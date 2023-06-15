Cyberpunk 2077 Phantom Liberty не позволит заводить новые романы

Ранее разработчики Cyberpunk 2077, не вдаваясь в подробности, сравнили романтические отношения в Phantom Liberty с аддоном Hearts of Stone для The Witcher 3, в котором после завершения сюжетных квестов появлялись дополнительные диалоги с такими персонажами, как Йеннифэр. То есть романтические отношения, заведенные в основной игре, получат продолжение в аддоне, но вот на новые романы рассчитывать не стоит.
Комьюнити-директора CD Projekt RED Марчин Момот подтвердил, что в Phantom Liberty не будет персонажей, с которыми Ви мог бы закрутить интрижку. А все из-за побуждения разработчиков сконцентрироваться на проработке сюжета, вместо того, чтобы тратить деньги и время на подобную мишуру.
Отметим, что в оригинальной Cyberpunk 2077 можно было заводить любовные отношения с четырьмя персонажами разных ориентаций.
Phantom Liberty выйдет 26 сентября на PC, PS5 и Xbox Series.
Ведьмаку это помехой не было. Ещё бы и в гвинт сыграл
Если быть точным то с 2 в зависимости от пола Ви
Печалити. Романс контента и так катастофически мало. По сути, один квест. "Окей, вы замутили". И все, кроме пары смсок и разговоров больше ничего. Ну и концовка еще. И все.
Да кому это надо вообще? Инцелам, которые в нормальной жизни бабу не могут себе найти?
Да они собственно и не нужны вообще там.
я уверен,Билли очень недоволен