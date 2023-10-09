Cyberpunk 2077 по-прежнему хорошо продается в Steam

Очередной показатель доходов в сервисе Steam подтверждает большой успех расширения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и возрождение интереса к игре от CDPR.
Cyberpunk 2077 еще на неделю остается в рейтинге 10 игр, генерирующих самые высокие доходы в Steam. В десятке бестселлеров, помимо "базовой" игры, занимающей шестое место, мы также находим расширение Phantom Liberty (восьмое место). Также хорошо идут дела у Elden Ring, на которую до 19 октября действует скидка (в настоящее время игру можно приобрести за 164 фунта стерлингов).
Одним из самых больших сюрпризов последних дней стало возвращение " New World " в десятку бестселлеров на Steam. Благодаря большой скидке онлайновая игра снова оказалась в числе лидеров. Не стоит забывать, что совсем недавно (3 октября) для поклонников игры вышло расширение Rise of the Angry Earth, которое уже доступно в Steam.
По-прежнему хорошо продается Party Animals. Эта игра, доступная по программе Xbox Game Pass, в настоящее время приносит в Steam больший доход, чем даже Apex Legends с десятого места или Starfield (19-я позиция).
Самые продаваемые в настоящее время игры в Steam:
- Counter-Strike 2
- Call of Duty
- EA Sports FC 24
- Baldur's Gate 3
- Elden Ring
- Cyberpunk 2077
- New World
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Party Animals
- Apex Legends
- New World (Rise of the Angry Earth)
- PUBG: Battlegrounds
- Dota 2
- Warhammer 40,000: Darktide
- Lords of the Fallen
- Steam Deck (hardware)
- Remnant 2
- Lost Ark
- Starfield
- No Man's Sky
Всë потому сто DLC получилось как финальный пазл ко всей истории. Добавили концовку, которую так все ждали, пусть она не совсем такая идеальная какая хотелась бы, но зато относительно реалистичная.
Естественно. Дополнение действительно дополнило игру, а обнова сделала гемплей увлекательным. До этого гоняла за нетраннера и по сути не лезла никогда в открытый бой. Но тут решила изменить стиль игры и о боги... как же мне понравился дробаш в сочетании с новыми фишками прокачки
Онлайн стабильно всё ещё держится в 100к+. Видимо, многие решили перепройти игру с нуля или дать второй шанс. И игра наконец-то стала "цельной", теперь действительно стоит выбор между: "Так тихая жизнь или смерть в лучах славы?"
Естественно!!!)
Можно же хоть перепроверять, что выдает гуглопереводчик. Мало того, что 164 фунта игра по скидке стоить не может (вероятно 16,4), так ещё зачем нам фунты. Можно потратить пару минут и адаптировать эту новость для РФ, написав цену в рублях.
У Remnant 2 онлайн уже не такой большой, хорошее известие, но странный топ) Тот же CS 2, если это скинчики другое дело, но не игра ж продается.
Удивлен что онлайн подскачил в Warhammer Darktide:D ну как скидочку сделали так сразу)
Сами ноют: "Не хотим кривых и забагованных помоев с повесткой, а хотим нормальный Игорь". И сами же скупают эти самые "кривые и забагованные помои с повесткой"! Ничему не учатся и учится не хотят!
Ну длс не обязательно покупать у кого есть есть могут по шаманить и вот уже у вас длс. Я лично покупать не буду длс из-за отношения к русскоговорящим. А так я все покупал эххх.
В стиме бесплатно раздали Длс вместе с патчем 2.01 зачем покупать?
Печально, что всякий шлак хорошо продаётся. Продавался бы шлак плохо, шлака было бы меньше.