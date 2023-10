Cyberpunk 2077 по-прежнему хорошо продается в Steam ©

Очередной показатель доходов в сервисе Steam подтверждает большой успех расширения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и возрождение интереса к игре от CDPR.

Cyberpunk 2077 еще на неделю остается в рейтинге 10 игр, генерирующих самые высокие доходы в Steam. В десятке бестселлеров, помимо "базовой" игры, занимающей шестое место, мы также находим расширение Phantom Liberty (восьмое место). Также хорошо идут дела у Elden Ring, на которую до 19 октября действует скидка (в настоящее время игру можно приобрести за 164 фунта стерлингов).

Одним из самых больших сюрпризов последних дней стало возвращение " New World " в десятку бестселлеров на Steam. Благодаря большой скидке онлайновая игра снова оказалась в числе лидеров. Не стоит забывать, что совсем недавно (3 октября) для поклонников игры вышло расширение Rise of the Angry Earth, которое уже доступно в Steam.

По-прежнему хорошо продается Party Animals. Эта игра, доступная по программе Xbox Game Pass, в настоящее время приносит в Steam больший доход, чем даже Apex Legends с десятого места или Starfield (19-я позиция).

Самые продаваемые в настоящее время игры в Steam: