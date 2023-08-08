Cyberpunk 2077 Phantom Liberty представит респеки и новые локации в Найт-Сити

CD Projekt RED сообщила отличные новости о выпуске Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, и первые фанаты, у которых была возможность ознакомиться с дополнением, подтверждают первые изменения, внесенные командой разработчиков, чтобы сделать игру более сложной и полезной.
По словам счастливых фанатов, которые попробовали DLC из первых рук, Phantom Liberty позволит вам полностью изменить характеристики вашего персонажа: вы сможете не только изменить перки, но и перераспределить все свои атрибуты, полностью изменив своего персонажа без необходимости начинать новую игру. Согласно свидетельствам, еще одним из принципиальных нововведений является добавление новых исследуемых областей в Найт-Сити, и в частности в районе Бэдлендс.
Кроме того, очевидно, что максимальный уровень был увеличен до 70, поэтому даже в этом случае вам не придется создавать нового персонажа, чтобы максимально использовать новые возможности. Класс Нетраннет, похоже, был сильно переработан, и его сборка теперь гораздо более ориентирована на экшен.
Затем следует целая серия небольших изменений, которые сделают игровой процесс более глубоким. Например, некоторые NPC будут более реалистично реагировать на действия игрока, чем прежде в основной игре. Кроме того, будет выгоднее инвестировать в более дорогие автомобили, которые теперь более долговечны и устойчивы к повреждениям. Естественно это небольшое превью того, что нас ждёт в Phantom Liberty, и это то, что пользователи успели собрать за короткий тест около часа геймплея.
что такое респеки?
У игры стабильный онлайн 30к в месяц в Стиме спустя 3 года после выхода, наверно до сих пор люди покупают и играют, я прошел три раза, на релизе, патче 1.3 и 1.6, сюжетка и персонажи запали в душу, отличная игра, жду продолжения!
я на релизе бэтку проходил. даже та версия понравилась. прошёл абсолютно всё в игре. 120 часов. за всё прохождение один квест баганул, ну и мелкие баги с нпс были. тож игра понравилась. думаю перепройти вместе с дополнением зимой.
Да, да, да. До выхода игры все так же в унисон пели, какая классная предрелизная версия.
Надеемся они сделали работу над ошибками
Я думаю сейчас им ничего не мешает выпустить готовый продукт, ведь большинство ошибок исправили, а заявленные улучшения - часть DLC. То есть, это не какие-то пустые надежды, а громкое заявление компании, за которое можно и просрать репутацию куда ниже, чем было при релизе игры, если всё будет так себе. Им уже не выгодно так поступать.
они ее уже столько раз сделали. Например откройте новости и посмотрите что писали о "мягком перезапуске игры с патчем 1.5". Можете поймать "дежавю", с "громкими заявлениями компании". Одно из которых кстати было "переработка навыков" - которые снова приходится "перерабатывать".
Иногда приходится делать временное решение, чтобы игроки успокоились.
На релизе у них не получилось, но они пытаются исправить ошибки и вернуть к себе доверие, правда через дополнение, на котором они заработают)
простите, а между релизом и ДЛЦ ничего не было? Не было попыток "вернуть доверие"? Не было громких заявлений, хотя бы с патчем 1.5 как "все исправят и вернут доверие"?
Изменения игры и исправление ошибок будут в бесплатном патче 1.7,платно само длс,новые локации и новая история.Всё как обычно.
Не получились у них только порты на железо 10-ти и 5-ти летней давности(если не больше), а в остальном нету претензий
Новости ИИ писал?
Есть небольшой диссонанс конечно. Очень трудно представить как разрабы смогут впихнуть контента на +30 часов в закрытую зону на две-три улицы. Пасифика сам район не большой по сравнению с остальными, а события длс на куске ещё меньшем получается идут
кто сказал, что весь контент дополнения будет именно там
в коридорные игры и не такое пихают
Чо за респеки? Респекты знаю, а это что за хрень?