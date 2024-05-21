Cyberpunk 2077: Phantom Liberty названа лучшей польской игрой прошлого года

CD Projekt Red объявила о том, что Cyberpunk 2077: Phantom Liberty получила две награды на гала-концерте Digital Dragons, где вручаются премии лучшим видеоиграм, разработанным в Польше.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty получила первую награду в номинации "Лучшая польская игра", в которой награждаются "лучшие, наиболее важные и выдающиеся игры прошлого года". Жюри учитывает общее качество каждой номинированной игры: ее производственные ценности, сюжет, геймплей и тщательность реализации. Победитель должен быть на шаг впереди конкурентов".

Среди других номинированных игр - Against the Storm (Eremite Games), RoboCop: Rogue City (Teyon), The Invincible (Starward Industries) и Witchfire (The Astronauts).

Расширение Cyberpunk 2077 также получило награду в номинации "Лучшее повествование", в которой участвовали Fort Solis (Fallen Leaf, Black Drakkar Games), Gord (Covenant.dev), The Invincible (Starward Industries) и Witchfire (The Astronauts).

Одним словом, CD Projekt Red получила несколько важных признаний на родине. Учитывая, что польская индустрия видеоигр - одна из самых динамичных в Европе, это значительное достижение, которое также является признанием усилий, приложенных для улучшения проекта, который стартовал не с той ноги и пережил свой расцвет с выходом расширения.

Digital Dragons Awards - старейшая и самая престижная награда в польской игровой индустрии. Победители определяются путем голосования экспертов, назначенных жюри, и всего сообщества разработчиков. Гала-церемония, проходящая в середине конференции, является одним из крупнейших мероприятий подобного рода в Центральной и Восточной Европе. В этом году она состоялась в понедельник 20 мая.