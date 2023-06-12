Cyberpunk 2077: Phantom Liberty предлагает настолько масштабные изменения, что ее называют Cyberpunk 2.0 ©

В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty так много нового, что фанаты называют ее Cyberpunk 2.0.



Посетители Summer Game Fest: Play Days недавно получили возможность поиграть в DLC Phantom Liberty, и, по общему мнению, оно должно в значительной степени улучшить репутацию проблемной игры после ее провального запуска в 2020 году.

Грядущее DLC вносит такие радикальные изменения в основной игровой процесс, что трудно сказать, та ли это игра. Многие системы базовой игры были переделаны, навыки и умения были полностью изменены, также были добавлены боевые авто, и это лишь некоторое из них.



Учитывая то, насколько масштабно CD Projekt Red идет в плане изменений и новых дополнений, многие фанаты считают Phantom Liberty не столько дополнением к Cyberpunk 2077, сколько прямым сиквелом.



На сабреддите Cyberpunk пользователь headin2sound сказал: "Это не DLC. Это Cyberpunk 2.0". Не менее восторженный bow_to_tachanka прокомментировал: "Это безумие, это почти как сиквел. Я думал, что они немного изменят игру, но не настолько". А многие игроки, такие как Hektoncheres, рады, что удержались от возвращения в Найт-Сити. "Я чертовски рад, что дождался начала второго прохождения игры до выхода DLC. Это будет почти как играть в другую игру".



К счастью, нам недолго осталось ждать, чтобы увидеть, насколько сильно Phantom Liberty изменит ситуацию, так как дата выхода 26 сентября была подтверждена в новом шикарном трейлере, представленном вчера во время Xbox Games Showcase 2023. Предзаказы на расширение уже открыты, его цена составляет $29,99.