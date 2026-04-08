Cyberpunk 2077 получила обновление для PS5 Pro

Cyberpunk 2077, возможно, вышла ещё в 2020 году, но спустя шесть лет она по-прежнему остаётся одной из самых визуально потрясающих игр текущего поколения. На старте у игры было много проблем и зависаний, но ряд крупных обновлений полностью улучшил её производительность.
Начиная с сегодняшнего дня, 8 апреля, игроки на PS5 Pro получат обновление, которое позволит им запускать игру с рядом улучшений, в полной мере использующих возможности PS5 Pro.
Обновление уже доступно и бесплатно для всех владельцев PS5 Pro, имеющих копию Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 также доступен в каталоге игр PlayStation Plus для подписчиков.
- PSSR – Обновление позволяет Cyberpunk 2077 в полной мере использовать технологию PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Эта технология масштабирует каждый пиксель с помощью передового искусственного интеллекта.
- Трассировка лучей — Кроме того, обновление для PS5 Pro будет использовать технологию трассировки лучей консоли. В обновлении для PS5 Pro команда PlayStation внедрила поддержку BVH8 (8-way Bounding Volume Hierarchy) для реализации трассировки лучей в освещении, тенях и отражениях, что еще больше приблизило освещение к нашему художественному видению этого мира.
Обновление включает три различных режима производительности, так что игроки могут выбрать то, что для них наиболее важно, и настроить свой игровой процесс.
- Ray Tracing Pro включает все доступные улучшения трассировки лучей, предоставляя самую визуально продвинутую версию Cyberpunk 2077 на PS5 Pro. Это включает в себя трассировку лучей для отражений, затенение окружающей среды, свет неба, тени и излучающее освещение — все это активно, пока Cyberpunk 2077 стремится к 40 кадрам в секунду на дисплеях с переменной частотой обновления или к 30 кадрам в секунду в остальных случаях.
- Режим трассировки лучей — это оптимальный баланс между качеством изображения и производительностью. Он включает в себя выборочные улучшения трассировки лучей, поддерживая при этом плавные 60 кадров в секунду, что означает улучшение по всем параметрам.
- Режим производительности фокусируется на обеспечении максимально возможной частоты кадров для быстрого и плавного игрового процесса. На дисплеях с VRR Cyberpunk 2077 на PS5 Pro достигает до 90 кадров в секунду, сохраняя при этом высокое качество изображения.
Cyberpunk 2077 уже доступна на Nintendo Switch 2, ПК, PS5 и Xbox Series.
Там отражения только на авто доступны, в остальном обычный SSR используется, кому вы чешите тут? Все доступные улучшения, ага. Да и всего в 30 фпс, 40 фпс это с дисплеем который поддерживает ВРР
Наконец-то, спустя шесть долгих лет ожидания, консольные игроки смогут насладиться киберпанком с трассировкой лучей. Теперь их "некстген" наконец-то догонит ПК 2020 года - прогресс не остановить! Главное - не вздумайте упоминать про трассировку пути, а то ведь у кого-то может случиться экзистенциальный кризис прямо перед телевизором. Давайте будем толерантны: не все готовы узнать, что их консоль - это, по сути, тостер с подсветкой. А если кто-то спросит, почему так долго, просто улыбнитесь и скажите: "Зато у вас был эксклюзивный опыт ожидания!" )))
На виндоус выкотывайте обнову)
А трассировка пути где?)
Интересно, в сонибойном сообществе, владельцы PS5 Pro унижают и глумяться на владельцами PS5 без Pro?