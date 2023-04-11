Cyberpunk 2077 получила обновление 1.62 с трассировкой лучей Overdrive, DLAA и Intel XeSS ©

Разработчики из польской студии CD Projekt RED выпустили патч 1.62 для ПК-версии Cyberpunk 2077. Это обновление включает предварительную версию режима «Трассировка лучей: перегрузка» для мощных ПК. Он расширяет границы возможного для технологий.

Предварительную версию режима «Трассировка лучей: перегрузка» сейчас поддерживают следующие видеокарты: NVIDIA GeForce RTX 40-й серии (4070 Ti и выше) , а также NVIDIA GeForce RTX 3090 (1080p, 30 кадров в секунду). Поскольку это новейшая разработка, для её нормальной работы необходимы самые производительные устройства. Режим «Трассировка лучей: перегрузка» очень требователен к графическому процессору, поэтому по умолчанию он отключён.

DLAA

Добавлен NVIDIA DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing) — режим сглаживания изображения с использованием ИИ, улучшающий качество изображения. Требуется видеокарта семейства NVIDIA RTX. Этот режим можно включить в меню «Настройки» > «Графика» > раздел NVIDIA DLSS.

Intel XeSS

Добавлена поддержка Intel Xe Super Sampling 1.1 — технологии масштабирования, использующей машинное обучение для повышения быстродействия и улучшения качества изображения. Её можно включить в меню «Настройки» > «Графика» > раздел «Масштаб разрешения».

Улучшение теста

На экране с результатами, выводимыми по окончании теста, теперь появляется более подробная информация, в том числе технические характеристики ПК, версия драйвера видеокарты и выбранные настройки.