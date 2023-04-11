Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 9 761 оценка

Cyberpunk 2077 получила обновление 1.62 с трассировкой лучей Overdrive, DLAA и Intel XeSS

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monk70
Новости

Разработчики из польской студии CD Projekt RED выпустили патч 1.62 для ПК-версии Cyberpunk 2077. Это обновление включает предварительную версию режима «Трассировка лучей: перегрузка» для мощных ПК. Он расширяет границы возможного для технологий.

Предварительную версию режима «Трассировка лучей: перегрузка» сейчас поддерживают следующие видеокарты: NVIDIA GeForce RTX 40-й серии (4070 Ti и выше) , а также NVIDIA GeForce RTX 3090 (1080p, 30 кадров в секунду). Поскольку это новейшая разработка, для её нормальной работы необходимы самые производительные устройства. Режим «Трассировка лучей: перегрузка» очень требователен к графическому процессору, поэтому по умолчанию он отключён.

DLAA

Добавлен NVIDIA DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing) — режим сглаживания изображения с использованием ИИ, улучшающий качество изображения. Требуется видеокарта семейства NVIDIA RTX. Этот режим можно включить в меню «Настройки» > «Графика» > раздел NVIDIA DLSS.

Intel XeSS

Добавлена поддержка Intel Xe Super Sampling 1.1 — технологии масштабирования, использующей машинное обучение для повышения быстродействия и улучшения качества изображения. Её можно включить в меню «Настройки» > «Графика» > раздел «Масштаб разрешения».

Улучшение теста

На экране с результатами, выводимыми по окончании теста, теперь появляется более подробная информация, в том числе технические характеристики ПК, версия драйвера видеокарты и выбранные настройки.

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Комментарии: 42
Ваш комментарий
caliskan

Ну ща заценим. Давно хотел в 18 фпс поиграть

15
Tiktotayou124

Отпишись потом, как оно - по ощущениям xD

-1
komissar-blaga

я уже сел в улитку, жду старта😊

0
caliskan Tiktotayou124

Реально без длсс 18 кадров 😂 а с длсс и генерацией фпс со 130 кадров падает до 80-90. Разница конечно заметная, но чет не сказал бы что во всех случаях в пользу пути, обычная трассировка во многих местах выглядит лучше, а в некоторых и без трассировки лучше

1
Hog2012
RTX 3090 (1080p, 30 кадров в секунду)

Можно поздравить всех кто купил 3090 год назад, ваша карта устарела покупайте новую)))

15
SomeMark

Ясно, бесполезный патч для 0.01% игроков с 4090. Где блин Phantom Liberty?

12
Helix8

на пг у каждого третьего 4090

10
FlexGum

Каждая игра имеет ультра настройки для 1%, только вот со временем выходит новое железо и тянет эти ультра на изичах, даже не за большие деньги. Прогресс так работает.

3
bysaturn

Пусть лучше долго делают, но более менее нормально

4
Tiktotayou124

Все мы его ждём.

Тем более что разрабы обещали что это DLC будет длиться 25-40 часов.

К слову, сам сюжет оригинального киберпанка (если не изучать ничего) проходится всего за 18-20.

-1
Protocol10 Helix8

на пеге у многих джипы в москве и ролехи

-1
SleepyGamer
3090 (1080p, 30 кадров в секунду).

Лол, вчерашний супертоп можно отправлять в мусорку 🤣

8
doshirak11

может лучше польский бенчмарк в мусорку?) игра существует только для сравнений видеокарт. 4080 я покупал в нормальные игры играть)

1
pushkin.as89

Как много добавили. Всем же так не хватало этих лучей.

7
Callipso2011

Откладывать начинаем на RTX 5090!)))

3
Tiktotayou124

На RTX 6090 super-duper ti.

0
Lvinomord

Жесть какой жирный патч - 19 гигов. Слово Перегрузка идеально в него вписывается) Могли бы и ещё что нибудь туда запихнуть.

2
Tiktotayou124
"а также NVIDIA GeForce RTX 3090 (1080p, 30 кадров в секунду)"

Ай-ай-ай, разрушаете мечты кожанки про гейминг 8К 60 фпс с RTX 3090, как вам не стыдно!

2
Executor666

Это не его мечты, а маркетинговый ход. В его интересах как раз таки тормозить оптимизацию, чтобы продавать новые видяхи.

1
cthulhu42 Executor666

Наглое враньё сейчас это маркетинговый ход)))))

0
Executor666 cthulhu42

Маркетинг - это в целом вранье ради финансовой выгоды.

1
Scorpion_GamePlay

Ну вот, то рассказывали сказки про то что моя 3080 как 4070, а тут говорят что это прошлый век.

1
-Zion-

Тут упор на dlss2 и dlss3. Без всего этого не играбильно нигде.

1
Listoman

Наконец, ещё и с dlaa)

0
RickeyIMBA

Вечером покидаю тесты) на 4090 запущу

0
Tiktotayou124

Дай бог чтобы не было 18 фэпэсов.

0
RickeyIMBA Tiktotayou124

не должно) до патча было 150 с RTX и длсс3)

1
danene

Я думаю на время существования текущих такого рода графика будет передовой, продолжая дело Crysis, недостижимая для многих игроков на годы вперёд. Это ведь хорошо, через пару поколений видеокарт у всех будет производительность на уровне 4090 в лице какой-нибудь 6070ti. И кстати по поводу работы dlss3, технология на самом деле классная, допустим в том же Dying Light 2, играется отлично и так же отлично выглядит. Но в cbp 2077 включая ее ощущаешь что что-то не так, особенно если «настоящий» фреймрейт опускается ниже 60.

0
Eliaxi

Чет мне не зашло dlss3, Dying Light 2 тяжелее всего далась моей 4070ти с обычным сглаживанием, с длсс3 меньше детализации как по мне. Но там всеравно фпс высокий, однако это не 165фпс..

0
TopPCGamer Eliaxi

dlss3 если чисто генератор кадров, то он вообще не портит картинку, это не апскейл

0
SoftExpert

у народа работает даже на RTX 2080

Спойлер

https://steamcommunity.com/app/1091500/discussions/0/3821908745313209269/

0
aTECT

О курва пердоле! Ща нагнём комп

0
sega320

а когда он здесь появиться?

0
Zrjd Pfkmvfy
Спойлер
0
Kot9lra street

а теперь отключи генерацию лох кадров и повтори)

0
Listoman

Шикарно, 4к+dlss q+fg 70 фпс с дропами до 52 в самых сложных местах. 1440p натив+dlaa+fg 84 фпс с дропами до 56)

0
TopPCGamer

На 4090?

0
BoomGoTinko

При включении DLAA , отключается DLSS , и фпс до 50-60 падает ( разрешение 3440х1440 ) , не играбельно . С новыми лучиками c DLSS , фпс падает % на 40 , уу миеня обычно 150-170 фпс , щас стало 100-130

С новыми лучами , картинка более реалистичной стало , еще бы ФПС не падал (

0
wdymBro

Taa - работает везде нормально.

Txaa - работает нормально только на зеленых картах.

Dlaa - работает только на зеленых картах с ртх.

Dnoaa - будет работать только с топовыми зелеными моделями и только при покупке DNO pcie модуля только в играх одобренных к покупке компанией nvidia и входящих в подписку nvidia technology pass.

-1
Eliaxi

НАКОНЕЦ ТО DLAA ДОБАВИЛИ ЭТО ЛУЧШЕЕ СГЛАЖИВАНИЕ

-3