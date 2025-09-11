ЧАТ ИГРЫ
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 33 474 оценки

Cyberpunk 2077 получила патч 2.31: автопилот стал умнее, а фоторежим - гибче

IKarasik IKarasik

CD Projekt RED выпустила патч 2.31 для Cyberpunk 2077, продолжая поддерживать игру параллельно с разработкой «Ведьмака 4» и сиквела Cyberpunk.

Главным изменением стало улучшение работы автопилота: теперь транспорт объезжает припаркованные машины, не застревает на светофорах и аккуратно следует по маршруту, а в режиме «автопрогулки» соблюдает правила дорожного движения.

В фоторежиме большинство поз из предыдущего апдейта теперь доступны обоим полам персонажей, отключено столкновение моделей с предметами для удобного позиционирования, а также исправлены ошибки с некоторыми NPC.

Патч также устраняет ряд багов, связанных с заданиями («Дорога беззакония», «Свобода», «На острие прогресса»), синхронизацией речи, интерфейсом и трассировкой лучей. Дополнительно на ПК поправили проблемы с NVIDIA Reflex и DLSS, а на Mac улучшили стабильность, убрали визуальные артефакты и баги HDR.

Разработчики отметили, что обновление основано на обратной связи игроков после августовского патча 2.3.

Кей Овальд

Симулятор установки патчей, блин... Моды убили?

JustA_NiceGuy

Большинство играет без модов. К тому же обновы редкие. А настоящий симулятор патчей у BG3 )))

Сережаа JustA_NiceGuy

В 2025 без модов играть это такой же кринж, как смотреть телек вместо ютуба. То есть тема для каких-то староверов или безнадежно отставших от прогресса людей

JackReacher

Шел 2077 год: СDPR выпускают миллионный патч для Киберпанка.

Авраам Линкольн

Так потому что нормальные разработчики оттуда уже давно свалили! Остались только вот такие:

А они только и могут, покрасить машинки в другой цвет или добавить парочку поз в фото режим. Да они сами постоянно фоткаются, чтобы похвалиться фемкам, что у них в студии рулят женщины!

Авраам Линкольн CAN I HABE PIZZA PLS

Более-менее. Я конечно лично там не был, но по всей имеющейся в интернете инфе, дела обстоят именно так. Да это даже по их играх видно: в Гэндербаге 2077 пытаются навязать, что ГГ женщина это канон. Лезбачка 4 тоже про женского ГГ, хотя изначально трилогия была про брутального мужика. Вот такие пироги.

Lvinomord

А мне нравилось,когда автопилот тупил - в момент дтп от отключался типо - Соррян бро,но я тут не причём.Это твоя тачка и твои проблемы;)
ЗЫ Я всё жду когда они починят Мизутани.

rei_nyasha

хде третье лицо играбельное

что аниматоры в студии кончились

saa0891

Странно что нет нормальных полноценных видосов где бы рассказали что собственно с релиза в игре добавили и переработали, например для того же No man sky без проблем можно найти полноценные видосы по обновам какие новые механики, элементы добавили разрабы в каждой обнове, переработали старые, переработали флору, фауну, планеты, космические станции, обновили графоний и т.д.

Lvinomord

Evoice Erebus - у него просто дикое количество воды,но и полезное есть...

vegas99

Машины до сих пор стоят просто так на дороге? Это когда починят?

3
Jose Mane

Подготовил цистерны для воды от Evoice (a)

Whiskyorigin

Вы должны игнорировать патч 2.31 и вот почему......

WerGC

игра отличная прошел с длц со всеми концовками (играл без модов)

Tooru98

блин своей обновой опять все моды поломали опять качать и ждать пока все на новую версию перейдут

saa0891

Если у тебя стоит куча модов давно бы скачал пиратку и вообще не былы проблем.

bohdan2015

- а в режиме «автопрогулки» соблюдает правила дорожного движения.

Не показывайте Илону Маску:D

