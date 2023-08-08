Cyberpunk 2077 Phantom Liberty представит респеки и новые локации в Найт-Сити ©

CD Projekt RED сообщила отличные новости о выпуске Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, и первые фанаты, у которых была возможность ознакомиться с дополнением, подтверждают первые изменения, внесенные командой разработчиков, чтобы сделать игру более сложной и полезной.

По словам счастливых фанатов, которые попробовали DLC из первых рук, Phantom Liberty позволит вам полностью изменить характеристики вашего персонажа: вы сможете не только изменить перки, но и перераспределить все свои атрибуты, полностью изменив своего персонажа без необходимости начинать новую игру. Согласно свидетельствам, еще одним из принципиальных нововведений является добавление новых исследуемых областей в Найт-Сити, и в частности в районе Бэдлендс.

Кроме того, очевидно, что максимальный уровень был увеличен до 70, поэтому даже в этом случае вам не придется создавать нового персонажа, чтобы максимально использовать новые возможности. Класс Нетраннет, похоже, был сильно переработан, и его сборка теперь гораздо более ориентирована на экшен.

Затем следует целая серия небольших изменений, которые сделают игровой процесс более глубоким. Например, некоторые NPC будут более реалистично реагировать на действия игрока, чем прежде в основной игре. Кроме того, будет выгоднее инвестировать в более дорогие автомобили, которые теперь более долговечны и устойчивы к повреждениям. Естественно это небольшое превью того, что нас ждёт в Phantom Liberty, и это то, что пользователи успели собрать за короткий тест около часа геймплея.