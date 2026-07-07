Cyberpunk 2077 осталась на 2-м месте, а MECCHA CHAMELEON снова возглавила чарт самых продаваемых игр Steam

Компания Valve опубликовала свежий рейтинг самых продаваемых игр в Steam (за исключением доходов от бесплатных игр) за 28-ю неделю 2026 года, которая закончилась 7 июля 2026 года. MECCHA CHAMELEON сохранила первое место в еженедельном чарте. Cyberpunk 2077 и Dead by Daylight остались на втором и третьем местах соответственно. Предзаказы Assassin's Creed Black Flag Resynced вошли в топ-10 на четвёртом месте.
Steam Deck поднялась на одну позицию, заняв пятое место, а EA Sports FC 26 — на две позиции, заняв шестое место. ARK: Survival Ascended и Grand Theft Auto V Enhanced вернулись в топ-10 на седьмом и восьмом местах соответственно.
The Binding of Isaac: Rebirth опустилась с четвёртого на девятое место, а Red Dead Redemption 2 замыкает десятку лучших.
Вот список самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (без учёта бесплатных игр):
- MECCHA CHAMELEON
- Cyberpunk 2077
- Dead by Daylight
- Assassin's Creed Black Flag Resynced - Предзаказы
- Steam Deck
- EA Sports FC 26
- ARK: Survival Ascended
- Grand Theft Auto V Enhanced
- The Binding of Isaac: Rebirth
- Red Dead Redemption 2
Вот список самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (с учётом бесплатных игр):
- Counter-Strike 2
- MECCHA CHAMELEON
- Apex Legends
- Dota 2
- Cyberpunk 2077
- Marvel Rivals
- Dead by Daylight
- PUBG: Battlegrounds
- Assassin's Creed Black Flag Resynced - Предзаказы
- Steam Deck
Что первая без сильной идеи, потому что мне трудно представить, как функционирует этот бардак из криминала и праздношатающихся зомби, что вторая игра ровно на пару извилин. Не удивлён, что подобная попса рулит в рейтингах, на то она и попса.
Cyberpunk всё таки сумел восстать из пепла, хотя поначалу казалось, что всё очень плохо. Но разработчики не сдались и смогли вытащить проект.
Итоговый результат оказался положительным ещё и благодаря аниме по Cyberpunk — оно тоже помогло игре возродиться.
И если учитывать что это исключительно сингловый проект и то, что его допиливали прямо очень долго и многие моменты не были до конца доделаны и несмотря на это у игры до сих пор высокий онлайн - это весьма впечатляющий результат.Прожекторы Молодцы! И за гта 5 приятно вдвойне;)
Скорей раздаваемых, опять же лидер продаж в отличии от второго места, доступен во всех регионах и запускается даже на калькуляторе.