ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 33 704 оценки

Cyberpunk 2077 получила награду "Лучшая научно-фантастическая игра" на Galaxy Sci-Fi Conference в Китае

2BLaraSex 2BLaraSex

Даже спустя пять лет Cyberpunk 2077 продолжает завоевывать награды. Несколько дней назад игра одержала победу, завоевав престижную награду "Лучшая научно-фантастическая игра" на 36-ой конференции Galaxy Sci-Fi Conference, которая проходила в Чэнду, Китай. Об этом сообщил в социальной сети X ведущий дизайнер квестов CD Projekt Red Павел Саско.

На опубликованном фото команда разработчиков запечатлена с наградой на фоне светового оформления в виде шестиугольников, символизирующих футуристическую атмосферу конференции. Павел Саско отметил:

Мы посетили 36-ю конференцию Galaxy Sci-Fi Conference в Чэнду и встретили множество невероятных писателей из Китая. На фото наша команда с наградой - я доставлю её в офис в Бостоне!

Павел также порадовался, что смог встретиться на конференции с Лю Цысинем, автором "Задачи трёх тел", и получить автограф.

У меня был настоящий фанатский момент, чумбы - я встретил Лю Цысиня, одного из величайших китайских писателей, автора "Задачи трёх тел" и многих других, и получил автограф на своей книге! Мы съели кучу вкуснейшей сычуаньской еды, поговорили о технологиях, киберпанке, искусственном интеллекте и инопланетянах
28
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
DogeStyle

Это просто лучшая игра.

21
K0t Felix

Кому как. Но она не переплюнула Вызьмака 3, вот так

Most ancient

Абсолютно заслуженно!

11
askazanov

Вполне заслуженно!!!

10
Кей Овальд

Ну да, сейчас всё больше фэнтези везде.

4
Lvinomord

Для сингла за 5 лет такой высокий онлайн говорит о многом.Молодцы.

3
Alex UnderSun

Сасок хорош!!!))))

1
Scorpion_GamePlay

За 5 лет по факту ничего не вышло.

1
sa1958

Ну и хорошо.

pandore

поверить не могу. даже deus ex лучше