Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 767 оценок

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty не позволит заводить новые романы

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ltdx
Новости

Ранее разработчики Cyberpunk 2077, не вдаваясь в подробности, сравнили романтические отношения в Phantom Liberty с аддоном Hearts of Stone для The Witcher 3, в котором после завершения сюжетных квестов появлялись дополнительные диалоги с такими персонажами, как Йеннифэр. То есть романтические отношения, заведенные в основной игре, получат продолжение в аддоне, но вот на новые романы рассчитывать не стоит.

Комьюнити-директора CD Projekt RED Марчин Момот подтвердил, что в Phantom Liberty не будет персонажей, с которыми Ви мог бы закрутить интрижку. А все из-за побуждения разработчиков сконцентрироваться на проработке сюжета, вместо того, чтобы тратить деньги и время на подобную мишуру.

Отметим, что в оригинальной Cyberpunk 2077 можно было заводить любовные отношения с четырьмя персонажами разных ориентаций.

Phantom Liberty выйдет 26 сентября на PC, PS5 и Xbox Series.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Stalker608

Ведьмаку это помехой не было. Ещё бы и в гвинт сыграл

6
wianewa
3
Лобо

Если быть точным то с 2 в зависимости от пола Ви

2
Aellie

Печалити. Романс контента и так катастофически мало. По сути, один квест. "Окей, вы замутили". И все, кроме пары смсок и разговоров больше ничего. Ну и концовка еще. И все.

1
Maddyson1988

Да кому это надо вообще? Инцелам, которые в нормальной жизни бабу не могут себе найти?

0
slawok76

Да они собственно и не нужны вообще там.

0
Darkside1488

я уверен,Билли очень недоволен

0