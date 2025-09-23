Cyberpunk 2077 получила награду "Лучшая научно-фантастическая игра" на Galaxy Sci-Fi Conference в Китае

Даже спустя пять лет Cyberpunk 2077 продолжает завоевывать награды. Несколько дней назад игра одержала победу, завоевав престижную награду "Лучшая научно-фантастическая игра" на 36-ой конференции Galaxy Sci-Fi Conference, которая проходила в Чэнду, Китай. Об этом сообщил в социальной сети X ведущий дизайнер квестов CD Projekt Red Павел Саско.
На опубликованном фото команда разработчиков запечатлена с наградой на фоне светового оформления в виде шестиугольников, символизирующих футуристическую атмосферу конференции. Павел Саско отметил:
Мы посетили 36-ю конференцию Galaxy Sci-Fi Conference в Чэнду и встретили множество невероятных писателей из Китая. На фото наша команда с наградой - я доставлю её в офис в Бостоне!
Павел также порадовался, что смог встретиться на конференции с Лю Цысинем, автором "Задачи трёх тел", и получить автограф.
У меня был настоящий фанатский момент, чумбы - я встретил Лю Цысиня, одного из величайших китайских писателей, автора "Задачи трёх тел" и многих других, и получил автограф на своей книге! Мы съели кучу вкуснейшей сычуаньской еды, поговорили о технологиях, киберпанке, искусственном интеллекте и инопланетянах
Это просто лучшая игра.
Кому как. Но она не переплюнула Вызьмака 3, вот так
Абсолютно заслуженно!
Вполне заслуженно!!!
Ну да, сейчас всё больше фэнтези везде.
Для сингла за 5 лет такой высокий онлайн говорит о многом.Молодцы.
Сасок хорош!!!))))
За 5 лет по факту ничего не вышло.
Ну и хорошо.
поверить не могу. даже deus ex лучше