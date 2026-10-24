Cyberpunk 2077 перенесли в браузер - фанатская версия работает локально через WebGPU без облачного стриминга

Энтузиаст под ником omonkeyzz представил неофициальную браузерную версию Cyberpunk 2077, позволяющую запускать игру без установки обычного клиента. Проект получил название Cyberpunk 2077 Browser и использует технологию WebGPU.

В отличие от облачных игровых сервисов, Cyberpunk 2077 выполняется непосредственно на устройстве пользователя, используя его процессор и видеокарту. Автор рекомендует запускать проект через актуальные версии Chrome или Edge с поддержкой WebGPU. По его словам, браузерная версия также способна работать на современных Android-смартфонах, а поддержку iOS планируется добавить позднее.

Полностью загружать Cyberpunk 2077 заранее не требуется. Основная часть необходимых данных скачивается при первом запуске, после чего модели, текстуры и другие ресурсы подгружаются по мере необходимости. Один из тестов показал загрузку почти 700 МБ данных при первом старте, после чего браузеру также требуется время на компиляцию шейдеров.

Особенность проекта заключается и в том, что пользователю пока не требуется предоставлять собственный дистрибутив Cyberpunk 2077. Игровые ресурсы загружаются самой браузерной версией, что заметно отличает её от многих фанатских портов, требующих оригинальные файлы игры.

Проект пока имеет экспериментальный характер. Производительность сильно зависит от используемого оборудования: на слабых системах возможны длительные загрузки, низкая скорость работы и проблемы с графикой. Сам автор также предупреждает, что первый запуск является наиболее продолжительным.

Ранее omonkeyzz уже экспериментировал с переносом игр в браузер, включая оригинальную карту Fortnite, однако тот проект впоследствии был закрыт после вмешательства Epic Games.