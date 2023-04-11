Cyberpunk 2077 получила обновление 1.62 с трассировкой лучей Overdrive, DLAA и Intel XeSS

Разработчики из польской студии CD Projekt RED выпустили патч 1.62 для ПК-версии Cyberpunk 2077. Это обновление включает предварительную версию режима «Трассировка лучей: перегрузка» для мощных ПК. Он расширяет границы возможного для технологий.
Предварительную версию режима «Трассировка лучей: перегрузка» сейчас поддерживают следующие видеокарты: NVIDIA GeForce RTX 40-й серии (4070 Ti и выше) , а также NVIDIA GeForce RTX 3090 (1080p, 30 кадров в секунду). Поскольку это новейшая разработка, для её нормальной работы необходимы самые производительные устройства. Режим «Трассировка лучей: перегрузка» очень требователен к графическому процессору, поэтому по умолчанию он отключён.
DLAA
Добавлен NVIDIA DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing) — режим сглаживания изображения с использованием ИИ, улучшающий качество изображения. Требуется видеокарта семейства NVIDIA RTX. Этот режим можно включить в меню «Настройки» > «Графика» > раздел NVIDIA DLSS.
Intel XeSS
Добавлена поддержка Intel Xe Super Sampling 1.1 — технологии масштабирования, использующей машинное обучение для повышения быстродействия и улучшения качества изображения. Её можно включить в меню «Настройки» > «Графика» > раздел «Масштаб разрешения».
Улучшение теста
На экране с результатами, выводимыми по окончании теста, теперь появляется более подробная информация, в том числе технические характеристики ПК, версия драйвера видеокарты и выбранные настройки.
Ну ща заценим. Давно хотел в 18 фпс поиграть
Отпишись потом, как оно - по ощущениям xD
я уже сел в улитку, жду старта😊
Реально без длсс 18 кадров 😂 а с длсс и генерацией фпс со 130 кадров падает до 80-90. Разница конечно заметная, но чет не сказал бы что во всех случаях в пользу пути, обычная трассировка во многих местах выглядит лучше, а в некоторых и без трассировки лучше
Можно поздравить всех кто купил 3090 год назад, ваша карта устарела покупайте новую)))
Ясно, бесполезный патч для 0.01% игроков с 4090. Где блин Phantom Liberty?
на пг у каждого третьего 4090
Каждая игра имеет ультра настройки для 1%, только вот со временем выходит новое железо и тянет эти ультра на изичах, даже не за большие деньги. Прогресс так работает.
Пусть лучше долго делают, но более менее нормально
Все мы его ждём.
Тем более что разрабы обещали что это DLC будет длиться 25-40 часов.
К слову, сам сюжет оригинального киберпанка (если не изучать ничего) проходится всего за 18-20.
на пеге у многих джипы в москве и ролехи
Лол, вчерашний супертоп можно отправлять в мусорку 🤣
может лучше польский бенчмарк в мусорку?) игра существует только для сравнений видеокарт. 4080 я покупал в нормальные игры играть)
Как много добавили. Всем же так не хватало этих лучей.
Откладывать начинаем на RTX 5090!)))
На RTX 6090 super-duper ti.
Жесть какой жирный патч - 19 гигов. Слово Перегрузка идеально в него вписывается) Могли бы и ещё что нибудь туда запихнуть.
Ай-ай-ай, разрушаете мечты кожанки про гейминг 8К 60 фпс с RTX 3090, как вам не стыдно!
Это не его мечты, а маркетинговый ход. В его интересах как раз таки тормозить оптимизацию, чтобы продавать новые видяхи.
Наглое враньё сейчас это маркетинговый ход)))))
Маркетинг - это в целом вранье ради финансовой выгоды.
Ну вот, то рассказывали сказки про то что моя 3080 как 4070, а тут говорят что это прошлый век.
Тут упор на dlss2 и dlss3. Без всего этого не играбильно нигде.
Наконец, ещё и с dlaa)
Вечером покидаю тесты) на 4090 запущу
Дай бог чтобы не было 18 фэпэсов.
не должно) до патча было 150 с RTX и длсс3)
Я думаю на время существования текущих такого рода графика будет передовой, продолжая дело Crysis, недостижимая для многих игроков на годы вперёд. Это ведь хорошо, через пару поколений видеокарт у всех будет производительность на уровне 4090 в лице какой-нибудь 6070ti. И кстати по поводу работы dlss3, технология на самом деле классная, допустим в том же Dying Light 2, играется отлично и так же отлично выглядит. Но в cbp 2077 включая ее ощущаешь что что-то не так, особенно если «настоящий» фреймрейт опускается ниже 60.
Чет мне не зашло dlss3, Dying Light 2 тяжелее всего далась моей 4070ти с обычным сглаживанием, с длсс3 меньше детализации как по мне. Но там всеравно фпс высокий, однако это не 165фпс..
dlss3 если чисто генератор кадров, то он вообще не портит картинку, это не апскейл
у народа работает даже на RTX 2080
https://steamcommunity.com/app/1091500/discussions/0/3821908745313209269/
О курва пердоле! Ща нагнём комп
а когда он здесь появиться?
а теперь отключи генерацию лох кадров и повтори)
Шикарно, 4к+dlss q+fg 70 фпс с дропами до 52 в самых сложных местах. 1440p натив+dlaa+fg 84 фпс с дропами до 56)
На 4090?
При включении DLAA , отключается DLSS , и фпс до 50-60 падает ( разрешение 3440х1440 ) , не играбельно . С новыми лучиками c DLSS , фпс падает % на 40 , уу миеня обычно 150-170 фпс , щас стало 100-130
С новыми лучами , картинка более реалистичной стало , еще бы ФПС не падал (
Taa - работает везде нормально.
Txaa - работает нормально только на зеленых картах.
Dlaa - работает только на зеленых картах с ртх.
Dnoaa - будет работать только с топовыми зелеными моделями и только при покупке DNO pcie модуля только в играх одобренных к покупке компанией nvidia и входящих в подписку nvidia technology pass.
НАКОНЕЦ ТО DLAA ДОБАВИЛИ ЭТО ЛУЧШЕЕ СГЛАЖИВАНИЕ