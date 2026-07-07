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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 374 оценки

Cyberpunk 2077 осталась на 2-м месте, а MECCHA CHAMELEON снова возглавила чарт самых продаваемых игр Steam

monk70 monk70

Компания Valve опубликовала свежий рейтинг самых продаваемых игр в Steam (за исключением доходов от бесплатных игр) за 28-ю неделю 2026 года, которая закончилась 7 июля 2026 года. MECCHA CHAMELEON сохранила первое место в еженедельном чарте. Cyberpunk 2077 и Dead by Daylight остались на втором и третьем местах соответственно. Предзаказы Assassin's Creed Black Flag Resynced вошли в топ-10 на четвёртом месте.

Steam Deck поднялась на одну позицию, заняв пятое место, а EA Sports FC 26 — на две позиции, заняв шестое место. ARK: Survival Ascended и Grand Theft Auto V Enhanced вернулись в топ-10 на седьмом и восьмом местах соответственно.

The Binding of Isaac: Rebirth опустилась с четвёртого на девятое место, а Red Dead Redemption 2 замыкает десятку лучших.

Вот список самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (без учёта бесплатных игр):

  1. MECCHA CHAMELEON
  2. Cyberpunk 2077
  3. Dead by Daylight
  4. Assassin's Creed Black Flag Resynced - Предзаказы
  5. Steam Deck
  6. EA Sports FC 26
  7. ARK: Survival Ascended
  8. Grand Theft Auto V Enhanced
  9. The Binding of Isaac: Rebirth
  10. Red Dead Redemption 2

Вот список самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (с учётом бесплатных игр):

  1. Counter-Strike 2
  2. MECCHA CHAMELEON
  3. Apex Legends
  4. Dota 2
  5. Cyberpunk 2077
  6. Marvel Rivals
  7. Dead by Daylight
  8. PUBG: Battlegrounds
  9. Assassin's Creed Black Flag Resynced - Предзаказы
  10. Steam Deck
ПК 360 Индустрия 345
18
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Wilderness and only me

Что первая без сильной идеи, потому что мне трудно представить, как функционирует этот бардак из криминала и праздношатающихся зомби, что вторая игра ровно на пару извилин. Не удивлён, что подобная попса рулит в рейтингах, на то она и попса.

10
DayBecomeGame

Cyberpunk всё таки сумел восстать из пепла, хотя поначалу казалось, что всё очень плохо. Но разработчики не сдались и смогли вытащить проект.
Итоговый результат оказался положительным ещё и благодаря аниме по Cyberpunk — оно тоже помогло игре возродиться.

2
Lvinomord

И если учитывать что это исключительно сингловый проект и то, что его допиливали прямо очень долго и многие моменты не были до конца доделаны и несмотря на это у игры до сих пор высокий онлайн - это весьма впечатляющий результат.Прожекторы Молодцы! И за гта 5 приятно вдвойне;)

2
Беркут Слеер

Скорей раздаваемых, опять же лидер продаж в отличии от второго места, доступен во всех регионах и запускается даже на калькуляторе.

1