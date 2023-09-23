Cyberpunk 2077: Phantom Liberty работает на RTX 4090 в три раза лучше, чем на RX 7900 XT

Согласно некоторым тестам, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty работает в три раза лучше на NVIDIA RTX 4090 в режиме Overdrive по сравнению с AMD RX 7900 XT. Более того: активировав Frame Generation, вы также получаете в пять раз большую производительность.
Как известно, расширение доводит до максимума самые мощные конфигурации, предоставляя нам графику с необыкновенным эффектом, особенно за счет активации режима Overdrive.
Во время тестов, проведенных в Phantom Liberty с активацией RT Overdrive, RTX 4090 она набрала 123 кадра в секунду при разрешении 1080p с функцией Ray Reconstruction и 196,4 кадров в секунду с добавлением генерации кадров против 43 кадров в секунду у AMD RX 7900 XT.
Переходя к более высоким разрешениям, ситуация подтверждается: в разрешении 1440p RTX 4090 с Ray Reconstruction достигает 84,4 кадра в секунду и 137,9 кадров в секунду с Frame Generation, при этом у AMD RX 7900 XT всего 26,5 кадров в секунду.
Очевидно, что при разрешении 2160p ситуация становится совсем удручающей для карты AMD, в то время как RTX 4090 продолжает неплохо себя показывать: 45,6 кадров в секунду с Ray Reconstruction, 74,8 с добавлением Frame Generation.
Студии стали дешевками. Работают не в угоду игроку, а в угоду корпораций и своего кармана.
Ну зеленые всегда в трассировке были производительней. Как топовое решение зеленка лучше. А вот в бюджетном сегменте для игры без РТ наоборот.
Що с лицом краснопузые, а?
Понятное дело😁 Тоже мне сравнили топчиковую видяху с её всеми современным плюшками с амудной подделкой. Она и близко не стоит рядом со святой 4090 - с самым грозным оружием геймерских небес😇💪 Ждём богоподобную 5090Ti, которая будет ррррррррвать всё и всех в рванину на гиперо- космический ультрах💪💪💪💪💪💪🫅