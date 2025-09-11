Cyberpunk 2077 получила патч 2.31: автопилот стал умнее, а фоторежим - гибче

CD Projekt RED выпустила патч 2.31 для Cyberpunk 2077, продолжая поддерживать игру параллельно с разработкой «Ведьмака 4» и сиквела Cyberpunk.

Главным изменением стало улучшение работы автопилота: теперь транспорт объезжает припаркованные машины, не застревает на светофорах и аккуратно следует по маршруту, а в режиме «автопрогулки» соблюдает правила дорожного движения.

В фоторежиме большинство поз из предыдущего апдейта теперь доступны обоим полам персонажей, отключено столкновение моделей с предметами для удобного позиционирования, а также исправлены ошибки с некоторыми NPC.

Патч также устраняет ряд багов, связанных с заданиями («Дорога беззакония», «Свобода», «На острие прогресса»), синхронизацией речи, интерфейсом и трассировкой лучей. Дополнительно на ПК поправили проблемы с NVIDIA Reflex и DLSS, а на Mac улучшили стабильность, убрали визуальные артефакты и баги HDR.

Разработчики отметили, что обновление основано на обратной связи игроков после августовского патча 2.3.