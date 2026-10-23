Cyberpunk 2077 получила неожиданный кроссовер с вселенной "Ведьмака" в патче 2.5

В обновлении 2.5 для Cyberpunk 2077 обнаружили несколько предметов, отсылающих к The Witcher. Помимо контента по мотивам аниме Cyberpunk: Edgerunners, патч добавил экипировку, напоминающую снаряжение Геральта, а также очки одного из антагонистов первой части серии.

Среди находок — нож, похожий на клинок, которым Геральт пользуется для сбора трофеев в The Witcher 3, комплект одежды в стиле доспехов школы Медведя и меч, напоминающий оружие ведьмака. Дополняют набор очки Магистра — персонажа из оригинальной The Witcher.

Чтобы получить подарки, не придётся искать спрятанные тайники или выполнять сложные задания. В какой-то момент Ви получит сообщение от Арианны с предложением забрать посылку. Она появится прямо в квартире главного героя, после чего останется лишь открыть её и забрать содержимое.

Таким образом, обновление 2.5 пополнило Cyberpunk 2077 не только новым контентом, но и небольшими отсылками к другой знаменитой серии CD Projekt Red. Для поклонников обеих франшиз это приятный повод внимательнее изучить обновлённую игру.