Cyberpunk 2077: Phantom Liberty будет недоступна для предзагрузки на PS5

Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 будет недоступно для предварительной загрузки на платформе PlayStation 5. Об этом сообщили представители CD Projekt RED на странице в X (Twitter).
Причина такого решения не объясняется. DLC можно будет загрузить лишь в момент релиза по местному времени игрока. В обращении разработчики принесли свои извинения.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Ранее к игре вышло обновление 2.0.
Как это недоступно, если я уже загрузил?! Презагрузка началась еще 24-го числа, ночью.
Педзагрузка началась ещё утром 21-го)
Это патч 2.0 был.
походу сервера гог накрылись, у кого еще нет доступа?
заработало.