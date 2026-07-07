Cyberpunk 2077 осталась на 2-м месте, а MECCHA CHAMELEON снова возглавила чарт самых продаваемых игр Steam

Компания Valve опубликовала свежий рейтинг самых продаваемых игр в Steam (за исключением доходов от бесплатных игр) за 28-ю неделю 2026 года, которая закончилась 7 июля 2026 года. MECCHA CHAMELEON сохранила первое место в еженедельном чарте. Cyberpunk 2077 и Dead by Daylight остались на втором и третьем местах соответственно. Предзаказы Assassin's Creed Black Flag Resynced вошли в топ-10 на четвёртом месте.

Steam Deck поднялась на одну позицию, заняв пятое место, а EA Sports FC 26 — на две позиции, заняв шестое место. ARK: Survival Ascended и Grand Theft Auto V Enhanced вернулись в топ-10 на седьмом и восьмом местах соответственно.

The Binding of Isaac: Rebirth опустилась с четвёртого на девятое место, а Red Dead Redemption 2 замыкает десятку лучших.

Вот список самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (без учёта бесплатных игр):

MECCHA CHAMELEON Cyberpunk 2077 Dead by Daylight Assassin's Creed Black Flag Resynced - Предзаказы Steam Deck EA Sports FC 26 ARK: Survival Ascended Grand Theft Auto V Enhanced The Binding of Isaac: Rebirth Red Dead Redemption 2

Вот список самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (с учётом бесплатных игр):