Cyberpunk 2077: Phantom Liberty работает на RTX 4090 в три раза лучше, чем на RX 7900 XT ©

Согласно некоторым тестам, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty работает в три раза лучше на NVIDIA RTX 4090 в режиме Overdrive по сравнению с AMD RX 7900 XT. Более того: активировав Frame Generation, вы также получаете в пять раз большую производительность.

Как известно, расширение доводит до максимума самые мощные конфигурации, предоставляя нам графику с необыкновенным эффектом, особенно за счет активации режима Overdrive.

Во время тестов, проведенных в Phantom Liberty с активацией RT Overdrive, RTX 4090 она набрала 123 кадра в секунду при разрешении 1080p с функцией Ray Reconstruction и 196,4 кадров в секунду с добавлением генерации кадров против 43 кадров в секунду у AMD RX 7900 XT.

Переходя к более высоким разрешениям, ситуация подтверждается: в разрешении 1440p RTX 4090 с Ray Reconstruction достигает 84,4 кадра в секунду и 137,9 кадров в секунду с Frame Generation, при этом у AMD RX 7900 XT всего 26,5 кадров в секунду.

Очевидно, что при разрешении 2160p ситуация становится совсем удручающей для карты AMD, в то время как RTX 4090 продолжает неплохо себя показывать: 45,6 кадров в секунду с Ray Reconstruction, 74,8 с добавлением Frame Generation.