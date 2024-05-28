Cyberpunk 2077: Phantom Liberty увеличила выручку CD Projekt в прошлом квартале на 30%

CD Projekt обнародовала результаты за последний квартал, обусловленные положительными результатами Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

CD Projekt опубликовала свой финансовый отчет за последний квартал, закончившийся 31 марта 2024 года, с явно положительными результатами, учитывая, что идут разговоры о росте прибыли на 30% и EBIT (показатель операционной прибыли до финансовых расходов и налогов) 14%. Между прочим, выручка составила 226 785 000 злотых (53 339 832 евро по текущему курсу) по сравнению с 174 757 000 злотых (41 101 820,75 евро по текущему курсу) в предыдущем году.

Большим успехом группы стала Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, продажи которой, согласно заявлению компании, продолжают оставаться высокими. Точнее, продажи Cyberpunk 2077 + расширения достигли 146 235 000 злотых (34 394 472 евро) по сравнению с 28 226 000 злотых (6 638 755 евро) серии The Witcher (1, 2, 3 + расширения). Справедливо отметить, что игры серии The Witcher старше Cyberpunk 2077. Операционная прибыль составила 100 062 000 злотых (23 534 582 евро по текущему обменному курсу).

Отличные результаты гарантируют CD Projekt продолжение крупных инвестиций в будущие игры. Кроме того, в настоящее время в компании работают 630 разработчиков по сравнению с 627 в предыдущем квартале. Из них более 400 работают исключительно над Polaris, следующей главой серии «Ведьмак», анонсированной, но еще полностью не представленной. Однако в это число следует также включить разработчиков общих сервисов, которые отвечают за предоставление инструментов для всех проектов.

Всего у CD Projekt Red на данный момент в работе четыре проекта: Polaris, Orion, Sirius и Hadar, ни один из которых не был представлен официально.