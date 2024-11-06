Cyberpunk 2077 получил мод на выживание с системами базовых потребностей, тревоги, зависимости

Моддер "Dark Fortune Teller" на днях выпустил потрясающий мод для Cyberpunk 2077 под названием Dark Future - полнофункциональный и всеобъемлющий мод на выживание.

Dark Future добавляет в игру такие функции, как "Основные потребности", "Травмы" и "Зависимость". Так, например, вы можете получить обезвоживание. Вам также придется следить за своей энергией и питанием.

Основная механика Dark Future - это Nerve, которая показывает, насколько вы спокойны и собраны. При низком уровне нервов ваше дыхание учащается, руки дрожат при прицеливании, а выносливость восстанавливается дольше. При очень низком уровне вас начнет тошнить от еды и питья, и вы будете слишком беспокойны, чтобы спать. Если уровень Nerve достигнет 0, вас настигнет смертельный сердечный приступ. Также обратите внимание, что нерв - это единственная базовая потребность, которая может вас убить. Так что имейте это в виду.

Нервы быстро "расходуются" под воздействием стресса. Например, если вы будете участвовать в бою или вас будут отслеживать скриптами, оставаясь незамеченным, это снизит его. Пополнить запасы нервов можно, занимаясь расслабляющей деятельностью или употребляя определенные вещества.

В Dark Future представлены четыре основные потребности. Это нервы, гидратация, питание и энергия. Вы увидите их на HUD в виде счетчиков, расположенных чуть ниже полосок здоровья и выносливости. Они отображаются и скрываются в зависимости от контекста, как и здоровье и выносливость.

Игрокам также придется периодически возвращаться в одно из своих убежищ, чтобы восстановить силы. Душ, танцы, романтические отношения и другие расслабляющие занятия - лучшие (и самые здоровые) способы восстановить нервы.

Как уже было сказано, мод также добавляет такие функции, как "Травмы" и "Зависимость".

Скачать мод можно бесплатно с нашего сайта. А ниже представлено видео прохождения с этим модом.