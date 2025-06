Cyberpunk 2077 поднялась на 2-ю строчку в рейтинге eShop для Nintendo Switch 2

Несмотря на то, что Mario Kart World не сходит с вершины чарта игр Nintendo Switch 2 eShop, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition удалось подняться на несколько позиций в рейтинге. При этом Nintendo Switch 2 Welcome Tour сильно сдала позиции относительно прошлой недели, а Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time продемонстрировала впечатляющее возвращение, поднявшись с девятой на четвертую позицию.

Среди других заслуживающих внимания игр в рейтинге - ностальгическая Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster, No Man's Sky и Street Fighter 6, продолжающий оставаться в нижней части первой десятки.