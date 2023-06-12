Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 685 оценок

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty предлагает настолько масштабные изменения, что ее называют Cyberpunk 2.0

©
Procy_on
Новости

В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty так много нового, что фанаты называют ее Cyberpunk 2.0.

Посетители Summer Game Fest: Play Days недавно получили возможность поиграть в DLC Phantom Liberty, и, по общему мнению, оно должно в значительной степени улучшить репутацию проблемной игры после ее провального запуска в 2020 году.

Грядущее DLC вносит такие радикальные изменения в основной игровой процесс, что трудно сказать, та ли это игра. Многие системы базовой игры были переделаны, навыки и умения были полностью изменены, также были добавлены боевые авто, и это лишь некоторое из них.

Учитывая то, насколько масштабно CD Projekt Red идет в плане изменений и новых дополнений, многие фанаты считают Phantom Liberty не столько дополнением к Cyberpunk 2077, сколько прямым сиквелом.

На сабреддите Cyberpunk пользователь headin2sound сказал: "Это не DLC. Это Cyberpunk 2.0". Не менее восторженный bow_to_tachanka прокомментировал: "Это безумие, это почти как сиквел. Я думал, что они немного изменят игру, но не настолько". А многие игроки, такие как Hektoncheres, рады, что удержались от возвращения в Найт-Сити. "Я чертовски рад, что дождался начала второго прохождения игры до выхода DLC. Это будет почти как играть в другую игру".

К счастью, нам недолго осталось ждать, чтобы увидеть, насколько сильно Phantom Liberty изменит ситуацию, так как дата выхода 26 сентября была подтверждена в новом шикарном трейлере, представленном вчера во время Xbox Games Showcase 2023. Предзаказы на расширение уже открыты, его цена составляет $29,99.

Обновления
-10
12
Последние посты по игре Cyberpunk 2077
Когда происходит действие Phantom Liberty? В каком временном отрезке?
Когда происходит действие Phantom Liberty? В каком временном отрезке?
Обнародованы обновлённые системные требования для ПК Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty
Обнародованы обновлённые системные требования для ПК Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty
Phantom Liberty улучшит Cyberpunk 2077, CD Projekt представила список изменений (обновлено)
Phantom Liberty улучшит Cyberpunk 2077, CD Projekt представила список изменений (обновлено)
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Taicho

Сейчас фанаты опять накрутят себе игру сверх ожиданиями: какая она прекрасная, будет идти на всех конфигах пк, закроет все сюжетные дыры, в ней можно делать все что угодно. Уже обжегся разок с разрабами.

11
SULIK 712

+

0
TheNikolay00

Челики с редита уже восхищены, хотя кроме трейлера ничего не видели

0
Taicho TheNikolay00

Ну почему. Есть некоторые частичные геймплейные видео с демок, которую дали поиграть журналистам. Говорят они были на пк с 4090. Вот например

0
wianewa

Опять гонору больше, чем дела.

8
TheNikolay00

У них с релиза этот гонор периодически, как им было тяжко делать игру и как они всё превозмогли и в итоге выкатили такой шедевр, которым можно гордиться

0
Grand_91
Предзаказы на расширение уже открыты, его цена составляет $29,99
1
barabear

в новости написана цена за глобал версию, 15 баксов это для снг

0
DarkScorpius
фанаты называют ее Cyberpunk 2.0.

Можно конкретнее - что это за фанаты и в какой загородке их выращивали?

1
Eclair_93

Сколько там гигов контента вырезали перед резилом? Вот это они и есть я полагаю.

0
Aellie

Опять какой-то нонейм пукнул на реддите, а тут это преподосится, как "фанаты называют".

Я понимаю, что бонусы не пахнут, но самому не противно жрать объедки и других пегачеров ими кормить?

0
Lvinomord

Любопытно.Ждём.Главное, чтобы эти обновы встали отдельно от длс)

0