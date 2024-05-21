Cyberpunk 2077: Phantom Liberty названа лучшей польской игрой прошлого года

CD Projekt Red объявила о том, что Cyberpunk 2077: Phantom Liberty получила две награды на гала-концерте Digital Dragons, где вручаются премии лучшим видеоиграм, разработанным в Польше.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty получила первую награду в номинации "Лучшая польская игра", в которой награждаются "лучшие, наиболее важные и выдающиеся игры прошлого года". Жюри учитывает общее качество каждой номинированной игры: ее производственные ценности, сюжет, геймплей и тщательность реализации. Победитель должен быть на шаг впереди конкурентов".
Среди других номинированных игр - Against the Storm (Eremite Games), RoboCop: Rogue City (Teyon), The Invincible (Starward Industries) и Witchfire (The Astronauts).
Расширение Cyberpunk 2077 также получило награду в номинации "Лучшее повествование", в которой участвовали Fort Solis (Fallen Leaf, Black Drakkar Games), Gord (Covenant.dev), The Invincible (Starward Industries) и Witchfire (The Astronauts).
Одним словом, CD Projekt Red получила несколько важных признаний на родине. Учитывая, что польская индустрия видеоигр - одна из самых динамичных в Европе, это значительное достижение, которое также является признанием усилий, приложенных для улучшения проекта, который стартовал не с той ноги и пережил свой расцвет с выходом расширения.
Digital Dragons Awards - старейшая и самая престижная награда в польской игровой индустрии. Победители определяются путем голосования экспертов, назначенных жюри, и всего сообщества разработчиков. Гала-церемония, проходящая в середине конференции, является одним из крупнейших мероприятий подобного рода в Центральной и Восточной Европе. В этом году она состоялась в понедельник 20 мая.
Так это ж DLC, так не честно))
Конкуренция у них конечно "сильная" была...
Это лучшая польская игра вообще, на втором месте третий ведьмак.
Аддон к третьему ведьмаку стоит наравне, но соглашусь длц у поляков получается даже интереснее основной игры, но там Тодд Говард что-то мутит с длц к старфилду авось что-то хорошее и получится)
Длц всегда интереснее основной игры, если это не броня для лошади и тому подобный хлам
Не заслуженно. Курвы лучше Робокопа в том году ничего не сделали
Конкурентом трансошлака69, видимо, был кусок пёсьего кала? Но жёлтый кал в упорной борьбе всё-таки победил пёсий.
Хм...у меня первое прохождение без длс это почти 700 часов. Сколько же займет второе с длс?))
Согласно howlongtobeat.com сюжет КП77 проходится за 25 часов, сюжет дополнения - 13 часов. Путём нехитрых вычислений получаем, что у тебя оно займет 364 часа. )
ты там вообще чем занимался то братец? у меня около 300 часов на 2 прохождения с ДЛС)
Я конечно извиняюсь, но что ты делал там 700 часов ? Я пропылесосил всю карту и наверняка и половины этого времени не наиграл, тем более без длс.
У меня друг на разные концовки проходит, просто катается под радио в машине, ему нравится графика, вайб. Ну просто чиллит живет в ней.
Понимаю, но всётаки 700 часов...это же целый февраль в высокосный год))
хорошо реабилитировались
Можно было бы назвать Cyberpunk 2077: Phantom Liberty лучшей игрой 2023. всё равно ничего более достойного на ПК вроде не выходило
Игра норм, но стелс там гoвнo все равно. Очень легкий и унылый.
Разве есть вообще нормальные стелс-игры? ИИ всё равно тупой и казуальный. Играл, что в сплинтеров, что деус екс, что фив, что стух. Всё шлак. От ИИ в стелс играх блювать тянет всегда без исключений.
Лучше ИРЛ пойти ночью на завод от охраны пратяться, куда лучше опыт
Хз что именно считать за стелс в этой игре. Я через камеры всех убил и пощел дальше, вроде прикольно. В игре было и без этого дофига г@вно механик когда я играл в 1.5 версии, щас мб что то и поменялось
Названа кем, толерастами? ЛГБТ ГЕЙмерами? СЖВ ГЕЙмерами? Потому что для нормальных игроков это не игра, а повесточное, радужное д*рьмо!
У тебя самого Линкольн на аве и нике, который неграм дал равноправие, что не так?
Или одно равноправие гуд, другое нет? И в том же кп77 куда меньше толерастии, чем в бг3
То что в ней меньше повестки, чем в Балде Гея 3 не делает ее хорошей игрой. Если коротко - Балда Гея 3 к*лл, а Гендербаг 2077 моча.