхода говорил уверенно, что люди массово играть в киберпанк будут годами... И не ошибся. Потому что шедевр сразу виден. Онлайн игры спустя 4 года после выхода говорит сам за себя. Одним словом, в игре есть душа. В бездушную игру так долго массово народ не играл бы...

Отвратительный бездушный Dragon Age: The Veilguard растерял почти весь свой онлайн спустя месяц, что для даже "недо rpg" ненормально. А тут аж 4 года в киберпанке прошло, онлайн растерять всё никак не могут... Одним слово - шедевр... не устану это повторять.

2
DanteNefelimSparda

"К слову, The Witcher 3 также пользуется огромной популярностью на платформе Valve, хотя ей далеко до Cyberpunk 2077, которая вышла на пять лет раньше."

Смысловая ошибка, раньше вышел ведьмак.

1
Scorpion_GamePlay

потому что топ

1
barfly89

Мододелы тоже красавцы. Тоже хорошо бустят игру

0
JKarter

И в основном это заслуга мододелов. Хотя, на фоне того же Веилгварда, Киберпанк 2077 - сокровище и шедевр.

0
Пользователь ВКонтакте

Это шедевр. Столько оконцовок сюжета это просто огонь // Sketo Seven

-1
Пользователь ВКонтакте

по началу думал гее полное а потом начал делать квесты вникать ,цепочка квестов детектива вообще топ ! с кафам прошел // West Best

-1
Diablonos

А вуконг, киберпранк тоже опережает? А Banana? Будит ли сталкера опережать?

-2
YummyBayard

Ну глянешь, какой онлайн у вуконга через пять лет будет. А сейчас онлайн такой же как у пятилетнего киберпанка.

2
Bupycop

Ну с учетом, что вуконг 2024 года, еще и с 2.5 миллионами китайцев, разница всего 42к против 46к онлайна.

1
Алекс Рейлор
+ ещё 1 картинка
-3
doverAthletic

деловой

0
Шрек и осел vs CD Project

Да как ты .....л

-3
Сдал Пост Малоне

Ничего против игры не имею, но у меня 40% знакомых использует эту игру тупо как бенчмарк, чтобы похвастаться новым железом

-6
Jose Mane

Я по началу тоже думал что проходняк.
Но когда начал и перетерпел 20 минут игры,понял что это лучшее что выходло за последние 10 лет!

4
DauntingQamra Jose Mane

Чем лучше:?

-2
ViciousZeshan DauntingQamra

Сюжетом

1
Максим Кузнецов 700 ViciousZeshan

Ну red dead redemption 2 лучше сюжетом и на много, cyberpunk 2077 просто хорошая игра, где и графика хорошая и сюжет

0
dexxxx123

Да хавно этот киберпанк... на один раз и то с натягом... Скучный, быдловато-дегродный сеттинг для малолеток...

-14
Wing42

Ты по всем озвученным критериям вписываешься в этот "быдловато-дегродный" сеттинг как родной.

9
Hog2012 Wing42

Урыл)))

1
ViciousZeshan Wing42

Вот и не нравится, играет в то же, в чем живет

1