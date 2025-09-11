Cyberpunk 2077 получила патч 2.31: автопилот стал умнее, а фоторежим - гибче

CD Projekt RED выпустила патч 2.31 для Cyberpunk 2077, продолжая поддерживать игру параллельно с разработкой «Ведьмака 4» и сиквела Cyberpunk.
Главным изменением стало улучшение работы автопилота: теперь транспорт объезжает припаркованные машины, не застревает на светофорах и аккуратно следует по маршруту, а в режиме «автопрогулки» соблюдает правила дорожного движения.
В фоторежиме большинство поз из предыдущего апдейта теперь доступны обоим полам персонажей, отключено столкновение моделей с предметами для удобного позиционирования, а также исправлены ошибки с некоторыми NPC.
Патч также устраняет ряд багов, связанных с заданиями («Дорога беззакония», «Свобода», «На острие прогресса»), синхронизацией речи, интерфейсом и трассировкой лучей. Дополнительно на ПК поправили проблемы с NVIDIA Reflex и DLSS, а на Mac улучшили стабильность, убрали визуальные артефакты и баги HDR.
Разработчики отметили, что обновление основано на обратной связи игроков после августовского патча 2.3.
Симулятор установки патчей, блин... Моды убили?
Большинство играет без модов. К тому же обновы редкие. А настоящий симулятор патчей у BG3 )))
Шел 2077 год: СDPR выпускают миллионный патч для Киберпанка.
Странно что нет нормальных полноценных видосов где бы рассказали что собственно с релиза в игре добавили и переработали, например для того же No man sky без проблем можно найти полноценные видосы по обновам какие новые механики, элементы добавили разрабы в каждой обнове, переработали старые, переработали флору, фауну, планеты, космические станции, обновили графоний и т.д.
Машины до сих пор стоят просто так на дороге? Это когда починят?
игра отличная прошел с длц со всеми концовками (играл без модов)
блин своей обновой опять все моды поломали опять качать и ждать пока все на новую версию перейдут
Если у тебя стоит куча модов давно бы скачал пиратку и вообще не былы проблем.
