ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 23 063 оценки

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty названа лучшей польской игрой прошлого года

butcher69
Новости

CD Projekt Red объявила о том, что Cyberpunk 2077: Phantom Liberty получила две награды на гала-концерте Digital Dragons, где вручаются премии лучшим видеоиграм, разработанным в Польше.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty получила первую награду в номинации "Лучшая польская игра", в которой награждаются "лучшие, наиболее важные и выдающиеся игры прошлого года". Жюри учитывает общее качество каждой номинированной игры: ее производственные ценности, сюжет, геймплей и тщательность реализации. Победитель должен быть на шаг впереди конкурентов".

Среди других номинированных игр - Against the Storm (Eremite Games), RoboCop: Rogue City (Teyon), The Invincible (Starward Industries) и Witchfire (The Astronauts).

Расширение Cyberpunk 2077 также получило награду в номинации "Лучшее повествование", в которой участвовали Fort Solis (Fallen Leaf, Black Drakkar Games), Gord (Covenant.dev), The Invincible (Starward Industries) и Witchfire (The Astronauts).

Одним словом, CD Projekt Red получила несколько важных признаний на родине. Учитывая, что польская индустрия видеоигр - одна из самых динамичных в Европе, это значительное достижение, которое также является признанием усилий, приложенных для улучшения проекта, который стартовал не с той ноги и пережил свой расцвет с выходом расширения.

Digital Dragons Awards - старейшая и самая престижная награда в польской игровой индустрии. Победители определяются путем голосования экспертов, назначенных жюри, и всего сообщества разработчиков. Гала-церемония, проходящая в середине конференции, является одним из крупнейших мероприятий подобного рода в Центральной и Восточной Европе. В этом году она состоялась в понедельник 20 мая.

13
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
BrokVud

Так это ж DLC, так не честно))

7
Джоэл Миллер

Конкуренция у них конечно "сильная" была...

6
MythicalTiernan

Это лучшая польская игра вообще, на втором месте третий ведьмак.

3
luVol

Аддон к третьему ведьмаку стоит наравне, но соглашусь длц у поляков получается даже интереснее основной игры, но там Тодд Говард что-то мутит с длц к старфилду авось что-то хорошее и получится)

0
0ncnjqybr luVol

Длц всегда интереснее основной игры, если это не броня для лошади и тому подобный хлам

-1
Famiclone

Не заслуженно. Курвы лучше Робокопа в том году ничего не сделали

0
Гомер11

Конкурентом трансошлака69, видимо, был кусок пёсьего кала? Но жёлтый кал в упорной борьбе всё-таки победил пёсий.

0
Lvinomord

Хм...у меня первое прохождение без длс это почти 700 часов. Сколько же займет второе с длс?))

-1
Usurper

Согласно howlongtobeat.com сюжет КП77 проходится за 25 часов, сюжет дополнения - 13 часов. Путём нехитрых вычислений получаем, что у тебя оно займет 364 часа. )

1
Floww

ты там вообще чем занимался то братец? у меня около 300 часов на 2 прохождения с ДЛС)

-1
Fishlex

Я конечно извиняюсь, но что ты делал там 700 часов ? Я пропылесосил всю карту и наверняка и половины этого времени не наиграл, тем более без длс.

-2
вупсич пупсич Fishlex

У меня друг на разные концовки проходит, просто катается под радио в машине, ему нравится графика, вайб. Ну просто чиллит живет в ней.

1
Fishlex вупсич пупсич

Понимаю, но всётаки 700 часов...это же целый февраль в высокосный год))

0
Rorschach93

хорошо реабилитировались

-1
1barac9U7ada7

Можно было бы назвать Cyberpunk 2077: Phantom Liberty лучшей игрой 2023. всё равно ничего более достойного на ПК вроде не выходило

-3
Vurdalak

Игра норм, но стелс там гoвнo все равно. Очень легкий и унылый.

-4
ratte88

Разве есть вообще нормальные стелс-игры? ИИ всё равно тупой и казуальный. Играл, что в сплинтеров, что деус екс, что фив, что стух. Всё шлак. От ИИ в стелс играх блювать тянет всегда без исключений.
Лучше ИРЛ пойти ночью на завод от охраны пратяться, куда лучше опыт

0
-zotik-

Хз что именно считать за стелс в этой игре. Я через камеры всех убил и пощел дальше, вроде прикольно. В игре было и без этого дофига г@вно механик когда я играл в 1.5 версии, щас мб что то и поменялось

0
Авраам Линкольн

Названа кем, толерастами? ЛГБТ ГЕЙмерами? СЖВ ГЕЙмерами? Потому что для нормальных игроков это не игра, а повесточное, радужное д*рьмо!

-4
ratte88

У тебя самого Линкольн на аве и нике, который неграм дал равноправие, что не так?
Или одно равноправие гуд, другое нет? И в том же кп77 куда меньше толерастии, чем в бг3

0
Авраам Линкольн ratte88

То что в ней меньше повестки, чем в Балде Гея 3 не делает ее хорошей игрой. Если коротко - Балда Гея 3 к*лл, а Гендербаг 2077 моча.

0