Cyberpunk 2077: Phantom Liberty предлагает настолько масштабные изменения, что ее называют Cyberpunk 2.0

В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty так много нового, что фанаты называют ее Cyberpunk 2.0.
Посетители Summer Game Fest: Play Days недавно получили возможность поиграть в DLC Phantom Liberty, и, по общему мнению, оно должно в значительной степени улучшить репутацию проблемной игры после ее провального запуска в 2020 году.
Грядущее DLC вносит такие радикальные изменения в основной игровой процесс, что трудно сказать, та ли это игра. Многие системы базовой игры были переделаны, навыки и умения были полностью изменены, также были добавлены боевые авто, и это лишь некоторое из них.
Учитывая то, насколько масштабно CD Projekt Red идет в плане изменений и новых дополнений, многие фанаты считают Phantom Liberty не столько дополнением к Cyberpunk 2077, сколько прямым сиквелом.
На сабреддите Cyberpunk пользователь headin2sound сказал: "Это не DLC. Это Cyberpunk 2.0". Не менее восторженный bow_to_tachanka прокомментировал: "Это безумие, это почти как сиквел. Я думал, что они немного изменят игру, но не настолько". А многие игроки, такие как Hektoncheres, рады, что удержались от возвращения в Найт-Сити. "Я чертовски рад, что дождался начала второго прохождения игры до выхода DLC. Это будет почти как играть в другую игру".
К счастью, нам недолго осталось ждать, чтобы увидеть, насколько сильно Phantom Liberty изменит ситуацию, так как дата выхода 26 сентября была подтверждена в новом шикарном трейлере, представленном вчера во время Xbox Games Showcase 2023. Предзаказы на расширение уже открыты, его цена составляет $29,99.
Сейчас фанаты опять накрутят себе игру сверх ожиданиями: какая она прекрасная, будет идти на всех конфигах пк, закроет все сюжетные дыры, в ней можно делать все что угодно. Уже обжегся разок с разрабами.
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Челики с редита уже восхищены, хотя кроме трейлера ничего не видели
Ну почему. Есть некоторые частичные геймплейные видео с демок, которую дали поиграть журналистам. Говорят они были на пк с 4090. Вот например
Опять гонору больше, чем дела.
У них с релиза этот гонор периодически, как им было тяжко делать игру и как они всё превозмогли и в итоге выкатили такой шедевр, которым можно гордиться
в новости написана цена за глобал версию, 15 баксов это для снг
Можно конкретнее - что это за фанаты и в какой загородке их выращивали?
Сколько там гигов контента вырезали перед резилом? Вот это они и есть я полагаю.
Опять какой-то нонейм пукнул на реддите, а тут это преподосится, как "фанаты называют".
Я понимаю, что бонусы не пахнут, но самому не противно жрать объедки и других пегачеров ими кормить?
Любопытно.Ждём.Главное, чтобы эти обновы встали отдельно от длс)