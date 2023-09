Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и еще 26 игр добавлены в каталог GeForce NOW ©

В каталоге GeForce NOW, облачного игрового сервиса, доступного на широком спектре устройств, появились новые игры от NVIDIA. В частности, на этой неделе NVIDIA особо выделила Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, расширение для ролевой игры от студии CD Projekt, в которую теперь можно играть с использованием DLSS 3.5 и технологии Ray Reconstruction в режиме Ray Tracing: Overdrive Mode.

Помимо данного расширения, в каталог GeForce NOW также добавлено еще 26 новых игр, включая Quake II и Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai и другие.