Cyberpunk 2077 по-прежнему не поддерживает AMD FSR 4, несмотря на выпуск патча 2.3

Обновление 2.3 для Cyberpunk 2077, выпущенный 16 июля, добавил в игру поддержку AMD FSR 3.1 и AMD FSR 4. К сожалению, в описании патча CD Project Red подтверждено, что поддержка FSR 4 будет реализована в «будущем обновлении драйвера». Теперь, спустя почти две недели, этот драйвер по-прежнему недоступен.

Новейший драйвер AMD для видеокарт — AMD Software версии 25.6.3, выпущенный 30 июня. Даже драйвер AMD FSR Technical Preview на этот момент не поддерживает Cyberpunk 2077.

FSR 4 — одна из главных особенностей видеокарт AMD RDNA 4. Геймеры хотят видеть FSR 4 в большем количестве игр. Даже сейчас Cyberpunk 2077 остаётся одной из самых популярных игр для ПК. Поддержка FSR 4 в этой игре должна быть приоритетом для AMD. Это особенно актуально, учитывая, что патч 2.3 был заявлен как поддерживающий AMD FSR 4.

Похоже AMD застало врасплох обновление FSR 3.1 для Cyberpunk 2077. Поэтому драйвер FSR 4 для игры до сих пор недоступен. Если нет, то непонятно почему AMD не может выпустить драйвер FSR 4.

Успех AMD с Radeon напрямую связан с FSR 4. Если AMD хочет увеличить свою долю рынка, ей необходимо преодолеть преимущество Nvidia в области DLSS. Это означает, что AMD необходимо внедрить FSR 4 в большее количество игр. Более того, AMD необходимо обеспечить поддержку FSR 4 в играх с большой базой игроков. AMD пока никак не прокомментировала отсутствие драйвера FSR 4 для Cyberpunk 2077. Это крайне разочаровывает. Может быть AMD вскоре исправит эту проблему.